聽新聞
0:00 / 0:00
拓展多元應用提升農產加工 大內酪梨洗沐禮盒新上市
為拓展酪梨產業多元應用並提升農產加工品市場競爭力，台南市政府協助大內區農會推出全新「酪梨乳酸益生菌洗沐系列」禮盒，以嶄新包裝亮相，展現大內酪梨加工品品牌特色與創新價值。
資料顯示，去年全國酪梨種植面積2795.43公頃，產量2萬2333公噸；其中南市種植面積946.93公頃，產量9535公噸，約占全國產量4成；大內區337.35公頃、2947公噸，約占南市產量3成。素有「酪梨故鄉」美譽。
農業局今開記者會協助行銷，大內區農會理事長阮金川、總幹事吳建德及供銷部主任楊弘任出席表示，農會長期推動酪梨產業升級與加工加值，本次推出「酪梨乳酸益生菌洗沐系列」禮盒，以大內優質酪梨為特色，開發新品洗髮乳、沐浴乳及護手霜系列商品，並以全新包裝呈現，融合酪梨植萃、乳酸益生菌及永續理念，展現大內酪梨的品牌特色與創新價值。未來將持續結合在地特色與創新研發，提升產品附加價值與市場競爭力。
農業局長馮祥勇表示，市府積極協助農會發展農產加工及特色商品，鼓勵結合在地農產特色與創新研發，藉由包裝優化展現產品特色與品牌形象，並透過多元應用拓展消費市場，帶動地方產業永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。