父親節檔期開打 愛買主攻家電換購、蛋糕預購商機

父親節即將到來，除了聚餐與送禮，不少民眾也會趁機為爸爸添購實用家電、升級居家生活。看準父親節孝親商機，愛買即日起推出「父親節孝親月」優惠活動，全館家電單筆消費滿1萬元，即可享12期分期零利率，降低消費者換購家電的負擔；同步推出趣味十足的「台灣系老爸」父親節蛋糕，從家電送禮、蛋糕預購到父親節聚餐一次滿足。

根據愛買觀察，近年父親節送禮趨勢已逐漸從刮鬍刀、保健食品等傳統禮品，轉向兼具家庭實用性與生活品質的家電商品，大型家電更成為不少民眾孝親送禮首選。看準父親節商機，愛買推出「父親節孝親月」優惠活動，全館家電單筆消費滿1萬元即可享12期分期零利率，涵蓋冷氣、冰箱、洗衣機、電視、按摩椅等多項人氣商品，讓消費者輕鬆為爸爸升級居家生活。

其中，近年詢問度持續攀升的按摩椅也祭出超值優惠，JHT按摩椅最低免2萬元，搭配12期分期零利率，平均每天不到55元，就能讓爸爸在家輕鬆享受舒壓按摩，不僅是父親節熱門孝親禮物，也適合全家共享，兼顧健康與生活品質。

愛買更加碼於7月26日（日）推出百萬會員期待的「APP會員驚喜加碼」。凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並在全台愛買門市單筆消費滿2,000元，即可獲得「9折電子現金券」（單筆回饋上限300元），透過最有感的實質折扣與百萬消費者歡慶父親節。

除了家電優惠，愛買今年也以台灣家庭中最熟悉的爸爸形象為靈感，推出「台灣系老爸」父親節蛋糕企劃，依照爸爸不同個性設計五款專屬蛋糕組合，搭配指定酒款或飲品，讓消費者挑選父親節禮物時更有共鳴，也為家庭聚餐增添趣味話題。此外，每組蛋糕更隨附專屬告白小卡，讓子女藉由一句暖心話向爸爸傳達平時說不出口的感謝與愛意，讓父親節更具儀式感。