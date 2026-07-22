LOPIA真的要來新竹！竹北明年2月先開 網友敲碗「這地點」

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）真的要來新竹了！LOPIA台灣總經理水元仁志今天在Threads透露，已從台南北上新竹視察展店候選地，若一切順利，預計明年2月插旗竹北，明年夏天再進軍新竹，消息曝光讓敲碗已久的新竹網友嗨翻，直呼：「終於不用跑台中或台北」。

LOPIA以高CP值生鮮肉品、熟食等商品受到台灣消費者歡迎，今年2月水元仁志就曾公開喊話，最想展店的區域就是新竹，但因理想店面至少需要300坪以上，若為路面店還得有一定規模停車空間，始終找不到合適物件。當時貼文還釣出新竹市長高虹安、竹北市長鄭朝方等人留言搶邀，一度掀起「新竹選址大戰」。

事隔約5個月，展店計畫終於有重大進展。水元仁志今天在Threads發文表示，他從台南移動到新竹，實際視察未來的展店候選地，「如果一切順利的話」，預計明年2月可在竹北地區開店，明年夏天則規畫在新竹地區展店，代表LOPIA有望一口氣在大新竹插旗2家門市。

水元仁志表示，一直以來期待的「新竹、竹北地區」展店計畫，終於一步一步朝實現邁進，不過在正式開幕前，團隊仍會保持謹慎，做好每一項準備。他也透露，過去曾發生展店地點提前曝光，最後卻沒能順利開店的遺憾經驗，因此這次候選地點暫時列為「機密事項」，不會提前公布。

消息一出，不少新竹、竹北網友興奮留言，「竹北熱烈歡迎」、「終於！」、「我一直在等你們」、「竹北讚啦」、「終於，不然都要跑台中或台北」，也有人開始當起「柯南」猜測選址，點名六家Plaza、竹北高鐵區、愛買舊址及原竹北家樂福等地。

其中更有網友注意到，水元仁志透露的竹北店開幕時間落在明年2月，留言猜測「竹北2月的時間點跟豐采520時間相近」，也有人直接喊「原本的竹北家樂福？」不過水元仁志已明確表示，目前選址仍屬機密，實際設點位置及開幕時間，仍待LOPIA後續正式公布。

LOPIA今年2月透露有意進軍新竹時，曾因300坪以上空間及停車需求而苦尋不到據點，如今短短數月已從「找不到地」進展至實地視察候選地，且竹北、新竹都有初步展店時程，大新竹消費者最快明年2月就有機會迎來首家LOPIA。