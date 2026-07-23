聽新聞
0:00 / 0:00

達美樂「外帶大披薩」249元起、滿額送可樂！摩斯漢堡「2款新堡」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡推出「焙香鐵觀音奶茶」、「焙香鐵觀音拿鐵咖啡」等特色飲品。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出「焙香鐵觀音奶茶」、「焙香鐵觀音拿鐵咖啡」等特色飲品。圖／摩斯漢堡提供

即日起至7月26日，「達美樂」推出限時雙重優惠，外帶指定大披薩最低249元起，口味包含「蕃茄瑪格麗特」、「香草奶油烤雞」、「道地美國」及「經典四喜」等口味選擇。達美樂另再加碼推出「限時下單禮」，自7月24日至7月26 日期間，凡上達美樂官網外帶或外送訂購單筆消費滿399元，即可免費獲得「大可樂1瓶」，數量有限、送完為止。

摩斯漢堡」自7月23日起，推出一系列新品上市。「柚香洋釀雞腿堡」以雞腿肉為主角，酥炸後裹上韓式洋釀醬，搭配生菜與柚香美乃滋，甜辣開胃又帶有酸爽感，每份120元。「咖哩雞腿珍珠堡」將雞腿肉夾入超級大麥米飯中，淋上特製野菜咖哩醬，並佐以高麗菜絲，滋味濃郁，每份130元。

另外，摩斯本季也於早餐時段推出「凱薩嫩雞三明治」，每個65元。還有「嫩雞豆腐麵沙拉」、「巴西莓蒟蒻冰茶」、「焙香鐵觀音拿鐵咖啡」、「焙香鐵觀音奶茶」等不同新品。

暑假期間，摩斯推出限定「雙人餐」，內容包含「柚香洋釀雞腿堡」或「咖哩雞腿珍珠堡」1款、超級大麥薑燒珍珠堡、6塊摩斯雞塊、月亮薯條、北海道可樂餅，以及大杯冰紅茶2杯，每套429元，並加贈雙人不織布提袋。

MOS Order APP「MOS跨店取」自7月23日至8月10日止，推出嚐鮮優惠券，「柚香洋釀雞腿堡＋4塊摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」2組，嚐鮮價398元；「咖哩雞腿珍珠堡＋4塊摩斯雞塊、方塊薯餅、大杯冰紅茶」2組，嚐鮮價418元。

達美樂推出多款指定口味「大披薩249元起」優惠。圖／達美樂提供
達美樂推出多款指定口味「大披薩249元起」優惠。圖／達美樂提供

摩斯漢堡「柚香洋釀雞腿堡」，120元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「柚香洋釀雞腿堡」，120元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡新推出「嫩雞豆腐麵沙拉」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡新推出「嫩雞豆腐麵沙拉」。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡「咖哩雞腿珍珠堡」，130元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「咖哩雞腿珍珠堡」，130元。圖／摩斯漢堡提供

達美樂 摩斯漢堡 披薩

延伸閱讀

拿坡里「大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔」通通199元！吉豚屋套餐現省152元

7-ELEVEN限時推「思樂冰、雪淋霜」第二件10元！雙茶品牌優惠輪番上陣

買6送2！Mister Donut「萌奇圈」來台灣了 有豆香、醬油、草莓口味

身份證有「59420」任2碼！陶板屋送「酥炸海陸盤」 勝急豬排新菜登場

相關新聞

櫻桃小丸子等3大人氣IP 齊聚台北

「櫻桃小丸子原作四十周年特展」、「百分之百哆啦Ａ夢櫻花節in台北快閃店」以及「小熊維尼—友你相繪一百周年限定快閃店」等三大人氣ＩＰ，今年夏天同步在松山文創園區登場。

AI衝擊 搜尋流量崩 媒體不滿Google

全球內容平台和新聞媒體正重新評估與Google的關係，原因是人工智慧（ＡＩ）搜尋摘要，已大幅改變使用者取得資訊的方式，進而侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

新聞分析／疊床架屋 難解觀光困境

台灣觀光研訓院正式揭牌成立，肩負觀光研究、人才培育、產業交流及政策建言等任務，被視為賴政府朝向二○三○年觀光兆元產業的重要布局。然而台灣觀光最大問題，從來不是機構太少，而是權責分散、資源缺乏整合。中央與地方各推品牌，各自行銷，缺乏跨部會統籌與一致策略，有限預算無法形成整體效益。

再添智庫 觀研院掛牌 卓揆喊千萬國際客

財團法人台灣觀光研訓院昨揭牌，行政院長卓榮泰說，盼研訓院如同工研院打造出台積電，再創下個台灣之光，並要求交通部「務必達到國際客千萬人次」；研訓院董事長、老爺酒店集團執行長沈方正則說，揭牌後優先執行四大任務，落實「部部有觀光、全民挺觀光」。

選址敲定 新北大巨蛋將落腳樹林

新北大巨蛋歷經近一年多選址評估，市長侯友宜昨公布結果，「樹林機五」南側脫穎而出，將在樹林國民運動中心南側開闢約廿三公頃基地打造巨蛋園區，結合大型場館、商場、飯店及休閒遊憩機能，力拚二○三二年啟動興建。

Grab買富胖達 審議期延至10月27日

Grab併購foodpanda台灣業務備受矚目，由於結合案涉及併購後市場占有狀況，股權結構對競爭影響等諸多待評估事項，公平會委員會議昨決議依法延長併購案審議期間至六十個工作日，至十月廿七日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。