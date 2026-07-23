ROBINMAY插旗台北中山商圈 打造首間「ROBINMAY ELLY形象概念店」

台灣時尚品牌ROBINMAY旗下獨立設計系列ELLY插旗台北中山商圈，打造首間「ROBINMAY ELLY形象概念店」。

ROBINMAY「ELLY設計師系列」，以「打造人人皆可駕馭的時尚配件」為核心，透過俐落線條展現兼具實用性與摩登感的風格穿搭。

ROBINMAY ELLY形象概念店同步亮相主打新品「1020梯型肩背包（頭層皮）」與「1650肩背包（頭層皮）」，以頭層皮革結合亮面仿皺壓紋設計，其中「1020 梯型肩背包（頭層皮）」以俐落梯形輪廓搭配可調式肩背帶設計為特色，可依穿搭需求自由切換肩背與斜背方式，除經典黑色與深咖啡色外，這次也推出主打新色「蛋石灰」。

另一款新品「1650肩背包（頭層皮）」透過更柔和流暢的包型輪廓，展現帶有復古感的率性風格，搭配肩背、手提兩用設計，除了兩款主打包型外，這系列同步推出「1021 皮革吊飾（頭層皮）」，以磨砂蛋形吊飾搭配長流蘇與質感皮標。

1650肩背包（頭層皮），3,980元。圖／ROBINMAY提供

ROBINMAY ELLY系列新品「1650肩背包（頭層皮）」。圖／ROBINMAY提供

1020梯型肩背包（頭層皮），3,980元。圖／ROBINMAY提供