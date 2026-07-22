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繼光香香雞×一拳超人「聯名馬克杯、磁鐵」亮相！ 還有「埼玉地毯」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
繼光香香雞攜手「一拳超人」推出一系列聯名活動與週邊。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞攜手「一拳超人」推出一系列聯名活動與週邊。圖／繼光香香雞提供

超人氣動畫「一拳超人」跟「繼光香香雞」聯名了！7月23日起，繼光香香雞攜手一拳超人，推出聯名磁鐵、角色杯墊、造型馬克杯等一系列聯名週邊，並打造聯名套餐，讓粉絲陪著一拳超人當英雄！

動畫「一拳超人」改編自日本漫畫家ONE原作、村田雄介重製的漫畫，在全球擁有許多粉絲。本次繼光香香雞與一拳超人共同打造聯名套餐，每套內含有「香香炸雞（L）＋樂薯」，並有搭配隨機聯名包裝，包括「埼玉＋餓狼」、「戰慄的龍卷＋地獄的吹雪」兩種款式，每套235元。隨餐並附上「聯名角色磁鐵盲包」，共有8款基本款與2款隱藏款，包含埼玉、傑諾斯、KING、龍卷等人氣角色。

除此之外，本次聯名也推出一系列週邊，並開放粉絲購買。「聯名角色磁鐵盲包」每包59元，7月23日17:00還將開放「全套聯名磁鐵磁鐵」，每組10入699元，限量100套。其他還有「角色杯墊」，共有埼玉、傑諾斯2種款式，每個99元；「造型馬克杯」則以經典的埼玉為主題，每個299元。活動期間購買聯名套餐，加價10元即可參加抽獎，有機會獲得限量款「聯名絨毛地毯」，還有香香炸雞（XL）、消費5折等不同優惠。

「造型馬克杯」則以經典的埼玉為主題，每個299元。圖／繼光香香雞提供
「造型馬克杯」則以經典的埼玉為主題，每個299元。圖／繼光香香雞提供

參加抽獎，有機會獲得限量款「聯名絨毛地毯」。圖／繼光香香雞提供
參加抽獎，有機會獲得限量款「聯名絨毛地毯」。圖／繼光香香雞提供

「聯名角色磁鐵盲包」包含埼玉、傑諾斯、KING、龍卷等人氣角色。。圖／繼光香香雞提供
「聯名角色磁鐵盲包」包含埼玉、傑諾斯、KING、龍卷等人氣角色。。圖／繼光香香雞提供

「角色杯墊」，共有埼玉、傑諾斯2種款式，每個99元。圖／繼光香香雞提供
「角色杯墊」，共有埼玉、傑諾斯2種款式，每個99元。圖／繼光香香雞提供

「聯名角色磁鐵盲包」，共有8款基本款與2款隱藏款。圖／繼光香香雞提供
「聯名角色磁鐵盲包」，共有8款基本款與2款隱藏款。圖／繼光香香雞提供

日本 繼光香香雞

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