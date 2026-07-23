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不只拉麵、辣炒年糕！台灣人瘋吃「日韓速食」 麥當勞限定美食引爆話題

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
示意圖／Pixabay
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《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

多款在日韓當地熱銷的人氣商品，早已成為出國必朝聖的指標！

網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察「日韓速食」近一年（2025/6/29～2026/6/28）網路熱門關鍵字，可見「品牌、旅遊、特別、連鎖、限定、美食、特色、口味、風味、人氣、麥當勞漢堡」等字詞。

如今台灣人赴日韓時，不只會朝聖壽司、拉麵、湯飯、辣炒年糕等經典美食，越來越多人也把連鎖速食店排進行程，專程品嚐只有當地才吃得到的「限定美食」與「熱銷商品」。這些融入在地飲食文化的特色餐點，以及深受當地人喜愛的人氣品項，不僅是旅遊必吃清單，也是感受日韓日常飲食文化的一種方式。

尤其麥當勞在不同國家推出結合當地飲食文化的限定餐點，讓海外分店不只是填飽肚子的選擇，更成為旅客探索在地飲食特色、朝聖打卡的重要目的地。

不只厚鬆餅堡！日本當地人氣商品一次看

日本麥當勞人氣早餐代表：「McGriddles厚鬆餅堡（マックグリドル）」

以社群討論度極高的日本麥當勞人氣早餐「McGriddles厚鬆餅堡（マックグリドル）」為例，這款結合甜味鬆餅與鹹香餡料的創意搭配，早已成為許多速食迷心中的經典菜單。印有麥當勞經典LOGO的楓糖風味厚鬆餅，外層蓬鬆軟綿、帶有淡淡甜香，搭配多汁豬排、香煎培根、滑嫩厚蛋及切達起司等不同組合，讓甜味與肉香在口中交織，創造出意想不到的層次感。

不少網友在Dcard上分享品嚐後的驚喜體驗，「每次去日本最懷念的味道就是麥當勞的厚鬆餅堡，鹹甜的好滋味讓人難以忘懷！」「鬆餅蓬鬆微甜、豬肉鹹、起司香、完整厚實的蛋，吃完開啟美好的一天」、「因為鬆餅內楓糖漿的分佈是隨機的，所以每一口咬下去都有不同的感受，第一次嘗試的時候驚為天人，後來的行程中還特意再排一天去吃這個，總之是大推的啦」。

日本麥當勞暢銷人氣商品代表：「炸蝦堡（えびフィレオ）」

除了McGriddles厚鬆餅堡在社群掀起熱烈討論之外，日本麥當勞另一款暢銷人氣商品「炸蝦堡（えびフィレオ）」也憑藉獨特海味魅力，成為大眾關注的經典菜單。日本麥當勞於2005年推出這款漢堡，將外層酥脆、內裡Q彈的炸蝦排，搭配爽脆生菜與濃郁滑順、帶有酸甜口感的醬汁，讓蝦排鮮甜與醬料香氣相互襯托，創造出不同於一般蝦排堡的清爽口感。

原本以期間限定形式登場的炸蝦堡，因推出後獲得消費者高度好評，隔年便正式加入常態菜單，甚至在上市10週年之際推出限定版「焙煎芝麻炸蝦堡（焙煎ごま えびフィレオ）」，再次引發討論。如今，炸蝦堡不僅成為日本麥當勞代表性商品之一，也累積各年齡層消費者的支持，日本網友在食品評價網もぐナビ（MoguNavi）上分享，「從以前就一直吃到現在的炸蝦堡，酥酥脆脆的炸蝦排真的很好吃」、「裡面有滿滿的蝦子，有著別的地方吃不到的美味」，更有台灣網友品嚐後敲碗，「日本麥當勞除了台灣夢寐以求的奶昔，還有超好吃的蝦堡，台灣的呢！！」「晚餐吃日本有的雙層蝦堡，台灣什麼時候麥當勞可以賣！」

日本麥當勞經典代表：「照燒豬肉堡（てりやきマックバーガー）」&「月見漢堡（月見バーガー）」


不僅如此，日本麥當勞也有不少融入當地飲食文化的特色菜單。其中「照燒豬肉堡（てりやきマックバーガー）」以豬肉排搭配經典照燒醬汁，鹹甜交織的濃郁滋味深受消費者喜愛；自1991年推出以來，每逢秋季推出的「月見漢堡（月見バーガー）」，則以日本國產雞蛋、多汁牛肉排、煙燻培根搭配番茄奶油醬，打造季節限定的秋日美味，也成為日本麥當勞每年備受期待的人氣必吃餐點。

日本麥當勞甜點代表：「McFlurry KitKat（マックフルーリー® キットカット）」


日本麥當勞的冰炫風也是網路話題之一！其中，「McFlurry KitKat（マックフルーリー® キットカット）」更因結合日本人熟悉的國民級零食而備受關注。KitKat在日本擁有高度人氣，不僅口味推陳出新，更常推出季節限定與地域限定商品，受到消費者歡迎。特別是這款冰炫風曾於2020年至2022年間回歸，將酥脆的威化餅搭配濃郁巧克力香氣，與香草冰淇淋融合後創造出豐富層次，打造出酥脆與滑順交織的冰涼甜點，每次回歸都掀起討論。

日本網友表示：「KitKat的酥脆口感很有趣，味道一如既往地美味穩定，真希望這個能變成常態商品啊。」也有台灣網友在PTT上透露：「日本的麥當勞我覺得很棒的是，它的冰炫風加了KitKat巧克力，讓我一吃就上癮了！」

韓國網友狂推！人氣商品1955漢堡、昌寧蒜香漢堡吃過就難忘

韓國麥當勞經典代表：「1955漢堡（1955 버거）」


韓國麥當勞最具代表性的莫過於1955漢堡（1955 버거），這款向1955年首款麥當勞漢堡致敬的人氣商品，以113克厚實牛肉排搭配香氣濃郁的炙烤洋蔥、培根與特製1955醬汁，層層堆疊出濃厚牛肉香與豐富口感，成為當地民眾、國外遊客必點招牌。

韓國網友在Naver Blog上笑稱，「沒吃過麥當勞1955漢堡的人或許有，但只吃過一次的人幾乎沒有」，該名網友解釋，「自2013年至2014年左右推出以來，1955漢堡一直是韓國麥當勞深受喜愛的人氣菜單。就算偶爾嘗試其他漢堡，最後還是會忍不住想起1955漢堡的味道，讓人一再回購。」

韓國麥當勞當地人氣話題代表：「昌寧蒜香漢堡（창녕갈릭버거）」


此外，韓國麥當勞昌寧蒜香漢堡（창녕갈릭버거）系列於2021年首次上市後獲得廣大好評，連續販售至2023年，直至2025年限時回歸。其中昌寧蒜香牛肉堡採用100%純牛肉漢堡排，昌寧蒜香雞肉堡則選用酥炸雞肉排，將新鮮蒜頭磨成蒜香配料，並搭配蜂蜜特製成蒜香醬，交織出鹹甜濃郁風味，受到當地人喜愛，每次推出都成為熱銷品項！

韓國網友也在社群上大力推薦，「咬下第一口的瞬間，濃郁的大蒜香氣立刻在嘴裡散開，昌寧大蒜特有的醇厚風味，和醬料搭配得非常協調。雞肉排吃起來鮮嫩多汁，外皮又香酥，口感很不錯」、「對於平時喜歡嘗試與眾不同風味的人來說，這款漢堡絕對值得列入必吃名單；尤其是喜愛蒜香的韓國人，更是相當對味」。

台灣也有人氣話題代表！網推爆香芋派：每次回歸必吃

翻攝IG／@mcdonaldstw

不只國外有厲害的限定款，台灣麥當勞同樣有讓人欲罷不能的在地經典！台灣限定的「香芋派」，香酥脆口派皮包裹著飽滿綿密芋泥與鬆軟芋頭顆粒，不僅深受芋頭控喜愛，也適合作為台灣指標性甜點推薦給外國旅客。

許多網友在社群上分享，「每次回歸必吃」、「酥脆派皮包裹著綿密濃郁的芋頭內餡～不只香還吃得到芋頭顆粒」、「被同事盧一次直接愛上，之後到它賣完前都是我的員餐」。

無論是日本、韓國、或台灣的麥當勞人氣產品，每次限定推出或是新品一上市，都能成為眾人的美食話題熱點。麥當勞用一道道限定美味，悄悄收藏了每個地方最道地的飲食性格，讓人品嚐美味之餘，也體驗專屬於這片土地的味覺印記。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月29日至2026年6月28日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日韓速食』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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