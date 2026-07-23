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PChome 24h購物「超速配」9月底前每周日滿199元即享免運

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商平台拚銷售，降低運費門檻。看準消費者週末集中採買與即時取貨需求，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物宣布推出「超速配週日免運」限時優惠，今（23）日起至9月底，消費者每週日選購符合「超速配」服務條件之商品，單筆訂單滿199元即可享免運，以更低門檻完成日常補貨，輕鬆體驗「晚下早取」的快速配送服務。

PChome 24h購物「超速配」主打快速配送與彈性取貨，消費者可依自身需求，將商品配送至指定取貨門市。從臨時用完的居家日用品、清潔用品，到零食飲料、美妝保養及3C周邊等適用商品，都能透過超速配快速補齊，減少等待宅配與安排收件時間的不便。

PChome 24h購物表示，週日往往是消費者整理居家用品、準備新一週生活所需的重要補貨時段，此次將超速配免運門檻降至199元，希望進一步降低小額採買的配送負擔，讓消費者不必為了湊免運而增加不必要的支出，也能兼顧配送速度與取貨彈性。

PChome 零食

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