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搶攻暑假跨世代消費潮 百貨夏季&父親節回饋出動、新餐廳進駐聚人潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
提供平價排餐與豐富自助吧吃到飽的貴族世家mini將於7月31日進駐夢時代開幕。圖／夢時代提供
提供平價排餐與豐富自助吧吃到飽的貴族世家mini將於7月31日進駐夢時代開幕。圖／夢時代提供

暑假消費旺季加上父親節將至，百貨啟動父親節檔期與夏季回饋，對應送禮採購、自用、聚餐需求，積極搶攻這波跨世代的消費需求，推動下半年第一波消費熱潮。

遠東百貨

遠東百貨7月22日至8月9日展開父親節檔期，推出百貨服飾、保健器材滿額贈及信用卡優惠，並集結館內人氣餐廳推出父親節聚餐及蛋糕推薦。

父親節檔期首12日（7月22日至8月2日）推出百貨服飾當日累計消費滿5,000元送300元，遠百APP會員當日單筆滿5,000元再加送100元電子券；全檔19天保健器材單筆滿5,000元送500元，買越多送越多。信用卡優惠方面，整檔全館（數位3C、部分專櫃除外）持指定九大銀行信用卡當日單筆刷滿6,600元並分6期贈200元；另指定店別推出國際精品刷卡禮及全館高額刷卡禮最高回饋4%。

因應父親節聚餐商機，遠百集結館內人氣餐廳推出限定套餐，並精選父親節蛋糕及伴手禮。其中，台中大遠百全新引進中台灣首間「旭集和食集錦」，推出15道台中店限定料理，包括與米其林一星餐廳「吉兆割烹壽司」聯名料理，以及融入台中在地食材的特色美饌；遠百板橋中山將迎來板橋首間咖哩品牌「CoCo壱番屋」開幕，遠百信義A13「新葡苑」、遠百竹北「時時香」也推出父親節多人套餐，提供民眾聚餐新選擇。

遠東SOGO

針對送禮與採購需求，SOGO推出活動期間下載 APP送800元樂FUN券會員禮，於指定品牌單筆消費滿3,000元即可現折200元(可累折)，同時在男裝休閒服、戶外運動用品、按摩椅及家電、鍋具、寢具區等指定業種單日累計消費滿2萬元贈1,200元電子抵用券、滿5萬元贈3,000元電子抵用券。此外，全館消費滿額贈快樂購點數，忠孝館獨家推出滿5萬元贈「櫻桃小丸子原作40週年特展」雙人套票，限量75份；還有尊榮寵爸滿額加碼抽，當日單筆消費滿2,000元即有機會抽OSIM按摩器，多重回饋加乘。

忠孝館8F/9F家電寢飾區及復興館8F(指定櫃位)受歡迎的頂級消費禮，今年再度祭出APPLE iPad AIR 11、Panasonic27L蒸烘烤微波爐、LOJEL CUBO拉鍊拉桿擴充箱及電子商品券等人氣好禮，只要於指定日期消費達指定門檻，即可憑發票、銷貨明細及APP兌換各等級限量好禮(與父親節滿額贈、特別加碼贈擇一兌換)。

新光三越

新光三越夏季回饋檔期「夏天卡利HIGH」於7月9日至8月13日登場，期間不限日、不限店、不限線上線下，不限消費金額都能累積賺回饋。「夏天卡利HIGH」攜手11大銀行、串聯超過6千家品牌夥伴，祭出單卡累計刷1萬以上回饋4％、滿6萬以上回饋5％、滿30萬以上回饋6％ skm points，再搭配行動支付skm pay任一單筆消費達3,000元再加碼1%，最高享7%回饋。此時正逢服飾新品，以及國際名品、美妝、家用新品上市，無論是趁暑假全家人逛街吃飯消費、想買早秋新品，或是選購父親節禮物，都可趁這一檔期累計消費賺回饋。

夢時代

父親節將至，夢時代購物中心7月23日至8月9日推出「Love Dad」檔期優惠，活動期間全館指定店櫃消費滿3,000元，即贈300元電子特別券；今年更攜手四大指定銀行祭出加碼禮，持華南夢時代聯名卡、中國信託uniopen聯名卡以及玉山銀行、星展銀行之指定銀行實體信用卡，單一信用卡於指定店櫃當日刷卡滿6,000元，即可兌換200元電子抵用券(限量)。

另外，7樓將迎來兩大人氣餐飲品牌接力開幕，為暑假餐飲市場再添話題，「貴族世家mini」將於7月31日進駐，開幕首日推出限定優惠，凡消費任一排餐買一送一(下次使用牛排券)，限量100份，贈完為止。日本鍋物專門店「黑毛屋」則將於8月7日開幕，歡慶開幕，8月10日至8月12日期間，凡來店消費並追蹤官方社群平台，即可獲贈西班牙Bellota伊比利豬55公克一份。

宏匯廣場

暑假檔期第二波7月23日至8月26日推出全館當日累計滿3,000元贈200元、3C/名品/健康器材當日單筆滿1萬元贈500元，以及大家電（LG/集雅社）當日單筆滿1萬元加碼贈800元等多重回饋。

宏匯廣場也預告，將首度邀來人氣IP「反應過激的貓」玩跨界，將一樓咖啡廊道變身「台灣夏日祭典」主題於8月下旬亮相，現場將重現台灣夜市的熱情與台味童趣，為了提前感受祭典熱度，7月23日起周一至周五平日限定，單筆消費滿2,500元即可搶先兌換「過激貓透明收納袋、過激貓亞麻提袋、過激貓造型證件套」。

京站

隨著暑假聚餐需求高，京站時尚廣場館內餐飲品牌推出美食企劃。京站小碧潭店迎來日本九州家庭料理「Joyfull台灣珍有福」進駐，台北店美食街推出暑期限定優惠，並加碼單筆消費300元即贈限量「Häagen-Dazs 三球買一送一」優惠券。針對父親節，京站策劃「爸佔C位」主題美食饗宴，集結多家餐飲品牌推出歡聚套餐與優惠。

SOGO忠孝館Amazfit-T-Rex Ultra 2 51mm越野智慧手表，售價17,499元，限量5件。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Amazfit-T-Rex Ultra 2 51mm越野智慧手表，售價17,499元，限量5件。圖／SOGO提供

遠百信義A13新葡苑推出父親節四人合餐，優惠價3,680元。圖／遠百提供
遠百信義A13新葡苑推出父親節四人合餐，優惠價3,680元。圖／遠百提供

日本鍋物專門店黑毛屋將於8月7日進駐夢時代開幕。圖／夢時代提供
日本鍋物專門店黑毛屋將於8月7日進駐夢時代開幕。圖／夢時代提供

SOGO復興館APPLE AirPods Max 2，售價17,990元。圖／SOGO提供
SOGO復興館APPLE AirPods Max 2，售價17,990元。圖／SOGO提供

中台灣首間旭集和食集錦進駐台中大遠百新開幕，推出15道台中店限定旬味。圖／遠百提供
中台灣首間旭集和食集錦進駐台中大遠百新開幕，推出15道台中店限定旬味。圖／遠百提供

父親節 遠百 京站 新光三越

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