快訊

巴威才剛走…準紅霞颱風最快明深夜生成 有機會同步發海警

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

大S遺產爭議延燒 王偉忠曝真實狀況：很私密的東西

聽新聞
0:00 / 0:00

「爸氣出任務」 遠百竹北邀親子探索雨林守護動物

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠百竹北舉辦小小動物守護員活動，安排老鷹、水豚等八種動物與大小朋友近距離互動，建立正確的動物友善觀念。業者／提供
遠百竹北舉辦小小動物守護員活動，安排老鷹、水豚等八種動物與大小朋友近距離互動，建立正確的動物友善觀念。業者／提供

遠百（2903）竹北即日起至8月9日推出「獻給88 父親節快樂」活動，規劃百貨服飾、保健器材滿額贈及信用卡優惠，同時推出「與爸爸的最棒回憶」繪畫比賽，邀請大小朋友以畫筆記錄與爸爸相處的幸福時光，陪伴民眾選購父親節禮品、共享天倫，也為暑假增添更多親子互動樂趣。

活動首12日推出多重回饋優惠，百貨服飾當日累計消費滿5,000元送300元，遠百APP會員當日單筆消費滿5,000元再加送100元電子券、保健器材單筆消費滿5,000元送500元；全館持九大銀行信用卡當日單筆分6期刷滿6,600元送200元，活動首五日持八大銀行信用卡於1樓國際精品單筆分6期刷滿10,000元送500元，讓民眾在歡慶父親節之餘，也能輕鬆享有超值購物回饋。

延續暑假親子同遊熱潮，遠百竹北攜手荒野保護協會，即日起至8月2日舉辦「婆羅洲熱帶雨林野生動植物巡迴展」，由專業導覽志工帶領民眾認識婆羅洲熱帶雨林豐富的生物多樣性，以及珍稀野生動植物的生態樣貌，透過真實影像、珍貴照片與動人故事，引領大小朋友走進雨林世界，了解自然環境面臨的挑戰，從中培養環境保育觀念，重新思考人與自然共存的重要價值。

此外，遠百竹北與球球藝術教室將於7月26日及8月9日共同舉辦「小小動物守護員」活動，安排老鷹、水豚、土撥鼠等八種動物與大小朋友近距離互動，並由專業講師分享動物保育知識，引導孩子認識不同物種特性，學習尊重生命，建立正確的動物友善觀念。活動最後更安排親子共同製作動物造型杯子蛋糕，讓孩子透過知識學習、動物互動及創意手作，在歡樂氛圍中收穫滿滿，也讓爸爸與孩子一起創造專屬彼此的美好回憶。

遠百竹北攜手荒野保護協會，即日起至8月2日舉辦「婆羅洲熱帶雨林野生動植物巡迴展」，安排專業志工導覽及DIY課程，引領大小朋友走進雨林世界，了解自然環境面臨的挑戰。業者／提供
遠百竹北攜手荒野保護協會，即日起至8月2日舉辦「婆羅洲熱帶雨林野生動植物巡迴展」，安排專業志工導覽及DIY課程，引領大小朋友走進雨林世界，了解自然環境面臨的挑戰。業者／提供

遠百 竹北 親子

延伸閱讀

FOOD超人闖進動畫世界 親子互動展首度公開創作祕密

韓星強碰頭 李帝勳陪DREAM PLAZA慶生、2PM張祐榮現身微風南山之夜

好市多黑鑽會員藏福利 生日當月爽拿500元折價券

企業響應《永續好日子》 以多元行動展現永續新力量，回應生活議題

相關新聞

台灣設計師溫慶珠驚傳辭世享壽69歲 品牌公告發文證實

台灣知名服裝設計師溫慶珠21日晚間驚傳已離世，享壽69歲，同時品牌亦發表正式公告，表達哀悼之情，以及品牌持續經營的決心。

台灣設計師溫慶珠辭世享壽69歲 陳婉若：她是用一生表現浪漫的人

台灣知名服裝設計師溫慶珠昨日經由品牌公告發文證實已於日前離世，享壽69歲，消息一出，時尚產業名人紛紛表達哀悼之意。

告別雨天開車、通勤「濕身」窘境！獨家專利旋封傘套 5秒旋轉收乾重新定義雨具

每逢夏季，台灣進入午後雷陣雨與颱風季節，短時間強降雨及強風已成為民眾日常生活中常見的氣候型態，雨傘也因此成為通勤族不可或缺的隨身用品。然而，搭乘大眾運輸工具時雨傘滴水、開車上下車時容易淋濕，以及進入室內後濕雨傘收納不便等情況，都是不少民眾在雨天經常面臨的困擾。 隨著消費者對生活便利性的要求提升，雨具產品的設計也逐漸從單純遮雨功能，延伸至收納便利性、攜帶體驗及使用舒適度等面向，機能型雨具逐漸受到市場關注。

21歲捷克女子職業網球新球后！ RADO表相伴Linda Nosková見證榮耀

溫網草地上的驚鴻一瞥，見證了「未來之星」的燦爛綻放。捷克職業網球新星諾斯科娃（Linda Nosková）在今年2026溫布頓公開賽強勢封后，捧起生涯首座大滿貫獎盃，不僅寫下職業重要里程碑，世界排名更強勢躋身WTA前十。一路走來的堅定意志也為長期支持網壇的Rado瑞士雷達表精準記錄，陪伴她迎向耀眼的榮耀一瞬。

首家當代漢方餐廳摘一星！ 高雄前鎮「Hābu」驚艷全台

高雄前鎮區餐廳「Hābu」於《臺灣米其林指南2026》首度進榜即摘下一星，成為全台首間以「當代漢方」為核心概念獲得米其林星級肯定的餐廳。品牌將中藥、草本植物、辛香料與當代料理融合，跳脫傳統藥膳印象，以Casual Fine Dining形式重新詮釋漢方文化，也為台灣精緻餐飲開拓全新路徑。

火辣曲線和光滑肌膚 珍妮佛羅培茲高訂禮服配蕭邦珠寶迎57歲生日

美國流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）今年7月24日即將迎來57歲生日，她日前在巴黎舉辦生日慶祝晚宴，不僅以三套火辣又奢華的造型展現健美身材與緊繃臉蛋驚艷全場，每套造情更奢華地搭配了整組的蕭邦（Chopard）Haute Joaillerie高級珠寶系列作品，紅寶石、巨型鑽石與珍珠等珍稀寶石翠燦映照華服，讓生日派對宛如一場珠寶時尚秀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。