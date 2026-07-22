首家當代漢方餐廳摘一星！ 高雄前鎮「Hābu」驚艷全台

高雄前鎮區餐廳「Hābu」於《臺灣米其林指南2026》首度進榜即摘下一星，成為全台首間以「當代漢方」為核心概念獲得米其林星級肯定的餐廳。品牌將中藥、草本植物、辛香料與當代料理融合，跳脫傳統藥膳印象，以Casual Fine Dining形式重新詮釋漢方文化，也為台灣精緻餐飲開拓全新路徑。

Hābu取名自日文「ハーブ（Herb）」的發音，圍繞「百草滋養」理念發展料理與用餐體驗。餐廳不以藥膳為主軸，而是透過四季節氣、香草植物、跨地域香料及在地食材交織風味，從空間設計、香氣鋪陳、茶飲搭配到料理節奏，打造一場結合五感的飲食旅程，讓漢方文化成為貼近現代生活的餐桌語言。

品牌理念源自主理人呂冠宇（Shawn）的成長背景。出身中藥世家的他，自幼熟悉藥材與食養文化，赴紐約求學返台後，並未接掌家族事業，而是希望透過餐飲重新演繹漢方文化。他認為，漢方不只是中藥，更涵蓋各式香草、辛香料及順應四時的飲食智慧，因此希望藉由精緻餐飲，讓更多人以更輕鬆的方式理解漢方的文化內涵。

共同主理人Bella則將品牌理念轉化為完整的體驗設計。從空間中象徵24節氣的燈光、草木紋理，到開餐前以品牌純露喚醒嗅覺，再透過餐前展示草本與藥材，引導賓客理解每一道料理背後的食材與文化，並以重新詮釋中醫「望、聞、問、切」的概念，串聯整場用餐體驗，讓漢方不只是風味，更成為可感知的品牌語言。

料理則由擁有日式與西式餐飲背景的主廚Avan掌舵，結合懷石料理的節奏與當代料理技法，將八寸、煮物、烤物、強肴、甘味等菜序融入套餐設計，讓草本植物與香料自然融入每一道料理之中，不強調藥性，而是展現風味層次與季節特色，呈現兼具文化底蘊與現代美感的Casual Fine Dining體驗。

此次獲得米其林一星，對Hābu而言，不只是料理與服務品質受到肯定，也代表台灣漢方文化透過當代餐飲語彙，成功站上國際舞台。品牌表示，未來仍將持續以節氣、草本與土地文化為核心，探索更多當代漢方料理的可能，從高雄出發，讓更多國際旅客認識屬於台灣的飲食文化與風土特色。

◎Hābu小餐館

．地址：高雄市前鎮區正勤路27號

．電話：07-241-3100

．營業時間：週二至週六18:00～21:00

．套餐售價：每位3,200元起+10%

Hābu小餐館以「當代漢方」為品牌核心，門面洋溢東方禪意。圖／Hābu提供

板前座位燈光象徵24節氣，並特意加上草木紋理，暗喻將中藥、草本植物、辛香料與當代料理融合的理念。圖／Hābu提供

主廚Avan（中）。圖／Hābu提供

麵物。圖／Hābu提供

主理人呂冠宇（右）與共同主理人Bella。圖／Hābu提供