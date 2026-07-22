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史卡利探員重出江湖！樂高《X檔案》神還原辦公室場景滿滿細節彩蛋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
樂高特別邀請當年飾演女主角史卡利探員的演員Gillian Anderson驚喜回歸，親自拍攝充滿影集神秘感的宣傳短片。圖／LEGO提供
樂高特別邀請當年飾演女主角史卡利探員的演員Gillian Anderson驚喜回歸，親自拍攝充滿影集神秘感的宣傳短片。圖／LEGO提供

樂高揭曉與90年代經典科幻神劇《X檔案》聯名的全新LEGO IDEAS盒組，編號21369的《X檔案》樂高盒組預計將在玩家圈、劇迷圈再掀起一波懷舊熱潮。官方甚至特別邀請當年飾演女主角史卡利探員的演員Gillian Anderson驚喜回歸，親自拍攝一支充滿影集神秘感的宣傳短片。在影片中，她再度以探員身份現身，逐步解開神秘黑盒子內的謎團，帶領粉絲重新回到充滿懸疑的調查世界。

這款由布里斯本3D藝術家Brent Waller於「90年代懷舊挑戰賽」中脫穎而出的原創設計，經過官方巧手調整後，最終成為由1,478個零件組合而成、充滿樂趣與挑戰性的樂高盒組，巧妙重現了影集中的經典場景。核心區域為穆德探員的辦公室，內部充滿各種彩蛋，包含天花板上的鉛筆、吃剩的葵花籽，以及牆上極具標誌性的「I Want to Believe」海報與寫著「The Truth is Out There」的檔案夾。除了辦公室，還包含了一塊森林場景，不明飛行物藉由透明支架與森林連結，創造了在上空盤旋的的神祕畫面。這兩個場景不僅能上下組裝在一起，辦公室也能部分拆卸以展示內部，或者將森林模型單獨展示。

人偶陣容同樣誠意十足，一口氣收錄了8款經典角色，包含穆德、史卡利、史基納副局長、線人X先生、探員Alex Krycek、反派Carl Busch，以及令影迷印象深刻的下水道變種人與經典的灰色外星人。設計師表示，這個專案最初是他在12年前重溫影集時的個人創作，如今能成為官方盒組絕對是夢想成真。

這款極具收藏價值的盒組建議售價為美金199.99元，將於8月1日開放LEGO Insiders會員搶先購買，並在8月4日全面上市。此外，若在8月1日至8月10日期間購買此主盒組，還可免費獲得編號40896的「X檔案：史卡利的實驗室」，內含穿著實驗袍的史卡利人偶及各種解剖檢驗設備。玩家們準備鎖定官網，將這份90年代的科幻回憶帶回家。

8月1日至8月10日期間購買此《X檔案》樂高盒組，還可免費獲得編號40896的「X檔案：史卡利的實驗室」。圖／LEGO提供
8月1日至8月10日期間購買此《X檔案》樂高盒組，還可免費獲得編號40896的「X檔案：史卡利的實驗室」。圖／LEGO提供

《X檔案》樂高盒組內一口氣收錄了8款經典角色。圖／LEGO提供
《X檔案》樂高盒組內一口氣收錄了8款經典角色。圖／LEGO提供

《X檔案》樂高盒組建議售價美金199.99元，將於8月1日開放LEGO Insiders會員搶先購買，並在8月4日全面上市。圖／LEGO提供
《X檔案》樂高盒組建議售價美金199.99元，將於8月1日開放LEGO Insiders會員搶先購買，並在8月4日全面上市。圖／LEGO提供

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