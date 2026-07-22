Coupang 酷澎連二年響應教育部 AIS3 計畫 分享 AI 時代資安實戰經驗

美商 Coupang 酷澎持續擴大投入資源推動數位信任，並以具體行動展現對資安教育的長期承諾。Coupang 酷澎今年再度響應教育部「暑期新型態資安實務實習課程（AIS3）」，向廣大青年學子分享 AI 時代下的跨域資安防護心法，盼引導年輕世代認識資安防禦技術，攜手打造更具韌性的台灣資安防護網。

AIS3 開幕活動合影，Coupang酷澎台灣暨日本資安長陳浩維（左二起）、數位發展部資通安全署署長蔡福隆、教育部資訊及科技教育司司長葉家宏、資安人才培育計畫總計畫主持人暨國立台灣科技大學鄧惟中教授、資安人才培育計畫總計畫協同主持人暨國立台灣科技大學鄭欣明教授。 圖／Coupang 提供

作為教育部培育頂尖資安人才的旗艦計畫，AIS3（Advanced Information Security Summer School）以落實產業資安實務為導向設計課程主題，廣邀國內外資安專家授課，內容涵蓋「軟體、網頁及IoT安全」、「AI資安應用實作與模型安全」、「跨域資通訊安全」及「進階資安攻防競技」等重點領域，並透過實作演練教學與專題實作，強化學員攻防實戰能力。

教育部資訊及科技教育司葉家宏司長表示：「AIS3 長期致力於培育我國資訊安全人才，12 年來已培育超過千名資安專業人才，並持續串聯政府、學術界及產業界資源，打造兼具理論與實作的高品質學習平臺。今年導入 AI 模型安全課程及建置全本地 LLM 推理平臺，不僅展現我國資安人才培育積極接軌 AI 發展趨勢，更象徵國內資安教育正式邁向 AI 原生（AI-Native）學習的新階段。」

教育部跨領域資通訊安全人才培育計畫推動辦公室總計畫主持人暨國立台灣科技大學鄧惟中教授表示：「AIS3 的初衷在於培養具備實務能力的資安人才，感謝 Coupang 酷澎、DEVCORE、中華資安國際等領頭企業積極參與，將業界最前線的資安經驗帶入課堂，幫助學生對接產業需求、吸取第一線的資安實踐案例，對台灣資安人才培育與國家資安防護都具有深遠意義。」

Coupang酷澎台灣暨日本資安長陳浩維表示：「面對日益複雜且劇變的數位威脅，台灣資安領域需要持續的人才投入。Coupang酷澎連續兩年深耕教育部AIS3計畫，正是希望搭建起企業與校園間的橋樑，透過交流與職涯分享讓資安教育扎根青年世代，為培育新一代資安人才盡一份心力。」陳浩維今年接任教育部資安人才培育計劃諮詢委員，以資深產業專家身份為資安教育和政策提供建言，致力將業界實務經驗回饋於人才培育，持續厚植台灣新世代資安人才戰力。

在今年的實務課程中，Coupang 酷澎資深工程師陳忠信以「Android 逆向分析實務入門」為題授課，深入剖析逆向分析的本質，亦即在缺乏原始碼與設計文件的黑箱情境下，還原系統運作邏輯。同時，他也進一步解析逆向分析的應用場景、執行流程與實戰案例。 Coupang酷澎期盼透過此舉將企業第一線的實務經驗轉化為教育資源，啟發更多青年學子投入資安領域。

資安人才培育計畫總計畫協同主持人鄭欣明教授（右） 頒贈感謝狀，Coupang酷澎資深工程師陳忠信（左）代表領取。 圖／Coupang 提供

Coupang酷澎在全球營運版圖均佈設嚴密的資訊安全網。在遵循《個人資料保護法》等法規基礎上，Coupang酷澎於2025年挹注逾新台幣19.4億元提升資安防護力，並取得ISO 27001、27017、27701、PCI DSS等國際資安認證，以及台灣App L3 MAS資安標章，展現企業對資安治理的高度承諾。Coupang酷澎相信，數位信任是線上零售服務的核心價值。從平台架構、資料處理到顧客交易流程，Coupang酷澎皆導入業界最佳資安實踐，致力提供安全可靠的購物體驗。