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7-ELEVEN限時推「思樂冰、雪淋霜」第二件10元！雙茶品牌優惠輪番上陣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」即日起至8月18日推出經典「牛奶」風味，7月22日至7月26日憑指定支付工具購買可享「雪淋霜」全口味第二件10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」即日起至8月18日推出經典「牛奶」風味，7月22日至7月26日憑指定支付工具購買可享「雪淋霜」全口味第二件10元優惠。圖／7-ELEVEN提供

盛夏氣溫持續攀升，7-ELEVEN限時祭出「思樂冰」、「雪淋霜」第二件10元，雙茶品牌「CITY TEA」、「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」則推出「好茶不打烊」限時活動，可享指定茶飲買一送一；即日起至9月1日還有「飲料抽抽樂」，購買指定飲料任2件就能參加抽獎試手氣，最低只要0元起。

每年夏天最受歡迎的7-ELEVEN「飲料抽抽樂」，即日起至9月1日購買2件指定飲品最低折扣0元起，指定飲品包含20元以上指定飲料、國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA等超過百款商品，購買2件指定飲料更可以99元加購超萌線條小狗飲料折疊架。

冰品同步推出「冰品週週爆殺」活動，7月22日至7月28日首波推出百吉棒棒冰—蘇打／乳酸任選買2送2、杜老爺優格雪糕草莓蘋果／藍莓任選加10元多1件優惠。

7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」即日起至8月18日推出經典「牛奶」風味，7月22日至7月26日憑指定支付工具購買可享「雪淋霜」全口味第二件10元優惠。即日起至8月4日購買思樂冰即可參加「小七集點GO」活動，收集指定點數兌換限量贈品；7月22日至7月26日思樂冰特大杯全口味再享第二件10元優惠。

搶攻夜間消暑商機，7-ELEVEN雙茶品牌「CITY TEA」、「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」即日起至8月7日推出「好茶不打烊」活動，每週一至週五晚上9點到12點，超人氣指定品項如梔子花青茶、冰淇淋紅茶、四季蘋安蜜露紅、珍芭雷夢青等，每日輪番推出買一送一，菜單天天換。此外，還有全天候不分時段的大暑超殺優惠：7月22日至7月24日不思議茶BAR珍芭雷夢青茶／烏龍茶買2送2，7月24日至7月26日CITY TEA接力推出杏仁豆腐冰沙／懷舊鳳梨冰買一送一、愛文芒果冰青茶2杯120元等。

7-ELEVEN自7月22日至8月18日購買涼麵、冷麵全品項，可以15元加購雪碧汽水檸檬茶風味，提供涼上加涼的消暑優惠。同時也將復古美食變身潮流新品，創新開發「維力炸醬拌麵堡」，並與在地經典零食品牌「乖乖」攜手合作推出「奶油椰子堡」、「香濃巧克力雷仔捲」，將熟悉的食品老味道、翻玩新靈魂搶攻年輕世代味蕾。

酷熱高溫使得今年夏天香蕉產量大增，7-ELEVEN再度攜手農業部農糧署合作推廣在地香蕉幫助農友，即日起推出「12生肖透明貼」，透明貼張貼在香蕉外皮，彷彿動物身上不規則的斑紋，隨著時間香蕉熟成是最佳賞味期的視覺提醒，也帶來有趣的食飲體驗。

7-ELEVEN長期與在地農民契作，於超商販售「上等蕉」，以嚴謹源頭管理、外銷日本規格的洗選作業，專業低溫催熟技術，帶來品質穩定的鮮果商品，每日由溫控專車自高屏地區低溫保鮮到全台門市；7-ELEVEN也採購香蕉作為食材應用在商品開發，像是限定門市販售現點現壓的熱壓土司推出「香蕉巧克力風味麻糬」口味，以及超商通路首創的「果汁BAR」使用瑞穗鮮奶搭配整包香蕉果泥現打「香蕉牛奶」，邀請消費者到7-ELEVEN一起品嘗美味香蕉，以實質行動支持辛勤的農民。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

搶攻夜間消暑商機，7-ELEVEN雙茶品牌「CITY TEA」、「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」即日起至8月7日推出「好茶不打烊」活動。圖／7-ELEVEN提供
搶攻夜間消暑商機，7-ELEVEN雙茶品牌「CITY TEA」、「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」即日起至8月7日推出「好茶不打烊」活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN與在地經典零食品牌「乖乖」攜手合作推出「奶油椰子堡」、「香濃巧克力雷仔捲」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與在地經典零食品牌「乖乖」攜手合作推出「奶油椰子堡」、「香濃巧克力雷仔捲」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起全新推出超商首款「蔥鹽增雞蛋白麵」，添加大豆蛋白等植物性蛋白製成麵體，另有多款口味清爽的義大利麵和沙拉。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起全新推出超商首款「蔥鹽增雞蛋白麵」，添加大豆蛋白等植物性蛋白製成麵體，另有多款口味清爽的義大利麵和沙拉。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「飲料抽抽樂」即日起至9月1日登場，購買2件指定飲品最低折扣0元起，指定飲品包含20元以上指定飲料、國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA等超過百款商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「飲料抽抽樂」即日起至9月1日登場，購買2件指定飲品最低折扣0元起，指定飲品包含20元以上指定飲料、國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA等超過百款商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」換上OPEN!家族紙杯與紙杯套。圖／7-ELEVEN提供
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香蕉盛產正當時，7-ELEVEN萌趣動物貼邀全民一起吃蕉挺蕉農。圖／7-ELEVEN提供
香蕉盛產正當時，7-ELEVEN萌趣動物貼邀全民一起吃蕉挺蕉農。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將復古美食變身潮流新品，創新開發「極饗—蒜蓉蝦拌麵」、「維力炸醬拌麵堡」。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN將復古美食變身潮流新品，搶攻年輕世代味蕾。圖／7-ELEVEN提供
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