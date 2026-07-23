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內建Gemini整合音樂、通話與攝影 Gentle Monster智慧眼鏡秋季登場
Gentle Monster正式公開與Google及Samsung合作的第二款次世代智慧眼鏡設計，將音訊、鏡頭、麥克風以及Google Gemini的智慧功能融入眼鏡設計之中，打造更自然的免持互動體驗，預計今年秋季正式推出。
繼今年上半年首款產品正式公開後，Gentle Monster再次為智慧眼鏡系列帶來全新光學鏡框設計。產品以簡潔俐落的方形輪廓，展現更克制內斂的設計語言，將Gentle Monster智慧眼鏡延伸至日常配戴體驗。這次視覺形象邀請超模Alex Consani與Anok Yai共同演繹這款打破常規的跨界新作，展現Gentle Monster獨有的視角。
這次智慧眼鏡系列支援Android（包括Samsung Galaxy、Google Pixel）及 iOS（iPhone）裝置。使用者只需透過專屬應用程式與語音互動，即可體驗多元的智慧功能。鏡框內建揚聲器、鏡頭及麥克風，將聆聽音樂、通話及攝影等多元功能整合於一體。此外，使用者可透過與Google Gemini的自然語音對話，在免持操作的情況下，即時獲得多方面的智慧輔助。
這系列提供即時翻譯、智慧導航、環境感知輔助及影像拍攝等多項功能，讓使用者以自然流暢的互動方式完成溝通及資訊探索等操作。同時採用輕量化的鏡架設計，可舒適配戴一整天。產品單次充電可提供最長9小時續航力，搭配專屬充電盒使用，最高可額外提供7次完整充電。
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