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會跳舞的鑽石新造型！ 蕭邦Happy Diamonds巧用水滴造型超華麗

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Happy Diamonds Joaillerie系列水滴造型耳環，符合倫理道德18K白金、三顆滑動鑽石，175萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds Joaillerie系列水滴造型耳環，符合倫理道德18K白金、三顆滑動鑽石，175萬4,000元。圖／蕭邦提供

蕭邦（Chopard）經典Happy Diamonds系列迎來全新Happy Diamonds Joaillerie珠寶。品牌標誌性的滑動鑽石迎來全新水滴造型項鍊、耳環，以及全新TV造型的枕型吊墜項鍊，並採用符合倫理道德標準的18K金與鑽石鑲嵌工藝，延續系列自1976年問世以來象徵自由、喜悅與靈動之美的設計精神。

Happy Diamonds系列誕生於1976年，其靈感來自蕭邦共同總裁卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）的父親Karl Scheufele所提出的構想，認為「鑽石在自由狀態下，比固定時更加閃耀」，因此讓鑽石在兩片藍寶石水晶玻璃間自在滑動，也成為品牌最具代表性的設計之一。此次新作延續這項經典特色，水滴造型項鍊與耳環皆以鋪鑲鑽石勾勒輪廓，透明空間中的三顆滑動鑽石隨配戴者動作自在流轉，展現輕盈靈動的光影效果。

同步亮相的Happy Diamonds Joaillerie TV造型吊墜項鍊，則提供18K白金與玫瑰金兩種款式，中央配置一顆滑動鑽石，搭配近年備受青睞的梨形鑽石，鍊身點綴四顆圓形明亮式切割鑽石，營造更具層次感的璀璨光芒。梨形鑽石兼具圓形明亮式切割的火光與欖尖形切割的修長比例，近年已成為高級珠寶設計的重要元素，為作品增添優雅且富有個性的現代美學。

Happy Diamonds Joaillerie系列水滴造型項鍊，符合倫理道德18K白金、內含三顆滑動鑽石，106萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds Joaillerie系列水滴造型項鍊，符合倫理道德18K白金、內含三顆滑動鑽石，106萬9,000元。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds Joaillerie系列TV造型項鍊，符合倫理道德18K白金鑲嵌梨形鑽石、，內含一顆滑動鑽石，鍊條飾以四顆鑽石，75萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds Joaillerie系列TV造型項鍊，符合倫理道德18K白金鑲嵌梨形鑽石、，內含一顆滑動鑽石，鍊條飾以四顆鑽石，75萬4,000元。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds JoaillerieTV造型項鍊，符合倫理道德18K玫瑰金鑲嵌梨形鑽石、，內含一顆滑動鑽石，鍊條飾以四顆鑽石，75萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds JoaillerieTV造型項鍊，符合倫理道德18K玫瑰金鑲嵌梨形鑽石、，內含一顆滑動鑽石，鍊條飾以四顆鑽石，75萬4,000元。圖／蕭邦提供

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