聽新聞
0:00 / 0:00
鰻魚便當「買1送1」再送冷泡茶！小倉屋套餐免費升級、滿額送吸管杯
盛夏到來，日本文化中的「土用丑日」也將登場。日式鰻魚飯專賣店「小倉屋」將於7月24日至8月16日期間，推出24天的2026「盛夏鰻魚祭」活動，包括推出新品「鰻魚玉子茶泡膳」、「鰻蒸竹定食」買一送一，還有定食免費升級等不同活對，為民眾打造夏季享鰻體驗。
小倉屋本季推出新品「鰻魚玉子茶泡膳」，最上層鋪以玉子燒，搭配添加柚子皮的白飯以及蒲燒鰻魚，可以先品嚐原味，再搭配以焙茶、昆布、柴魚高湯調配而成的茶湯以及佐料，製成香氣豐沛的茶泡飯。同時隨餐還搭配有柚子明太子、鰻漬黃瓜、牛皿、烤海苔、芥末章魚等小菜，原價880元，優惠價790元。
今年的「土用丑日」將於7月26日登場，當日於台北光復本店可享價值620元的「鰻蒸竹定食便當」外帶「買1送1」，再加贈大苑子阿里山高山冷泡茶1瓶，限量100組。另外在活動期間，「鰻蒸定食」及「鰻重定食」內用享免費升級。針對鰻蒸定食，竹定食6切升級松定食8切、松定食8切升級二段定食10切、二段定食10切升級12切。「鰻重定食」則可享竹定食6切升級松定食8切、松定食8切升級二段定食10切、二段定食10切升級12切。
此外，餐廳消費滿2,000元可獲得「樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯」1個，價值829元，消費可累加，活動期間限量300個，贈完為止。樂扣樂扣會員於餐廳消費並完成指定任務，可獲得會員贈品兌換券，可免費兌換「鰻魚茶碗蒸」一份，售價180元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。