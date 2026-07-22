億萬年鑽石魅力！De Beers經典新風貌 原石與拋光鑽石碰撞對比之美

De Beers London擴展經典Talisman高級珠寶系列，推出手鐲、項鍊、耳環與戒指四款全新作品，以更大膽的比例與雕塑感輪廓，重新詮釋品牌最具代表性的珠寶系列。新作延續鑽石原石與拋光鑽石並置的設計語言，透過天然與精工、粗獷與細膩的鮮明對比，展現鑽石最真實且多層次的魅力。

2005年誕生的Talisman系列，是De Beers率先將天然鑽石原石與拋光鑽石結合於高級珠寶之中的代表作。品牌從南部非洲礦區精選保留天然晶體輪廓的鑽石原石，再搭配經切割拋磨的白鑽，藉由兩種截然不同的樣貌，象徵生命中力量與柔軟、直覺與理性、機遇與選擇等看似對立卻相互成就的特質。

系列另一大特色，是品牌獨有的Poinçon鑿點金工工藝。工匠以金字塔形工具反覆敲擊金屬表面，再依據每顆原石不同輪廓手工塑形固定，不需傳統鑲爪即可牢牢包覆鑽石，同時保留原石自然外觀，也讓金屬表面形成獨特的立體紋理，進一步襯托鑽石未經修飾的原始美感。Talisman不只是珠寶系列，更是一種護身符，藉由天然鑽石所蘊含、歷經數十億年孕育而成的能量，傳遞勇氣、力量與幸運，成為配戴者的個人象徵。

此次四件新作中，黃金手鐲鑲嵌約11克拉鑽石原石與拋光鑽石，中央配置約1克拉白鑽，搭配14顆暖色調原石，並結合外側鑿點紋理與內側拉絲金質，營造豐富層次。Cocktail戒指則以穹頂造型結合六顆原石與密鑲白鑽；Medallion項鍊運用同心圓排列黃色三角形原石、暖褐色拋光鑽石與白鑽，背面鏤空設計提升光線折射效果；耳環則以包覆耳垂前後的立體輪廓，呈現更具現代感的配戴方式。

Talisman高級珠寶Cocktail黃金鑽石戒指。圖／De Beers London提供

Talisman高級珠寶黃金鑽石手鐲。圖／De Beers London提供

Talisman高級珠寶Medallion黃金鑽石項鍊。圖／De Beers London提供