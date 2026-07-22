象印壓力IH電子鍋火力升級可變出121種口感 烘烤微波爐免解凍一鍵料理

象印發表2026年度新品，除了旗艦壓力IH電子鍋「炎舞炊煮」全面進化，也同步推出升級版EVERINO烘烤微波爐與全新美型保溫杯系列，結合日系黑科技與生活美學，從料理、烘烤到日常飲水，滿足消費者對健康、便利與質感生活的需求。

旗艦機種「炎舞炊煮」壓力IH電子鍋自2022年在台上市以來持續受到注重米飯美味的族群喜愛，今年新一代機型針對加熱結構與使用體驗大幅升級。最大亮點是首創6組底座IH加熱器，透過3D輪替式IH加熱構造形成更強烈的熱對流，讓米粒均勻翻滾受熱，提升白飯口感。同時搭載全新「豪炎竈釜」內鍋，加入高純度鐵材搭配1400W火力，重現傳統灶火炊飯風味。

操作方面，新機採用全彩觸控液晶面板，外觀更簡潔且容易清潔；炊煮模式也加入台灣市場專屬設定，新增芋香米模式，並保留黑米、藜麥及日本熱門的大麥飯健康行程。此外，提供15種白米口感調整，搭配可記憶使用習慣的專屬炊煮功能，最高可組合121種炊煮變化，滿足不同飲食喜好。日常保養則簡化為僅需清洗2個零件，內蓋更支援洗碗機清洗。

同步升級的EVERINO烘烤微波爐，結合微波、燒烤與烘烤三大功能，外型延續極簡黑白設計，新增「免解凍微波燒烤」功能，冷凍食材無須退冰即可直接料理，冷凍鮭魚20分鐘即可燒烤上桌，大幅縮短備餐時間。機身也加入透光式雙旋鈕、快捷鍵及隱藏式面板，操作更加直覺。

此外，EVERINO延續獨家「空中微波」技術，透過專用耐熱玻璃調理盆，讓食材懸浮加熱，改善傳統微波受熱不均問題；微波燒烤模式則可自動切換微波與燒烤程序，搭配專屬陶瓷烤盤，一次完成外酥內嫩料理。此次更特別新增10道台灣限定食譜，並隨機附贈收錄60道料理的彩色食譜書。

經典的保溫杯系列也推出全新設計，容量涵蓋250ml至720ml，杯身與上蓋高度縮減約1公分，攜帶更輕巧。新款採用一體式中栓設計，全杯組件皆可放入洗碗機清洗，並導入高耐蝕不鏽鋼內膽，可盛裝含鹽運動飲料，搭配溫控環設計，有效提升保溫效果，兼具實用性與時尚外觀。

配合新品上市，9月1日至12月31日購買指定壓力IH電子鍋、IH電子鍋、VE熱水瓶或微波爐，完成登錄即可參加Dyson產品抽獎，共30個名額；百貨通路另推出限量贈禮，購買炎舞炊煮電子鍋贈麗克特無線調理機，購買EVERINO烘烤微波爐則贈Joseph Joseph Nest系列砧板3件組。

EVERINO烘烤微波爐新增「免解凍微波燒烤」功能，冷凍食材無須退冰即可直接料理。記者黃筱晴／攝影

旗艦壓力IH電子鍋採用全彩觸控液晶面板，可依照喜愛的口感調整炊煮設定。記者黃筱晴／攝影

象印發表2026年度新品，主打旗艦壓力IH電子鍋，以及升級版EVERINO烘烤微波爐。圖／象印提供