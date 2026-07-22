經典設計換新色 浪琴征服者復刻系列中央動力儲存腕表 凝視雋永

優雅不只是口號，更是跨越70載（以上）的恆定承諾。浪琴表（Longines）經典的Conquest系列自1954年成為品牌首個註冊受保護系列以來，便以性能與典雅交織出傳奇。2026年品牌再度回望1959年的經典一瞬，發表全新「征服者復刻系列中央動力儲存指示腕表」，以38毫米的現代比例，展現對雋永之美的延續。

這枚時計的核心藏入了浪琴對精準的執著，品牌獨家的L896.5自動上鍊機芯具有抗磁且耐用的矽游絲，更自信提供5年保固。最令藏家著迷的，莫過於面盤中央兩圈彷彿微縮星系運行的旋轉圓盤，指針標記在「64」至「0」刻度間輕舞，動態呈現長達72小時的動力儲存，讓機械運作不再只是冰冷數字，而是手上可視、可辨讀的視覺感受。

色彩美學上，新款「霜霧藍」蛋白石紋面盤並散發清冷而深邃的現代感，搭配12點鐘方向的梯形日期窗，以及摩天大樓造型指針，在任何光影下皆能清晰讀時。該系列並首度加入了具微調系統的新設計不鏽鋼表帶，提供舒適貼合感，售價13萬9,800元，另有雅灰色皮革版，售價13萬4,700元，可洽全台Longines浪琴專門店，或授權經銷商詢問。

中央顯示、多圈式的面盤設計邏輯在浪琴系列中相當少見，同時包含12點鐘方向的梯形日期視窗、六點鐘方向的automatic和Conquest兩種字體，都能感受到設計的用心細膩。圖／Longines提供

1959年的骨董Conquest Power Reserve腕表，已可看一窺今日新款征服者復刻系列中央動力儲存指示腕表的設計風貌原型。圖／Longines提供

除延續原本的中央指示動力儲存顯示功能，浪琴新表Conquest系列動力儲存腕表並加入表帶微調系統與雙摺扣。圖／Longines提供