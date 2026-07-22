首間Alain Ducasse「巧克力＋冰淇淋」旗艦店在台灣！ 開幕送巧克力

全球首位同時擁有三家米其林三星餐廳的主廚Alain Ducasse，今夏將於台北大直 NOKE 忠泰樂生活打造「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」，乃是全球首間結合Le Chocolat 與 La Glace 的雙品牌概念旗艦店。店內提供9種口味的冰淇淋，以及展現Alain Ducasse料理概念的頂級巧克力，預計將於7月24日正式試營運。為慶祝新店開幕，凡單筆消費滿1,500元，即贈價值770元的「夾心巧克力片」。

被譽為當代法式料理最具影響力人物之一的Alain Ducasse，遵從「尊重食材本質」與「追求極致工藝」的料理哲學，不僅是全球首位同時擁有三家米其林三星餐廳的主廚，至今也已累積18顆米其林星。2013 年，他於巴黎創立「La Manufacture de Chocolat」，完整實踐Bean-to-Bar工藝，從可可豆開始，親手完成烘焙、研磨、精煉與調溫等每一道工序，讓巧克力重新回歸風味本質，也成為品牌最具代表性的工坊之一。2021年時，Alain Ducasse再創立「La Manufacture de Glace」，將其對食材、工藝與風味的追求拓展至冰淇淋世界，以頂級原料與職人手工製作，打造兼具真實風味與細膩質地的冰淇淋體驗。

作為全球首間結合巧克力與冰淇淋的雙品牌概念旗艦店，「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」針對巧克力，嚴選來自世界不同產區的可可豆，依照不同的特性分批處理，完整綻放出可可本身的特質。台北店首波將推出多款代表性作品，其中「單一產區甘納許」選用來自千里達、泰國、秘魯、委內瑞拉、馬達加斯加等地的可可，細膩呈現不同風土的獨特香氣與層次，每份2,580元；「經典果仁糖」在柔滑口感與濃郁堅果香氣間，展現傳承與創新的平衡，每份2580元。另外還有「招牌片狀巧克力」、「蒙地安巧克力」、「夾心巧克力」等不同選擇。

採每日小批次、現場手工製作的冰淇淋，同樣也是「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」的亮點。特別將高級料理與法式技法融入冰淇淋製作之中，並且使用多種嚴選素材。例如「開心果」即是混合西西里與伊朗兩地品種，香草則選用來自巴布亞新幾內亞、烏干達與大溪地等不同產品，以呈現豐富且平衡的層次。不同食材亦藉由多元技法處理，在釋放天然風味的同時展現鮮明個性。

開幕首發推出9款風味，涵蓋經典的Gelato與Sorbet兩大系列。Gelato包括「三重香草」、「秘魯巧克力可可碎」、「開心果糖香」、「榛果糖香」等經典風味；Sorbet則有「芒果、百香果與芫荽」、「鮮檸與糖漬檸檬」、「紅寶石莓果」、「綠意香草」等充滿層次與個性的佳作。此外，主廚Patrick Pailler專為台灣研發的限定口味「烏龍茶、榛果」，選用台灣紅烏龍與榛果製成Sorbet，搭配自製烏龍茶巧克力甘納許，展現法式工藝與台灣風土的精彩交融。小杯（任選1～2 款風味）300元；中杯（任選2～3款風味）380元。

概念旗艦店由巴黎設計師Marie Deroudilhe親自操刀，空間融合工坊精神與巴黎旗艦店的設計語彙，以標誌性的「葡萄柚粉」為視覺主調，並以仿古拼花木地板、黑色鋼材、天然黃銅與磚牆為素材，並融入象牙白與粉橘色調，營造輕盈明亮的冰淇淋世界。在空間中，還可見到圖書館式展示書架、Alain Ducasse親自策畫的弧形玻璃展示櫃，以及直紋玻璃吊燈。圓弧造型的冰淇淋吧台、復古風口味展示蓋等細節，開放式的大型玻璃窗，也讓顧客能近距離欣賞專業團隊製作冰淇淋的過程。

Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris概念旗艦店將於7月24日起展開試營運。為歡慶開幕，7月24日至7月26日期間，凡單筆消費滿1,500元，即贈「夾心巧克力片」1片，價值770元，送完為止。

Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris提供有多款精緻的巧克力。記者陳睿中／攝影

Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris店內呈現濃烈的工坊風格，並可見到招牌的「葡萄柚粉」磚面牆。圖／Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris提供

Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris嚴選來自世界不同產區的可可豆，設計出多樣化的巧克力品項。記者陳睿中／攝影

店內提供9種冰淇淋口味，包括「綠意香草」（左），「芒果、百香果與芫荽」。圖／Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris提供

專為台灣研發的限定冰淇淋口味「烏龍茶、榛果」。記者陳睿中／攝影

米其林三星名廚Alain Ducasse。圖／Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris提供

開心果糖香（左）、秘魯巧克力可可碎。圖／Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris提供

店內冰淇淋採每日小批次、現場手工製作。記者陳睿中／攝影

Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris規劃有9種不同的冰淇淋口味，未來也將持續增加。記者陳睿中／攝影