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檀健次、孟子義現身FENDI限時店 與唐嫣共揭品牌極簡風格新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
孟子義出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供
孟子義出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供

FENDI 2026-27秋冬系列限時店即日起至8月2日於成都太古里登場，完整呈現品牌創意總監Maria Grazia Chiuri回歸後執掌的首個時裝系列。品牌代言人唐嫣、男裝代言人檀健次，以及演員孟子義、陳靖可等均出席開幕，率先演繹全新系列造型。

限時店設計延續新系列的極簡建築語彙，以玻璃立面、金屬框架及黑、灰、象牙白等低彩度色調打造沉浸式空間，店內最吸睛的裝置為幾何字母屏風，設計靈感取自古羅馬圖拉真柱銘文，將古典元素重新轉化為當代空間美學，也呼應品牌本季回歸服裝本質的設計理念。

Maria Grazia Chiuri以「Less I, More Us（捨我之見，成眾之美）」作為2026-27秋冬系列主題，向FENDI五姐妹共同創業的精神致敬，並以「共用衣櫥」概念淡化男女裝界線。系列捨棄繁複裝飾與醒目Logo，透過俐落剪裁與高級面料展現低調奢華。女裝運用建築感輪廓、深V線條及收窄裙襬塑造優雅比例；男裝則以寬肩長版大衣、雙排扣西裝與寬褲勾勒沉穩俐落的都會風格。

品牌經典皮草也以全新思維詮釋，推出「Echo of Love」（愛的迴響）計畫，鼓勵顧客將承載回憶的舊皮草送回高訂工坊重新解構、拼接與改造，延續物件生命，也讓皮草從奢華象徵轉變為承載情感與永續精神的作品。Chiuri更重新演繹她於1990年代參與設計的Baguette包款，推出Baguette 26424復刻系列，以20款全新設計更新比例與肩帶配置，更顯摩登；同步亮相的極簡托特包、金屬鏈條肩背包，以及與女性藝術家檔案館、SAGG Napoli合作推出的限定服飾與珠寶系列，也為本季造型妝點獨特的藝術與生活風格元素。

男裝代言人檀健次出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供
男裝代言人檀健次出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供

陳靖可出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供
陳靖可出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供

品牌代言人唐嫣出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供
品牌代言人唐嫣出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供

男裝代言人檀健次出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供
男裝代言人檀健次出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供

孟子義出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供
孟子義出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供

品牌代言人唐嫣出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供
品牌代言人唐嫣出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供

FENDI於成都太古里開設2026-27秋冬系列限時店。圖／FENDI提供
FENDI於成都太古里開設2026-27秋冬系列限時店。圖／FENDI提供

男裝代言人檀健次出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供
男裝代言人檀健次出席成都FENDI 2026-27秋冬系列限時店開幕活動。圖／FENDI提供

FENDI於成都太古里開設2026-27秋冬系列限時店。圖／FENDI提供
FENDI於成都太古里開設2026-27秋冬系列限時店。圖／FENDI提供

唐嫣 FENDI 品牌

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