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拓展多元應用提升農產加工 大內酪梨洗沐禮盒新上市

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南大內生產酪梨著稱，素有「酪梨故鄉」美譽。記者謝進盛／翻攝
台南大內生產酪梨著稱，素有「酪梨故鄉」美譽。記者謝進盛／翻攝

為拓展酪梨產業多元應用並提升農產加工品市場競爭力，台南市政府協助大內區農會推出全新「酪梨乳酸益生菌洗沐系列」禮盒，以嶄新包裝亮相，展現大內酪梨加工品品牌特色與創新價值。

資料顯示，去年全國酪梨種植面積2795.43公頃，產量2萬2333公噸；其中南市種植面積946.93公頃，產量9535公噸，約占全國產量4成；大內區337.35公頃、2947公噸，約占南市產量3成。素有「酪梨故鄉」美譽。

農業局今開記者會協助行銷，大內區農會理事長阮金川、總幹事吳建德及供銷部主任楊弘任出席表示，農會長期推動酪梨產業升級與加工加值，本次推出「酪梨乳酸益生菌洗沐系列」禮盒，以大內優質酪梨為特色，開發新品洗髮乳、沐浴乳及護手霜系列商品，並以全新包裝呈現，融合酪梨植萃、乳酸益生菌及永續理念，展現大內酪梨的品牌特色與創新價值。未來將持續結合在地特色與創新研發，提升產品附加價值與市場競爭力。

農業局長馮祥勇表示，市府積極協助農會發展農產加工及特色商品，鼓勵結合在地農產特色與創新研發，藉由包裝優化展現產品特色與品牌形象，並透過多元應用拓展消費市場，帶動地方產業永續發展。

拓展多元應用提升農產加工，台南大內酪梨洗沐禮盒新上市。記者謝進盛／翻攝
拓展多元應用提升農產加工，台南大內酪梨洗沐禮盒新上市。記者謝進盛／翻攝

拓展多元應用提升農產加工，台南大內酪梨洗沐禮盒新上市。農業局長馮祥勇（中）出席推薦。記者謝進盛／翻攝
拓展多元應用提升農產加工，台南大內酪梨洗沐禮盒新上市。農業局長馮祥勇（中）出席推薦。記者謝進盛／翻攝

拓展多元應用提升農產加工，台南大內酪梨洗沐禮盒新上市。記者謝進盛／翻攝
拓展多元應用提升農產加工，台南大內酪梨洗沐禮盒新上市。記者謝進盛／翻攝

拓展多元應用提升農產加工，台南大內酪梨洗沐禮盒新上市。記者謝進盛／翻攝
拓展多元應用提升農產加工，台南大內酪梨洗沐禮盒新上市。記者謝進盛／翻攝

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