三星Galaxy Watch Ultra2、Watch9舒適、續航雙進化！ 抬手就能喚醒AI

三星發表全新Samsung Galaxy Watch Ultra2、Galaxy Watch9兩款智慧手表，採用更輕量、柔軟貼合的Air Pocket氣囊避震表帶，以更進化的健康監測、Galaxy AI應用與多元運動模式，滿足各族群需求。其中Galaxy Watch Ultra2針對戶外探險與極限運動愛好者打造，導入專業越野跑與潛水功能；Galaxy Watch9則以流線俐落外型結合多項健康數據追蹤功能，成為日常健康管理的智慧夥伴。

Samsung Galaxy Watch Ultra2採用更輕薄的鈦金屬機身，整體厚度縮減12％，螢幕亮度提升至5,000 nits，通過IP69K國際認證最高防水防塵等級認證、EN13319國際潛水標準認證，支援最深40公尺水下環境使用，並與專業潛水應用程式（mares App）合作，提供完整的潛水日誌與數據記錄功能，如潛水速度監測、免減壓即線提醒、安全停留指引等。同時新增一系列越野跑功能，包括即時路徑導航、爬升高度指引、補水提醒等。

Samsung Galaxy Watch9採用輕量鋁合金機身，並進一步優化貼合度，螢幕亮度最高達3,000 nits。

在續航力方面，Samsung Galaxy Watch Ultra2的電池提升至800mAh，開啟GPS最長續航可達20小時、GPX路線記錄最長16小時；Galaxy Watch9 40mm的電池容量則提升至390mAh。

兩款智慧手表均持續優化各項健康監測，皆搭載Gemini Intelligence，在運動、移動期間不需拿出手機，抬手即可快速喚醒AI，透過深度理解自然對話，執行跨應用程式任務，例如傳送訊息、設定提醒或導航，亦可詢問餐點熱量與消耗熱量的運動建議。

Samsung Galaxy Watch Ultra2推出47mm單一尺寸，共有鈦光銀（Titanium Silver）、鈦霧灰（Titanium Gray）兩色；Samsung Galaxy Watch9推出40mm、44mm兩種尺寸，40mm提供星光白（Cream）、星石灰（Graphite）兩色，44mm提供星石灰（Graphite）、冰川銀（Silver）兩色。

Samsung Galaxy Watch Ultra2以頂尖硬體與專業運動追蹤功能，助力挑戰極限潛能。圖／三星提供

三星發表Samsung Galaxy Watch Ultra2、Galaxy Watch9。圖／三星提供