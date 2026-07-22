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21歲捷克女子職業網球新球后！RADO表相伴Linda Nosková見證榮耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Rado瑞士雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空表（R27083722），10萬9,700元。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空表（R27083722），10萬9,700元。圖／RADO提供

溫網草地上的驚鴻一瞥，見證了「未來之星」的燦爛綻放。捷克職業網球新星諾斯科娃（Linda Nosková）在今年2026溫布頓公開賽強勢封后，捧起生涯首座大滿貫獎盃，不僅寫下職業重要里程碑，世界排名更強勢躋身WTA前十。一路走來的堅定意志也為長期支持網壇的Rado瑞士雷達表精準記錄，陪伴她迎向耀眼的榮耀一瞬。

為這份勝利加冕的正是展現閃耀美感的瑞士精密之作，我們看到諾斯科娃戴上了RADO的True Square高科技陶瓷鏤空表，以電漿高科技陶瓷打造一體成型的俐落表殼，並以銠色面盤灑落鑽石粉末般的閃耀，同時鑲嵌12顆頂級威塞爾頓鑽石；另一款Captain Cook庫克船長鑽表則以純淨白色陶瓷搭配8顆淡藍剛玉藍寶石時標，是迎向挑戰時的沈穩，兩者皆映襯了新科球后的無畏、自信。

值得一提的是，True Square腕表所搭載的R734自動機芯與Captain Cook腕表驅動的Calibre 763機芯，都具備80小時動力儲存與Nivachron™防磁游絲，並經五方位調校以確保精準表現；機芯都經過細膩的日內瓦波紋與環形打磨，訴說了品牌和職業網球長達數十年的緊密關係；而對諾斯科娃而言，戴上手的不僅是時計，更是一路以來的相伴，在一次又一次的迎擊積累下，寫下驕傲篇章。

Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長系列100米自動鑽表（R32500718），96,000元。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長系列100米自動鑽表（R32500718），96,000元。圖／RADO提供

Rado「未來之星」、捷克女子球后Linda Nosková在2026年拿下溫布頓網球錦標賽女子單打冠軍。圖／RADO提供
Rado「未來之星」、捷克女子球后Linda Nosková在2026年拿下溫布頓網球錦標賽女子單打冠軍。圖／RADO提供

Linda Nosková今年在溫布頓網球錦標賽奪冠瞬間，展現了激動情緒。圖／RADO提供
Linda Nosková今年在溫布頓網球錦標賽奪冠瞬間，展現了激動情緒。圖／RADO提供

瑞士 捷克 諾斯科娃

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