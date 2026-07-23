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台灣版乘換案內App上線 方便外國旅客查詢路線景點

中央社／ 台北23日電

觀光署今天與開發乘換案內的日本NAVITIME JAPAN簽署合作備忘錄，授權NAVITIME JAPAN在「台灣自由行 byNAVITIME」中使用觀光署與交通部數據，讓旅客可透過App查詢路線、景點等。

為了讓外國旅客來台旅遊時感到更加便利，觀光署今天宣布與日本NAVITIME JAPAN簽署合作備忘錄。

NAVITIME JAPAN在日本交通與導航界有霸主地位，以精準的「乘換案內（轉乘指引）」、多載具路網規劃（鐵路、巴士、步行、自駕、航空）以及旅遊行程規劃服務聞名，每月活躍用戶數超過5300萬人，是訪日自由行旅客及日本通勤族手機裡不可或缺的國民級App。

觀光署指出，與NAVITIME JAPAN的合作，將授權觀光署多媒體開放資料（景點、活動、住宿、餐飲、旅遊服務站點、自行車道、步道等7大類型），結合交通部的TDX交通數據流通平台，與NAVITIME進行串接，將使用在App「台灣自由行 by NAVITIME」中。

觀光署主秘黃易成表示，這次的簽署儀式代表雙方推動智慧觀光的重要里程碑，NAVITIME JAPAN有很卓越的導航技術，現在延伸到台灣，不只提供給訪日旅客，未來訪台旅客也可以使用。

自由行 觀光署 日本

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