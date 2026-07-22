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絕版神級酒液入酒！約翰走路推出新版XR 透視新包裝台灣首發

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Johnnie Walker XR Premier 尊藏蘇格蘭威士忌」採用市場少見的透視式結構設計，突顯XR系列標誌性的多角瓶身。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Johnnie Walker XR Premier 尊藏蘇格蘭威士忌」採用市場少見的透視式結構設計，突顯XR系列標誌性的多角瓶身。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker推出XR系列全新作品「Johnnie Walker XR Premier 尊藏蘇格蘭威士忌」，由品牌首席調酒師Emma Walker操刀，以XR系列經典調和工藝為基礎，首度將已關廠的傳奇穀物酒廠Port Dundas珍稀酒液納入核心配方，並以台灣市場作為首波重點上市地區，展現品牌持續深化高端調和威士忌市場的布局。

全新XR Premier延續XR系列強調的層次感與滑順酒體，酒款以太妃糖、奶油糖香氣揭開序幕，伴隨熟成果乾、橙皮果香，隨後帶出細緻辛香料、炭焙咖啡與巧克力風味，尾韻悠長且富有變化，在甜潤、果香與木質辛香之間取得平衡，呈現更細膩且具深度的調和風格。

除了推出全新酒款，Johnnie Walker也同步為XR系列換上全新包裝。新版禮盒採用市場少見的透視式結構設計，突顯XR系列標誌性的多角瓶身，不僅提升收藏質感，也強化商務送禮與節慶贈禮的辨識度。

同步升級包裝的還有XR21。酒款同樣選用21年以上高年份威士忌調和，並融入Port Dundas珍稀酒液，展現蜂蜜、香草與成熟果香交織的圓潤口感，延續XR系列一貫的深厚層次與精準調和特色。

Johnnie Walker表示，「XR Premier 尊藏蘇格蘭威士忌」即日起已於全台指定菸酒專賣店及量販通路上市，700ml建議售價2,250元，希望透過全新作品與包裝設計，提供威士忌愛好者更多元的收藏與品飲選擇。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Johnnie Walker XR Premier 尊藏蘇格蘭威士忌」建議售價2,250元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Johnnie Walker XR Premier 尊藏蘇格蘭威士忌」建議售價2,250元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 威士忌 巧克力

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