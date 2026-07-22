快訊

紐西蘭「非核共識」有變？亞太局勢不穩的衝擊

台灣男大學生在日本4度被逮！疑當詐團車手 騙2老婦1250萬日圓

LINE免費貼圖7款！LV精品款用到明年1月 諧音哏「熱到兔」ㄅ級分快下載

聽新聞
0:00 / 0:00

李棟旭《殺人者的購物中心2》今上線！戲中動感戲外斯文曬高反差帥氣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
近日有新戲《殺人者的購物中心》第二季上線的李棟旭，平日則散發斯文氣質，並是瑞士TISSOT品牌代言人。圖／TISSOT提供
近日有新戲《殺人者的購物中心》第二季上線的李棟旭，平日則散發斯文氣質，並是瑞士TISSOT品牌代言人。圖／TISSOT提供

追劇迷今天下班又有新on檔可追啦～由#李棟旭、#金慧峻 主演的《殺人者的購物中心2》今天正式在Disney+上檔，帶來滿滿的動作戲，同時還有日星岡田將生演出，亮點滿滿！

劇情描述大學生鄭智安（金慧峻）在叔叔（鄭進灣 / 李棟旭演出）突然離奇身亡後，意外繼承一座販售軍火給殺手的神秘購物中心。為了在各路殺手的追殺下求生，她必須運用叔叔從小教授的生存技能反擊，揭開背後真相。

第二季的《殺人者的購物中心》除了有李棟旭與金慧峻雙拍檔強勢回歸，同時還有日星岡田將生主導的反派組織「巴比倫」；復活的叔叔與蛻變為主角的姪女聯手大反擊，槍戰與近身搏擊更全面升級、直接壓所廁所時間對膀胱可能有礙（歪腰）！

李棟旭也在近日在個人IG發表了當初的宣傳影片，除了有手持重裝武器的專注神情，同時還加碼了多張幕後工作花絮，翻領的工作外套在橘色黃光的加持下，帥氣指數破表。

但別看李棟旭在電影中的狠勁，戲外的他則是斯文冷靜的白領菁英，像是他日前發表一組為他所代言TISSOT手錶的形象視覺，時而化身華爾街商務菁英、時而身穿格紋西裝搭配牛仔褲坐在以釜山塔為背景的舒服沙發上。

原來他手上配戴的是一款TISSOT Gentleman 38毫米腕表，表款使用了由經典ETA 2824機芯為基礎改造的Powermatic 80自動機芯，不僅動力儲存可達80小時（三天以上），同時並有抗磁性的Nivachron鈦合金， 表款並有銀、藍、黑、綠色合計四種面盤，也像是李棟旭戲中火爆、戲外斯文的多變魅力，表款全數訂價24,800元，親民上手，可洽全台TISSOT專門店詢問。

李棟旭近日有新戲上線，官方Instagram並發表多款宣傳形象照片。圖／翻攝自Instagram
李棟旭近日有新戲上線，官方Instagram並發表多款宣傳形象照片。圖／翻攝自Instagram

Powermatic 80自動機芯是由經典的ETA 2824改造而來，提供80小時動力儲存與優異的抗磁性能。圖／TISSOT提供
Powermatic 80自動機芯是由經典的ETA 2824改造而來，提供80小時動力儲存與優異的抗磁性能。圖／TISSOT提供

TISSOT Gentleman紳士系列自動表38mm，全系列訂價約24,800元。圖／TISSOT提供
TISSOT Gentleman紳士系列自動表38mm，全系列訂價約24,800元。圖／TISSOT提供

Gentleman 38毫米腕表可在透視後底蓋欣賞Powermatic 80自動機芯細節、通透開放。圖／TISSOT提供
Gentleman 38毫米腕表可在透視後底蓋欣賞Powermatic 80自動機芯細節、通透開放。圖／TISSOT提供

李棟旭近日有新戲上線，官方Instagram並發表多款宣傳形象照片。圖／翻攝自Instagram
李棟旭近日有新戲上線，官方Instagram並發表多款宣傳形象照片。圖／翻攝自Instagram

Gentleman紳士系列自動腕表38毫米並有綠、黑、銀與藍色四種配置。圖／TISSOT提供
Gentleman紳士系列自動腕表38毫米並有綠、黑、銀與藍色四種配置。圖／TISSOT提供

李棟旭 Disney

延伸閱讀

破除迷信！岳翎不會台語卻演活中視經典八點檔《斷掌順娘》

Disney+《殺人者的購物中心2》開播前懶人包！第一季劇情、角色、伏筆一次整理

Disney+《殺人者的購物中心2》來了！李棟旭強勢回歸，7 月重啟殺手宇宙

南柱赫退伍首作《鬼謎東宮》化身驅魔師！劇情亮點、角色設定一次看

相關新聞

最強遺珠終摘星！晶華軒等8年首獲米其林一星 今年還有一大驚喜

被不少美食家年年評為「遺珠之憾」、「最強遺珠」的台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」，終於等到米其林星星！《台灣米其林指南2026》昨（21）日公布完整榜單，晶華軒首度獲得米其林一星，成為今年最受矚目的新晉星級餐廳之一。

台灣設計師溫慶珠驚傳辭世享壽69歲 品牌公告發文證實

台灣知名服裝設計師溫慶珠21日晚間驚傳已離世，享壽69歲，同時品牌亦發表正式公告，表達哀悼之情，以及品牌持續經營的決心。

星光閃耀！ 臺灣米其林 61家餐廳摘星

「臺灣米其林指南二○二六」邁向第九屆，昨正式公布台北、台中、台南、高雄，以及新北市、新竹縣與新竹市，共七個城市的完整星級餐廳名單。今年全台共有六十一家餐廳星光閃耀，包括三家三星餐廳、七家二星餐廳、四十九家一星餐廳；此外，還有九家餐廳摘下綠星殊榮。

李棟旭《殺人者的購物中心2》今上線！戲中動感戲外斯文曬高反差帥氣

追劇迷今天下班又有新on檔可追啦～由#李棟旭、#金慧峻 主演的《殺人者的購物中心2》今天正式在Disney+上檔，帶來滿滿的動作戲，同時還有日星岡田將生演出，亮點滿滿！

億萬年鑽石魅力！De Beers經典新風貌 原石與拋光鑽石碰撞對比之美

De Beers London擴展經典Talisman高級珠寶系列，推出手鐲、項鍊、耳環與戒指四款全新作品，以更大膽的比例與雕塑感輪廓，重新詮釋品牌最具代表性的珠寶系列。新作延續鑽石原石與拋光鑽石並置的設計語言，透過天然與精工、粗獷與細膩的鮮明對比，展現鑽石最真實且多層次的魅力。

搭華航台中-沖繩航線可獲雙倍里程 機上餐推寶可夢餐盒

中華航空即日起開航台中-沖繩航線，以A321neo機型執飛，為慶祝開航，華航推出華夏會員限時獨享活動，今年底前搭乘台中-沖繩航班，可獲雙倍里程，另機上餐也特別推出2款皮卡丘主題的「寶可夢雲端餐盒」、攜手藝人阿Ken創立的人氣品牌GooDonut推出的聯名鳳梨酥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。