古典音樂網紅雙琴俠9月訪台 幽默搞笑打破框架

雙琴俠（TwoSet Violin）即將返台舉行「Sacrilegious Games」音樂會，成員之一的楊博堯表示，這場演出有幽默的音樂玩笑，還設了很多挑戰給自己，「期待跟台灣的粉絲見面。」

楊博堯（Brett Yang）告訴中央社記者，他剛剛從紐約回新加坡，「現在有一點點時差，但會慢慢適應。」楊博堯表示想跟粉絲們說很開心回到台灣表演，這一次場次比較多，包括台北、台中跟高雄，「相信一開始不喜歡古典音樂的朋友來看我們演出之後，會有興趣繼續去聽古典音樂會。」

雙琴俠由來自澳洲青年小提琴家楊博堯與陳韋丞（Eddy Chen）組成，成軍至今累積YouTube頻道吸引超過430萬訂閱數，觀看數超過10億次驚人紀錄，雙琴俠組合早已超越傳統演奏家的身分，成為全球最具影響力的古典音樂內容創作者之一。

楊博堯與陳韋丞兩位好友原本各自在澳洲樂團工作，後來決定投身影片拍攝，持續在YouTube上播放他們練琴、考試、樂團以及古典音樂圈等趣事的影像，讓原本高高在上的古典音樂變得親切，甚至讓許多從未接觸過交響樂的人，因為一個搞笑影片而走進音樂廳。

雙琴俠表示，很多年輕人沉迷於短影音，導致注意力渙散，「我們的演出跑上跑下，跟觀眾互動，像是一場奪回注意力的戰鬥，希望透過聆賞拯救大腦。」這場音樂會是一場充滿巧思的大型真人秀，兩位演奏家必須通過一個又一個近乎瘋狂的挑戰，好比搖呼拉圈演奏小提琴而面不改色。

無論這些現場演出的挑戰多麼荒唐，雙琴俠多年來仍然能夠完成技術難度極高的經典曲目演奏，這些搞笑全都建立在紮實的專業演奏基礎之上，雙琴俠如果沒有多年專業訓練，沒有對作品深入骨髓的理解，這些看似輕鬆的玩笑根本無法成立，這也正是他們之所以能風靡全世界的原因。

雙琴俠全新巡迴製作「Sacrilegious Games」將於9月24日在台中國家歌劇院，27日在高雄衛武營國家歌劇院，29日到30日在台北國家音樂廳演出。