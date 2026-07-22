快訊

國票金設立副董 王世堅批酬庸不成體統、獲利最低年薪還高達2,000萬元

巴威才剛走…準紅霞颱風最快明深夜生成 不排除同步發海警

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

聽新聞
0:00 / 0:00

象印壓力IH電子鍋火力升級可變出121種口感 烘烤微波爐免解凍一鍵料理

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
EVERINO烘烤微波爐結合微波、燒烤與烘烤三大功能，透過旋鈕、快捷鍵及隱藏式面板，操作更加直覺。記者黃筱晴／攝影
EVERINO烘烤微波爐結合微波、燒烤與烘烤三大功能，透過旋鈕、快捷鍵及隱藏式面板，操作更加直覺。記者黃筱晴／攝影

象印發表2026年度新品，除了旗艦壓力IH電子鍋「炎舞炊煮」全面進化，也同步推出升級版EVERINO烘烤微波爐與全新美型保溫杯系列，結合日系黑科技與生活美學，從料理、烘烤到日常飲水，滿足消費者對健康、便利與質感生活的需求。

旗艦機種「炎舞炊煮」壓力IH電子鍋自2022年在台上市以來持續受到注重米飯美味的族群喜愛，今年新一代機型針對加熱結構與使用體驗大幅升級。最大亮點是首創6組底座IH加熱器，透過3D輪替式IH加熱構造形成更強烈的熱對流，讓米粒均勻翻滾受熱，提升白飯口感。同時搭載全新「豪炎竈釜」內鍋，加入高純度鐵材搭配1400W火力，重現傳統灶火炊飯風味。

操作方面，新機採用全彩觸控液晶面板，外觀更簡潔且容易清潔；炊煮模式也加入台灣市場專屬設定，新增芋香米模式，並保留黑米、藜麥及日本熱門的大麥飯健康行程。此外，提供15種白米口感調整，搭配可記憶使用習慣的專屬炊煮功能，最高可組合121種炊煮變化，滿足不同飲食喜好。日常保養則簡化為僅需清洗2個零件，內蓋更支援洗碗機清洗。

同步升級的EVERINO烘烤微波爐，結合微波、燒烤與烘烤三大功能，外型延續極簡黑白設計，新增「免解凍微波燒烤」功能，冷凍食材無須退冰即可直接料理，冷凍鮭魚20分鐘即可燒烤上桌，大幅縮短備餐時間。機身也加入透光式雙旋鈕、快捷鍵及隱藏式面板，操作更加直覺。

此外，EVERINO延續獨家「空中微波」技術，透過專用耐熱玻璃調理盆，讓食材懸浮加熱，改善傳統微波受熱不均問題；微波燒烤模式則可自動切換微波與燒烤程序，搭配專屬陶瓷烤盤，一次完成外酥內嫩料理。此次更特別新增10道台灣限定食譜，並隨機附贈收錄60道料理的彩色食譜書。

經典的保溫杯系列也推出全新設計，容量涵蓋250ml至720ml，杯身與上蓋高度縮減約1公分，攜帶更輕巧。新款採用一體式中栓設計，全杯組件皆可放入洗碗機清洗，並導入高耐蝕不鏽鋼內膽，可盛裝含鹽運動飲料，搭配溫控環設計，有效提升保溫效果，兼具實用性與時尚外觀。

配合新品上市，9月1日至12月31日購買指定壓力IH電子鍋、IH電子鍋、VE熱水瓶或微波爐，完成登錄即可參加Dyson產品抽獎，共30個名額；百貨通路另推出限量贈禮，購買炎舞炊煮電子鍋贈麗克特無線調理機，購買EVERINO烘烤微波爐則贈Joseph Joseph Nest系列砧板3件組。

EVERINO烘烤微波爐新增「免解凍微波燒烤」功能，冷凍食材無須退冰即可直接料理。記者黃筱晴／攝影
EVERINO烘烤微波爐新增「免解凍微波燒烤」功能，冷凍食材無須退冰即可直接料理。記者黃筱晴／攝影

旗艦壓力IH電子鍋採用全彩觸控液晶面板，可依照喜愛的口感調整炊煮設定。記者黃筱晴／攝影
旗艦壓力IH電子鍋採用全彩觸控液晶面板，可依照喜愛的口感調整炊煮設定。記者黃筱晴／攝影

象印發表2026年度新品，主打旗艦壓力IH電子鍋，以及升級版EVERINO烘烤微波爐。圖／象印提供
象印發表2026年度新品，主打旗艦壓力IH電子鍋，以及升級版EVERINO烘烤微波爐。圖／象印提供

旗艦壓力IH電子鍋首創6組底座IH加熱器，透過3D輪替式IH加熱構造形成更強烈的熱對流，讓米粒均勻翻滾受熱，提升白飯口感。記者黃筱晴／攝影
旗艦壓力IH電子鍋首創6組底座IH加熱器，透過3D輪替式IH加熱構造形成更強烈的熱對流，讓米粒均勻翻滾受熱，提升白飯口感。記者黃筱晴／攝影

微波爐

延伸閱讀

日本留學生想買大同電鍋！台網友熱情教學：厲害之處不是煮飯

喝好水抽雙人來回機票！愛惠浦40週年慶開跑 滿額送好禮淨水器推薦一次看

父親節、七夕約會吃什麼？高級鐵板燒TOP 10揭曉 和牛、龍蝦超誘人

新竹老爺夏季美食盛宴登場 開啟舌尖上亞洲美食之旅

相關新聞

台灣設計師溫慶珠辭世享壽69歲 陳婉若：她是用一生表現浪漫的人

台灣知名服裝設計師溫慶珠昨日經由品牌公告發文證實已於日前離世，享壽69歲，消息一出，時尚產業名人紛紛表達哀悼之意。

台灣設計師溫慶珠驚傳辭世享壽69歲 品牌公告發文證實

台灣知名服裝設計師溫慶珠21日晚間驚傳已離世，享壽69歲，同時品牌亦發表正式公告，表達哀悼之情，以及品牌持續經營的決心。

象印壓力IH電子鍋火力升級可變出121種口感 烘烤微波爐免解凍一鍵料理

象印發表2026年度新品，除了旗艦壓力IH電子鍋「炎舞炊煮」全面進化，也同步推出升級版EVERINO烘烤微波爐與全新美型保溫杯系列，結合日系黑科技與生活美學，從料理、烘烤到日常飲水，滿足消費者對健康、便利與質感生活的需求。

Coupang 酷澎連二年響應教育部 AIS3 計畫 分享 AI 時代資安實戰經驗

美商 Coupang 酷澎持續擴大投入資源推動數位信任，並以具體行動展現對資安教育的長期承諾。Coupang 酷澎今年再度響應教育部「暑期新型態資安實務實習課程（AIS3）」，向廣大青年學子分享 AI 時代下的跨域資安防護心法，盼引導年輕世代認識資安防禦技術，攜手打造更具韌性的台灣資安防護網。 作為教育部培育頂尖資安人才的旗艦計畫，AIS3（Advanced Information Security Summer School）以落實產業資安實務為導向設計課程主題，廣邀國內外資安專家授課，內容涵蓋「軟體、網頁及IoT安全」、「AI資安應用實作與模型安全」、「跨域資通訊安全」及「進階資安攻防競技」等重點領域，並透過實作演練教學與專題實作，強化學員攻防實戰能力。 教育部資訊及科技教育司葉家宏司長表示：「AIS3 長期致力於培育我國資訊安全人才，12 年來已培育超過千名資安專業人才，並持續串聯政府、學術界及產業界資源，打造兼具理論與實作的高品質學習平臺。今年導入 AI 模型安全課程及建置全本地 LLM 推理平臺，不僅展現我國資安人才培育積極接軌 AI 發展趨勢，更象徵國內資安教育正式

7-ELEVEN限時推「思樂冰、雪淋霜」第二件10元！雙茶品牌優惠輪番上陣

盛夏氣溫持續攀升，7-ELEVEN限時祭出「思樂冰」、「雪淋霜」第二件10元，雙茶品牌「CITY TEA」、「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」則推出「好茶不打烊」限時活動，可享指定茶飲買一送一；即日起至9月1日還有「飲料抽抽樂」，購買指定飲料任2件就能參加抽獎試手氣，最低只要0元起。

告別雨天開車、通勤「濕身」窘境！獨家專利旋封傘套 5秒旋轉收乾重新定義雨具

每逢夏季，台灣進入午後雷陣雨與颱風季節，短時間強降雨及強風已成為民眾日常生活中常見的氣候型態，雨傘也因此成為通勤族不可或缺的隨身用品。然而，搭乘大眾運輸工具時雨傘滴水、開車上下車時容易淋濕，以及進入室內後濕雨傘收納不便等情況，都是不少民眾在雨天經常面臨的困擾。 隨著消費者對生活便利性的要求提升，雨具產品的設計也逐漸從單純遮雨功能，延伸至收納便利性、攜帶體驗及使用舒適度等面向，機能型雨具逐漸受到市場關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。