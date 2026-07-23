煙波早午餐 永續海鮮與植感蔬食全新13道山海料理上菜

迎接品牌30 周年，煙波國際觀光集團以「十三道山海，為煙波三十年淬鍊」為題，即日起推出13道全新早午餐菜色，將30年來對風土滋味、職人工藝的堅持與款待精神，化為頂級晨間饗宴。

煙波國際觀光集團表示，此次全新菜色以四大主題展現價值，巧妙結合了「人氣料理及高規食材系列」、「永續海鮮系列」、「優質蛋白系列」與「植感蔬食系列」等元素，透過職人工藝，款待每位旅人的晨間味蕾。多道主題料理採輪替方式於早餐餐期間供應，其中必嚐的菜色更有甫獲亞太金獎肯定的「墨魷田園牧羊人派」。煙波人氣早餐於旗下8館據點同步供應，更多活動詳情請至煙波國際觀光集團官網 www.lakeshore.com.tw查詢。

「植感蔬食系列」以健康、清爽與自然補給為核心，搭配根莖類、豆製品與蔬菜，為旅人帶來兼具療癒感與自然補給的感受。

「春櫻柚香山藥豆腐」以嫩豆腐覆上綿密山藥泥，點綴飽含海潮氣息的「綠色魚子醬」與櫻花漬，佐上柚香醬油提鮮，於滑嫩、鮮脆與花香間映現日式典雅；「炙燒乳酪蓮子豆腐」則將蓮子與豆漿凝製成柔滑豆腐，疊上炙燒乳酪醬與濃醇豆漿，於鹹甜交融間展現溫潤而豐富的層次。

此外，靈感源自中式宴席菜「翡翠羹」的「太極松露燉豆腐」，以牛奶與松露醬細煨雞蛋豆腐，搭配色澤如玉的菠菜芡汁與酥炸松子，呈現嫩、滑、脆的多重口感；而「松露牛肝菌手工黑豆腐」則結合牛肝菌、鮮香菇、蘑菇的馥郁蕈香，再以松露橄欖油點綴，呈現濃郁卻不厚重的優雅尾韻。

煙波將永續理念融入晨間餐桌，透過對食材來源的重視與環境友善精神，讓早午餐不僅滿足味蕾，更成為實踐環境共好的日常行動。此次推出的「甘露鬼頭刀佐根菜」特選獲海洋之心生態標章認證的鬼頭刀，搭配紅白蘿蔔、牛蒡等蔬菜，以日式佃煮手法慢煮，甘香醬韻、鮮嫩醇美。

符合現代人講究的健身風潮，優質蛋白系列選以雞胸肉、蛋類等優質蛋白為核心，打造兼具營養與層次的新菜色。其中，「嫩雞彩蔬藜麥沙拉」將澄澈雞湯凍拌和嫩烤雞胸、鵪鶉蛋、香烤鮮蔬及穀類紅寶石「紅藜麥」，並以蘋果醋帶出清新酸香；「摩洛哥烤雞沙拉」則以摩洛哥香料醃製鮮嫩雞胸，經炙烤後散發迷人焦香，搭配火龍果凍、腰果與果乾，讓辛香、果韻與堅果香氣相互交融，帶來輕盈奔放的味覺驚喜。

主廚推薦的人氣料理及高規食材系列，「青檸海膽燻鮭麵」以海膽、燻鮭魚與鮭魚卵層層堆疊鮮美海味；嚴選歐盟頂規氣冷雞製作的「七葉蘭炙香雞翅」，肉質緊實鮮嫩、炙烤後裹上斑蘭醬增香，充滿南洋熱帶風情；「客庄菜脯椒香魚」則融合古法日曬菜脯，釋放甘鹹香氣，辛香尾韻襯托鮮魚的細緻甘美。

其中，「絲絨咖啡醬烤排骨」裹上以雨林認證咖啡調製的琥珀絲絨醬汁，直火烤至外脆內嫩，苦甜醬香於尾韻回甘；「煙燻美式炙烤排骨」熱拌自製墨西哥煙燻辣椒醬，散發酸香辛韻；「香茅魚露燉牛肉」則揉合濃郁椰奶、斑蘭醬與檸檬汁，勾勒出層次鮮明的東南亞風味，展現煙波廚藝團隊對風土食材與異國料理的多元詮釋。

「太極松露燉豆腐」以牛奶與松露醬細煨雞蛋豆腐，搭配色澤如玉的菠菜芡汁及酥炸松子，嫩、滑、脆層層鋪展。圖／業者提供