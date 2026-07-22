李棟旭《殺人者的購物中心2》今上線！戲中動感戲外斯文曬高反差帥氣

追劇迷今天下班又有新on檔可追啦～由#李棟旭、#金慧峻 主演的《殺人者的購物中心2》今天正式在Disney+上檔，帶來滿滿的動作戲，同時還有日星岡田將生演出，亮點滿滿！

劇情描述大學生鄭智安（金慧峻）在叔叔（鄭進灣 / 李棟旭演出）突然離奇身亡後，意外繼承一座販售軍火給殺手的神秘購物中心。為了在各路殺手的追殺下求生，她必須運用叔叔從小教授的生存技能反擊，揭開背後真相。

第二季的《殺人者的購物中心》除了有李棟旭與金慧峻雙拍檔強勢回歸，同時還有日星岡田將生主導的反派組織「巴比倫」；復活的叔叔與蛻變為主角的姪女聯手大反擊，槍戰與近身搏擊更全面升級、直接壓所廁所時間對膀胱可能有礙（歪腰）！

李棟旭也在近日在個人IG發表了當初的宣傳影片，除了有手持重裝武器的專注神情，同時還加碼了多張幕後工作花絮，翻領的工作外套在橘色黃光的加持下，帥氣指數破表。

但別看李棟旭在電影中的狠勁，戲外的他則是斯文冷靜的白領菁英，像是他日前發表一組為他所代言TISSOT手錶的形象視覺，時而化身華爾街商務菁英、時而身穿格紋西裝搭配牛仔褲坐在以釜山塔為背景的舒服沙發上。

原來他手上配戴的是一款TISSOT Gentleman 38毫米腕表，表款使用了由經典ETA 2824機芯為基礎改造的Powermatic 80自動機芯，不僅動力儲存可達80小時（三天以上），同時並有抗磁性的Nivachron鈦合金， 表款並有銀、藍、黑、綠色合計四種面盤，也像是李棟旭戲中火爆、戲外斯文的多變魅力，表款全數訂價24,800元，親民上手，可洽全台TISSOT專門店詢問。

李棟旭近日有新戲上線，官方Instagram並發表多款宣傳形象照片。圖／翻攝自Instagram

Powermatic 80自動機芯是由經典的ETA 2824改造而來，提供80小時動力儲存與優異的抗磁性能。圖／TISSOT提供

TISSOT Gentleman紳士系列自動表38mm，全系列訂價約24,800元。圖／TISSOT提供

Gentleman 38毫米腕表可在透視後底蓋欣賞Powermatic 80自動機芯細節、通透開放。圖／TISSOT提供

李棟旭近日有新戲上線，官方Instagram並發表多款宣傳形象照片。圖／翻攝自Instagram