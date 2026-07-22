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Garmin推首款無螢幕「CIRQA智慧手環」！極簡、輕巧、最長續航達10天

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Garmin推出首款無螢幕「CIRQA智慧手環」。圖／Garmin提供
Garmin推出首款無螢幕「CIRQA智慧手環」。圖／Garmin提供

智慧穿戴裝置成為現代人日常生活的核心配備，但市場上完整健康數據分析卻常伴隨著隱性訂閱費用。Garmin憑藉領先運動科學基礎與數據整合實力，推出首款無螢幕「CIRQA智慧手環」，主打核心生理數據免訂閱費，時尚輕量設計僅約20克，搭配低調沉穩錶帶突顯質感，電力續航最長達10天，搭配5 ATM防水規格，為現代人提供降低數位焦慮、多元情境無負擔的健康管理新選擇。

Garmin「CIRQA智慧手環」讓健康管理不再侷限於單一裝置或場景，達到全天候數據無縫切換，將於8月3日起在台上市，共推出極致黑、法式灰、乾燥玫瑰、海軍藍等4款質感配色，建議售價6,990元。同步推出專屬上臂帶配件，可依自行車、球類運動與有氧訓練等情境，靈活切換手腕與上臂配戴方式，支援超過80種運動模式。

「CIRQA智慧手環」結合Garmin Human Performance Lab（Garmin人體表現實驗室）最新運動與健康科學進行嚴謹的資料收集與分析，將創新的生理學洞察融入生活，從日常健康監測、訓練運動記錄、睡眠品質到身體恢復狀態，持續記錄個人身體變化趨勢，並透過Garmin Connect APP整合跨裝置數據，打造自在零干擾、多場景無縫串接的新體驗。

「CIRQA智慧手環」主機感測器僅約20克重，搭配特製24mm Comfortfit混紡編織腕帶與鋁合金環扣，兼具親膚舒適與穩定貼合；採用極簡無螢幕設計，降低對即時通知與資訊的依賴，在不打斷生活節奏的狀態下，持續追蹤心率、壓力、脈搏血氧飽和度、Body Battery身體能量指數等，並整合睡眠分數、個人化睡眠教練及HRV心率變異度等關鍵指標。核心健康運動數據透過Garmin Connect APP一站整合，集中查看每日狀態、長期趨勢與個人化分析，無須訂閱即可建立完整健康管理歷程。

「CIRQA智慧手環」採用內斂時尚設計，讓健康裝置不只是數據工具，也成為日常穿搭的一部分。圖／Garmin提供
「CIRQA智慧手環」採用內斂時尚設計，讓健康裝置不只是數據工具，也成為日常穿搭的一部分。圖／Garmin提供

Garmin生態系一站整合健康數據，持續記錄個人身體變化趨勢。圖／Garmin提供
Garmin生態系一站整合健康數據，持續記錄個人身體變化趨勢。圖／Garmin提供

「CIRQA智慧手環」同步推出專屬上臂帶配件，可依不同使用情境，靈活切換手腕與上臂配戴方式。圖／Garmin提供
「CIRQA智慧手環」同步推出專屬上臂帶配件，可依不同使用情境，靈活切換手腕與上臂配戴方式。圖／Garmin提供

「CIRQA智慧手環」透過Garmin生態系的整合，讓使用者不須訂閱也能隨時掌握完整健康樣貌。圖／Garmin提供
「CIRQA智慧手環」透過Garmin生態系的整合，讓使用者不須訂閱也能隨時掌握完整健康樣貌。圖／Garmin提供

「CIRQA智慧手環」將於8月3日起在台上市，共推出極致黑、法式灰、乾燥玫瑰、海軍藍等4款質感配色。圖／Garmin提供
「CIRQA智慧手環」將於8月3日起在台上市，共推出極致黑、法式灰、乾燥玫瑰、海軍藍等4款質感配色。圖／Garmin提供

「CIRQA智慧手環」讓健康管理不再侷限於單一裝置或場景，達到全天候數據無縫切換。圖／Garmin提供
「CIRQA智慧手環」讓健康管理不再侷限於單一裝置或場景，達到全天候數據無縫切換。圖／Garmin提供

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