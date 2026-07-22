《玩具總動員》與PEACEMINUSONE聯名系列 台北站時間、地點、周邊公開

隨著《玩具總動員5》全球票房突破8億美元，迪士尼韓國攜手G-DRAGON的PEACEMINUSONE推出以迪士尼皮克斯代表作《玩具總動員》為主題的聯名系列。這也是迪士尼首度以與K-POP藝人共同創作為基礎的企劃，以全新視角詮釋了《玩具總動員》的故事想像力及跨世代情感連結。城市巡迴台北場將於7月29日在新光三越台北信義新天地A9限時開展。

這次城市巡迴快閃店以「THE FIRST FAN」為核心概念，城市巡迴以首爾為起點，預計橫跨東京、香港、上海等10個以上主要城市；其中台北場由台灣指標性選物品牌INVINCIBLE與FRUITION共同主辦。

這系列特別與內容企劃創意平台公司「Hello Apollo（Play in the Box）」共同製作，現場將同步推出多款限定商品，涵蓋從公仔、絨毛玩偶，到日常可穿戴使用的生活風格單品、行動配件。並將「胡迪」、「巴斯」、「翠絲」、「三眼怪」、「抱抱龍」、「叉奇」等人氣角色設計，融入雛菊圖案等 PEACEMINUSONE代表性元素，現場也有聯名系列專屬樣式的貼拍機裝置，為喜愛的《玩具總動員》及PEACEMINUSONE的粉絲們補捉美好瞬間。

「THE FIRST FAN」快閃店台北站在7月29日於新光三越A9登場，預約方式及更多活動資訊可鎖定官方公告。

【THE FIRST FAN 快閃店台北站】

日期：2026年7月29日 (星期三) - 8月30日 (星期日)

地點：新光三越台北信義新天地A9 (台北市信義區西村里松壽路9號5F)

時間：周日-周四：11:00-21:30 / 周五至周六：11:00-22:00

《玩具總動員》與PEACEMINUSONE主題聯名系列快閃店周邊商品。圖／INVINCIBLE提供

《玩具總動員》與PEACEMINUSONE主題聯名系列快閃店周邊商品。圖／INVINCIBLE提供

《玩具總動員》與PEACEMINUSONE主題聯名系列快閃店周邊商品。圖／INVINCIBLE提供

《玩具總動員》與PEACEMINUSONE主題聯名系列快閃店周邊商品。圖／INVINCIBLE提供

《玩具總動員》與PEACEMINUSONE主題聯名系列快閃店，城市巡迴台北場將於7月29日在新光三越台北信義新天地A9限時開展。圖／INVINCIBLE提供

《玩具總動員》與PEACEMINUSONE主題聯名系列快閃店周邊商品。圖／INVINCIBLE提供