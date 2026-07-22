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台灣設計師溫慶珠辭世享壽69歲 陳婉若：她是用一生表現浪漫的人

聯合報／ 記者釋俊哲黃仕揚／即時報導
女星蕭薔曾在2021參加2021台北時裝周，成為ISABELLE WEN的看秀來賓。記者王聰賢／攝影
女星蕭薔曾在2021參加2021台北時裝周，成為ISABELLE WEN的看秀來賓。記者王聰賢／攝影

台灣知名服裝設計師溫慶珠昨日經由品牌公告發文證實已於日前離世，享壽69歲，消息一出，時尚產業名人紛紛表達哀悼之意。

設計師溫慶珠於1989年創立ISABELLE WEN，2010年於仁愛路開設FiFi茶酒沙龍，跨足餐飲業，一時成為台北社交與餐飲圈熱點。並非服裝設計本科系出身的她，但將藝術、繪畫的熱情轉化為服裝設計，愛用蕾絲、雪紡洋裝搭配骨董包、牛仔靴、西裝，讓女性展現剛柔並濟的自信與波西米亞式熱情。

時尚評論作家袁青在臉書專頁中發文，盛讚溫慶珠「將文學底蘊揉進每一吋布料裡」，同時「粗獷丹寧與華麗蕾絲拼貼的『溫氏美學』讓穿著Isabelle Wen的女性，既有著纖細的感性，又帶著無畏的張力。」

伊林娛樂董事陳婉若也在臉書中分享心情，指出兩人結識於「中興百貨最重視台灣當代設計師的年代...那是一個願意相信創作、也願意成就創作的時代。」並認為溫慶珠是「用一生表現浪漫的人」。

與溫慶珠交情深厚的藝人蕭薔，過去多年穿著溫慶珠設計的服裝出席公開場合，也是品牌大秀重要嘉賓，媒體也回顧兩人長年深厚情誼。品牌ISABELLE WEN則發表聲明，表示將延續創辦人留下的設計理念與品牌精神，讓「溫式美學」持續陪伴喜愛她作品的人。

原為私人空間的「伊莎閣樓」2023年首度對外公開。圖／ISABELLE WEN提供
原為私人空間的「伊莎閣樓」2023年首度對外公開。圖／ISABELLE WEN提供

創立服裝品牌ISABELLE WEN的台灣設計師溫慶珠，展現出獨立、浪漫、自信的女性風格，剛柔並濟、獨樹一格。圖／翻攝自ISABELLE WEN官方網站
創立服裝品牌ISABELLE WEN的台灣設計師溫慶珠，展現出獨立、浪漫、自信的女性風格，剛柔並濟、獨樹一格。圖／翻攝自ISABELLE WEN官方網站

ISABELLE WEN誠品松菸概念店2025年開幕時邀請知名花藝名家凌宗湧操刀，將室內空間賦予了盎然生機。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN誠品松菸概念店2025年開幕時邀請知名花藝名家凌宗湧操刀，將室內空間賦予了盎然生機。圖／ISABELLE WEN提供

ISABELLE WEN發出品牌公告，證實溫慶珠離世一事。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN發出品牌公告，證實溫慶珠離世一事。圖／ISABELLE WEN提供

溫慶珠。記者游智文／攝影
溫慶珠。記者游智文／攝影

ISABELLE WEN在2024年發表新東方襖限量系列，透過非典色彩與男裝輪廓，賦予棉襖時尚新象。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN在2024年發表新東方襖限量系列，透過非典色彩與男裝輪廓，賦予棉襖時尚新象。圖／ISABELLE WEN提供

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