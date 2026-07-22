「爸氣出任務」 遠百竹北邀親子探索雨林守護動物

遠百（2903）竹北即日起至8月9日推出「獻給88 父親節快樂」活動，規劃百貨服飾、保健器材滿額贈及信用卡優惠，同時推出「與爸爸的最棒回憶」繪畫比賽，邀請大小朋友以畫筆記錄與爸爸相處的幸福時光，陪伴民眾選購父親節禮品、共享天倫，也為暑假增添更多親子互動樂趣。

活動首12日推出多重回饋優惠，百貨服飾當日累計消費滿5,000元送300元，遠百APP會員當日單筆消費滿5,000元再加送100元電子券、保健器材單筆消費滿5,000元送500元；全館持九大銀行信用卡當日單筆分6期刷滿6,600元送200元，活動首五日持八大銀行信用卡於1樓國際精品單筆分6期刷滿10,000元送500元，讓民眾在歡慶父親節之餘，也能輕鬆享有超值購物回饋。

延續暑假親子同遊熱潮，遠百竹北攜手荒野保護協會，即日起至8月2日舉辦「婆羅洲熱帶雨林野生動植物巡迴展」，由專業導覽志工帶領民眾認識婆羅洲熱帶雨林豐富的生物多樣性，以及珍稀野生動植物的生態樣貌，透過真實影像、珍貴照片與動人故事，引領大小朋友走進雨林世界，了解自然環境面臨的挑戰，從中培養環境保育觀念，重新思考人與自然共存的重要價值。

此外，遠百竹北與球球藝術教室將於7月26日及8月9日共同舉辦「小小動物守護員」活動，安排老鷹、水豚、土撥鼠等八種動物與大小朋友近距離互動，並由專業講師分享動物保育知識，引導孩子認識不同物種特性，學習尊重生命，建立正確的動物友善觀念。活動最後更安排親子共同製作動物造型杯子蛋糕，讓孩子透過知識學習、動物互動及創意手作，在歡樂氛圍中收穫滿滿，也讓爸爸與孩子一起創造專屬彼此的美好回憶。