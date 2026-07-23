鰻魚便當「買1送1」再送冷泡茶！小倉屋套餐免費升級、滿額送吸管杯

盛夏到來，日本文化中的「土用丑日」也將登場。日式鰻魚飯專賣店「小倉屋」將於7月24日至8月16日期間，推出24天的2026「盛夏鰻魚祭」活動，包括推出新品「鰻魚玉子茶泡膳」、「鰻蒸竹定食」買一送一，還有定食免費升級等不同活對，為民眾打造夏季享鰻體驗。

小倉屋本季推出新品「鰻魚玉子茶泡膳」，最上層鋪以玉子燒，搭配添加柚子皮的白飯以及蒲燒鰻魚，可以先品嚐原味，再搭配以焙茶、昆布、柴魚高湯調配而成的茶湯以及佐料，製成香氣豐沛的茶泡飯。同時隨餐還搭配有柚子明太子、鰻漬黃瓜、牛皿、烤海苔、芥末章魚等小菜，原價880元，優惠價790元。

今年的「土用丑日」將於7月26日登場，當日於台北光復本店可享價值620元的「鰻蒸竹定食便當」外帶「買1送1」，再加贈大苑子阿里山高山冷泡茶1瓶，限量100組。另外在活動期間，「鰻蒸定食」及「鰻重定食」內用享免費升級。針對鰻蒸定食，竹定食6切升級松定食8切、松定食8切升級二段定食10切、二段定食10切升級12切。「鰻重定食」則可享竹定食6切升級松定食8切、松定食8切升級二段定食10切、二段定食10切升級12切。

此外，餐廳消費滿2,000元可獲得「樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯」1個，價值829元，消費可累加，活動期間限量300個，贈完為止。樂扣樂扣會員於餐廳消費並完成指定任務，可獲得會員贈品兌換券，可免費兌換「鰻魚茶碗蒸」一份，售價180元。