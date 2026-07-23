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桃園第一間「鳥貴族」開幕了！全品項通通100元、滿額送帆布袋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本連鎖人氣居酒屋「鳥貴族」。圖／鳥貴族提供
日本連鎖人氣居酒屋「鳥貴族」。圖／鳥貴族提供

來自日本的連鎖燒鳥餐廳「鳥貴族」，自即日起正式進駐桃園火車站前的桃園ATT筷食尚，乃是桃園首間門市，也是品牌首度跨出台北市。為慶祝新店開幕，單筆消費滿1,200元並完成社群任務，即可獲得「鳥貴族限定帆布袋」。

主打平價燒鳥的鳥貴族，過去是許多民眾赴日本旅遊必吃的人氣餐廳。2024年9月，鳥貴族正式登台，店內提供有招牌貴族燒串、各式燒鳥串、現炸小物、名物逸品料理、甜點與飲品，全品項皆為「100元」，除此之外，部份分店也提供「吃到飽方案」，提供不一樣的用餐選擇。

全新開幕的桃園ATT筷食尚店，為鳥貴族在台第6間分店，也是品牌首度跨出台北市，鳥貴族並計畫未來將持續拓展至不同縣市。為慶祝新店開幕，凡於鳥貴族桃園ATT店單筆消費滿1,200元，並完成社群打卡任務，即可獲得「鳥貴族限定帆布袋」1只，限量1500只，送完為止。

桃園 日本 台北市

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