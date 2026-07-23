達美樂「外帶大披薩」249元起、滿額送可樂！摩斯漢堡「2款新堡」開賣

即日起至7月26日，「達美樂」推出限時雙重優惠，外帶指定大披薩最低249元起，口味包含「蕃茄瑪格麗特」、「香草奶油烤雞」、「道地美國」及「經典四喜」等口味選擇。達美樂另再加碼推出「限時下單禮」，自7月24日至7月26 日期間，凡上達美樂官網外帶或外送訂購單筆消費滿399元，即可免費獲得「大可樂1瓶」，數量有限、送完為止。

「摩斯漢堡」自7月23日起，推出一系列新品上市。「柚香洋釀雞腿堡」以雞腿肉為主角，酥炸後裹上韓式洋釀醬，搭配生菜與柚香美乃滋，甜辣開胃又帶有酸爽感，每份120元。「咖哩雞腿珍珠堡」將雞腿肉夾入超級大麥米飯中，淋上特製野菜咖哩醬，並佐以高麗菜絲，滋味濃郁，每份130元。

另外，摩斯本季也於早餐時段推出「凱薩嫩雞三明治」，每個65元。還有「嫩雞豆腐麵沙拉」、「巴西莓蒟蒻冰茶」、「焙香鐵觀音拿鐵咖啡」、「焙香鐵觀音奶茶」等不同新品。

暑假期間，摩斯推出限定「雙人餐」，內容包含「柚香洋釀雞腿堡」或「咖哩雞腿珍珠堡」1款、超級大麥薑燒珍珠堡、6塊摩斯雞塊、月亮薯條、北海道可樂餅，以及大杯冰紅茶2杯，每套429元，並加贈雙人不織布提袋。

MOS Order APP「MOS跨店取」自7月23日至8月10日止，推出嚐鮮優惠券，「柚香洋釀雞腿堡＋4塊摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」2組，嚐鮮價398元；「咖哩雞腿珍珠堡＋4塊摩斯雞塊、方塊薯餅、大杯冰紅茶」2組，嚐鮮價418元。

達美樂推出多款指定口味「大披薩249元起」優惠。圖／達美樂提供

摩斯漢堡「柚香洋釀雞腿堡」，120元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡新推出「嫩雞豆腐麵沙拉」。圖／摩斯漢堡提供