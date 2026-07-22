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經典設計換新色 浪琴征服者復刻系列中央動力儲存腕表 凝視雋永
優雅不只是口號，更是跨越70載（以上）的恆定承諾。浪琴表（Longines）經典的Conquest系列自1954年成為品牌首個註冊受保護系列以來，便以性能與典雅交織出傳奇。2026年品牌再度回望1959年的經典一瞬，發表全新「征服者復刻系列中央動力儲存指示腕表」，以38毫米的現代比例，展現對雋永之美的延續。
這枚時計的核心藏入了浪琴對精準的執著，品牌獨家的L896.5自動上鍊機芯具有抗磁且耐用的矽游絲，更自信提供5年保固。最令藏家著迷的，莫過於面盤中央兩圈彷彿微縮星系運行的旋轉圓盤，指針標記在「64」至「0」刻度間輕舞，動態呈現長達72小時的動力儲存，讓機械運作不再只是冰冷數字，而是手上可視、可辨讀的視覺感受。
色彩美學上，新款「霜霧藍」蛋白石紋面盤並散發清冷而深邃的現代感，搭配12點鐘方向的梯形日期窗，以及摩天大樓造型指針，在任何光影下皆能清晰讀時。該系列並首度加入了具微調系統的新設計不鏽鋼表帶，提供舒適貼合感，售價13萬9,800元，另有雅灰色皮革版，售價13萬4,700元，可洽全台Longines浪琴專門店，或授權經銷商詢問。
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