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高粱霜淇淋回歸！金酒KK Bar快閃中山站 限定冠軍系調酒搶先看

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
KK Bar 金酒吧首度進駐台北捷運中山站，讓中式白酒文化走進城市日常。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KK Bar 金酒吧首度進駐台北捷運中山站，讓中式白酒文化走進城市日常。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠期間限定快閃酒吧「KK Bar 金酒吧」迎來五周年，今年首度攜手台北捷運，進駐中山站心中山線形公園，自7月24日起至9月13日限時登場。

品牌同步於捷運中山站設置展售空間，結合創意高粱調酒、新品罐裝調酒（RTD）、品牌互動體驗及限定甜點，希望讓金門高粱酒走出宴席文化，走入都市日常生活，也藉此倡議理性飲酒與適量品飲的飲酒文化。

金酒公司表示，近年持續推動品牌年輕化，透過中式白酒研習營、金酒盃調酒競賽及KK Bar等不同形式，拉近高粱酒與年輕世代的距離。今年首度進駐台北捷運中山站，希望藉由城市重要生活動線，讓更多民眾及國內外旅客在通勤、逛街與聚會之餘，自然接觸金門高粱酒，同時傳遞酒後不開車、適量飲酒等正確觀念。

今年KK Bar邀請三位台灣指標調酒師共同打造限定酒單，包括TCRC與Bar Home主理人黃奕翔、unDer lab主理人劉欣蓓，以及榕RON Xinyi調酒師唐寧，分別推出「TAIWAN VIBES 2.0」、「Flutterfly」及「Golden Ramos」三款限定創作，以茶香、花果香、台灣街頭飲食文化等元素，重新詮釋金門高粱酒的多元風味，活動期間僅能於KK Bar品嘗。

除了限定調酒，金門酒廠今年也首度推出「KK Bar Select 金門高粱調酒－金桔茉莉」罐裝調酒，由黃奕翔共同參與研發，以金門高粱酒搭配金桔酸香與茉莉茶香，打造更清爽、易入門的飲用風格，希望吸引更多年輕族群接觸高粱酒，也讓消費者在聚會、露營或下班小酌時，都能輕鬆享受高粱調酒。

同步設置於捷運中山站的品牌展售處，則販售金門高粱酒經典酒款、珍藏系列及特色商品，歷年人氣商品「大人系高粱酒霜淇淋」也再次回歸。現場另規畫品牌AR互動體驗，完成指定任務可兌換限定調酒試飲，消費滿額還可獲得與台南甜點品牌「堯平」合作推出的限定高粱酒布朗尼，透過更多元的體驗形式，展現金門高粱酒的當代風貌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠捷運中山站展售處販售 KK Bar 人氣商品「大人系高粱酒霜淇淋」，以甜點形式展現金門高粱酒的多元魅力。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠捷運中山站展售處販售 KK Bar 人氣商品「大人系高粱酒霜淇淋」，以甜點形式展現金門高粱酒的多元魅力。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KK Bar 現場提供三位台灣指標調酒師打造的限定「冠軍系高粱調酒」，以金門高粱酒為基底，融合台灣風土與創新風味，帶來全新的品飲體驗。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KK Bar 現場提供三位台灣指標調酒師打造的限定「冠軍系高粱調酒」，以金門高粱酒為基底，融合台灣風土與創新風味，帶來全新的品飲體驗。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KK Bar 期間限定「冠軍系高粱調酒」，重新演繹金門高粱酒的創新風味。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KK Bar 期間限定「冠軍系高粱調酒」，重新演繹金門高粱酒的創新風味。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠 KK Bar 金酒吧首度進駐台北捷運中山站心中山線形公園，以期間限定快閃酒吧打造城市微醺新地標。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠 KK Bar 金酒吧首度進駐台北捷運中山站心中山線形公園，以期間限定快閃酒吧打造城市微醺新地標。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由TCRC＆Bar Home 主理人黃奕翔（右）、unDer lab 主理人劉欣蓓（中）及榕RON Xinyi 的唐寧，共同打造 KK Bar 限定酒款。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由TCRC＆Bar Home 主理人黃奕翔（右）、unDer lab 主理人劉欣蓓（中）及榕RON Xinyi 的唐寧，共同打造 KK Bar 限定酒款。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 中山站

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