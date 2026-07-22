高粱霜淇淋回歸！金酒KK Bar快閃中山站 限定冠軍系調酒搶先看
金門酒廠期間限定快閃酒吧「KK Bar 金酒吧」迎來五周年，今年首度攜手台北捷運，進駐中山站心中山線形公園，自7月24日起至9月13日限時登場。
品牌同步於捷運中山站設置展售空間，結合創意高粱調酒、新品罐裝調酒（RTD）、品牌互動體驗及限定甜點，希望讓金門高粱酒走出宴席文化，走入都市日常生活，也藉此倡議理性飲酒與適量品飲的飲酒文化。
金酒公司表示，近年持續推動品牌年輕化，透過中式白酒研習營、金酒盃調酒競賽及KK Bar等不同形式，拉近高粱酒與年輕世代的距離。今年首度進駐台北捷運中山站，希望藉由城市重要生活動線，讓更多民眾及國內外旅客在通勤、逛街與聚會之餘，自然接觸金門高粱酒，同時傳遞酒後不開車、適量飲酒等正確觀念。
今年KK Bar邀請三位台灣指標調酒師共同打造限定酒單，包括TCRC與Bar Home主理人黃奕翔、unDer lab主理人劉欣蓓，以及榕RON Xinyi調酒師唐寧，分別推出「TAIWAN VIBES 2.0」、「Flutterfly」及「Golden Ramos」三款限定創作，以茶香、花果香、台灣街頭飲食文化等元素，重新詮釋金門高粱酒的多元風味，活動期間僅能於KK Bar品嘗。
除了限定調酒，金門酒廠今年也首度推出「KK Bar Select 金門高粱調酒－金桔茉莉」罐裝調酒，由黃奕翔共同參與研發，以金門高粱酒搭配金桔酸香與茉莉茶香，打造更清爽、易入門的飲用風格，希望吸引更多年輕族群接觸高粱酒，也讓消費者在聚會、露營或下班小酌時，都能輕鬆享受高粱調酒。
同步設置於捷運中山站的品牌展售處，則販售金門高粱酒經典酒款、珍藏系列及特色商品，歷年人氣商品「大人系高粱酒霜淇淋」也再次回歸。現場另規畫品牌AR互動體驗，完成指定任務可兌換限定調酒試飲，消費滿額還可獲得與台南甜點品牌「堯平」合作推出的限定高粱酒布朗尼，透過更多元的體驗形式，展現金門高粱酒的當代風貌。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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