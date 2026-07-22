火辣曲線和光滑肌膚 珍妮佛羅培茲高訂禮服配蕭邦珠寶迎57歲生日

美國流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）今年7月24日即將迎來57歲生日，她日前在巴黎舉辦生日慶祝晚宴，不僅以三套火辣又奢華的造型展現健美身材與緊繃臉蛋驚艷全場，每套造情更奢華地搭配了整組的蕭邦（Chopard）Haute Joaillerie高級珠寶系列作品，紅寶石、巨型鑽石與珍珠等珍稀寶石翠燦映照華服，讓生日派對宛如一場珠寶時尚秀。

Jennifer Lopez當晚先是以一套Stéphane Rolland份量感十足白色的傘狀高訂禮服華麗亮相，雕塑感極強的裙襬帶有蓬鬆的抓皺與透視細節，高領搭配色彩鮮明的紅寶石高級珠寶套組共鑲嵌總重42.20克拉梨形切割紅寶石，搭配65.66克拉梨形切割鑽石及46.88克拉Asscher祖母綠式切割鑽石，在紅寶石的濃郁色澤映襯下，更突顯她一貫充滿自信與張力的舞台魅力。

接著她換上由設計師Tamara Ralph打造的一件帶有黑色馬甲結構的深V性感黑禮服，裙襬帶有飄逸的流蘇。她精心選擇了一條純白鑽石總重量超過190克拉的高級珠寶項鍊，主石為重達13.09克拉Asscher祖母綠式切割鑽石氣勢非凡；再搭配同系列耳環、戒指，以及一只鑲嵌總重73.69克拉梨形切割鑽石的手鐲，在燈光照耀下更顯耀眼，也成為全場最具話題性的珠寶作品。

最後，Jennifer Lopez換上了一套高訂設計師品牌Zuhair Murad佈滿閃亮水晶的透視掛脖禮服為晚宴收尾，外搭戲劇感十足的羽毛披風與優雅氣息的珍珠鑽石耳環，藉由珍珠溫潤光澤與鑽石火彩形成對比，為整場生日盛宴畫下柔美句點。

珍妮佛羅培茲配戴的蕭邦珍珠鑽石高級珠寶項鍊。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲穿高訂設計師品牌Zuhair Murad禮服，配戴蕭邦珍珠鑽石高級珠寶耳環。credits @schiudio Photo。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲穿Tamara Ralph黑色禮服，配戴蕭邦鑽石高級珠寶。credits @schiudio Photo。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲穿Tamara Ralph黑色禮服，配戴蕭邦鑽石高級珠寶。credits @schiudio Photo。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲穿Tamara Ralph黑色禮服，配戴蕭邦鑽石高級珠寶。credits @schiudio Photo。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲配戴的蕭邦珍珠鑽石高級珠寶戒指。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲穿高訂設計師品牌Stéphane Rolland禮服，配戴蕭邦紅寶石鑽石高級珠寶。credits @schiudio Photo。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲穿高訂設計師品牌Stéphane Rolland禮服，配戴蕭邦紅寶石鑽石高級珠寶。credits @schiudio Photo。圖／蕭邦提供