拓展多元應用提升農產加工 大內酪梨洗沐禮盒新上市

隨著《玩具總動員5》全球票房突破8億美元，迪士尼韓國攜手G-DRAGON的PEACEMINUSONE推出以迪士尼皮克斯代表作《玩具總動員》為主題的聯名系列。這也是迪士尼首度以與K-POP藝人共同創作為基礎的企劃，以全新視角詮釋了《玩具總動員》的故事想像力及跨世代情感連結。城市巡迴台北場將於7月29日在新光三越台北信義新天地A9限時開展。

2026-07-22 13:30