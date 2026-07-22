這款Highball從韓國紅到台灣！派偉俊力薦、小7全家開賣

韓國話題 Highball 終於登台！日本三得利全球烈酒公司旗下美國波本威士忌品牌金賓（Jim Beam）正式在台推出全新「金賓Highball罐裝調酒」，以經典金賓波本威士忌為基底，推出韓國熱銷的檸檬與葡萄柚兩款口味，即日起率先於7-ELEVEN販售，8月5日起也將於全台全家便利商店上市。

新品酒精濃度5%，將波本威士忌、果香與氣泡比例預先調整完成，開罐即可飲用，希望讓Highball更貼近日常聚會情境。品牌表示，相較自行調製Highball容易受到酒水比例、冰塊融化及果香濃淡影響，罐裝版本能提供穩定且輕盈的口感，也降低初次接觸威士忌調酒的門檻。

兩款新品各具特色，其中檸檬風味以柑橘酸香搭配細緻氣泡，襯托波本甜香，尾韻俐落清爽，適合搭配炸雞、串燒及各式炸物；葡萄柚風味則以多汁果香為主軸，層次更加鮮明，搭配燒烤、辛香料理或夏季輕食皆相當合適，展現Highball兼具佐餐與聚會飲品的特性。

配合新品上市，金賓也邀請創作歌手派偉俊擔任品牌好友，詮釋品牌「Best Enjoyed Together」理念。他表示，自己平時就喜歡與朋友聚會時飲用金賓，首次品嘗Highball罐裝調酒後，認為酒體清爽、酒精濃度適中，加上開罐即飲的便利性，無論朋友聚餐、電影夜或戶外出遊都十分適合。

此外，品牌將於8月7日至9日在台北信義區微風南山前廣場舉辦「JIM 嗨開局｜開罐就行」限定音樂派對，結合DJ演出、互動活動與限量贈酒。其中8月7日派偉俊將現身演出，並首度公開演唱新專輯《BAD IDEA》歌曲，與消費者一起為夏日聚會揭開序幕。

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金賓Highball罐裝調酒推出檸檬與葡萄柚雙口味，以清爽果香、暢快氣泡與開罐即飲特色，帶來如現調 Highball 般的爽快口感。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好友相聚以金賓Highball罐裝調酒舉罐共飲，檸檬與葡萄柚雙口味輕鬆開啟夏日音樂派對時刻。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康