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李棟旭《殺人者的購物中心2》今上線！戲中動感戲外斯文曬高反差帥氣
追劇迷今天下班又有新on檔可追啦～由#李棟旭、#金慧峻 主演的《殺人者的購物中心2》今天正式在Disney+上檔，帶來滿滿的動作戲，同時還有日星岡田將生演出，亮點滿滿！
劇情描述大學生鄭智安（金慧峻）在叔叔（鄭進灣 / 李棟旭演出）突然離奇身亡後，意外繼承一座販售軍火給殺手的神秘購物中心。為了在各路殺手的追殺下求生，她必須運用叔叔從小教授的生存技能反擊，揭開背後真相。
第二季的《殺人者的購物中心》除了有李棟旭與金慧峻雙拍檔強勢回歸，同時還有日星岡田將生主導的反派組織「巴比倫」；復活的叔叔與蛻變為主角的姪女聯手大反擊，槍戰與近身搏擊更全面升級、直接壓所廁所時間對膀胱可能有礙（歪腰）！
李棟旭也在近日在個人IG發表了當初的宣傳影片，除了有手持重裝武器的專注神情，同時還加碼了多張幕後工作花絮，翻領的工作外套在橘色黃光的加持下，帥氣指數破表。
但別看李棟旭在電影中的狠勁，戲外的他則是斯文冷靜的白領菁英，像是他日前發表一組為他所代言TISSOT手錶的形象視覺，時而化身華爾街商務菁英、時而身穿格紋西裝搭配牛仔褲坐在以釜山塔為背景的舒服沙發上。
原來他手上配戴的是一款TISSOT Gentleman 38毫米腕表，表款使用了由經典ETA 2824機芯為基礎改造的Powermatic 80自動機芯，不僅動力儲存可達80小時（三天以上），同時並有抗磁性的Nivachron鈦合金， 表款並有銀、藍、黑、綠色合計四種面盤，也像是李棟旭戲中火爆、戲外斯文的多變魅力，表款全數訂價24,800元，親民上手，可洽全台TISSOT專門店詢問。
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