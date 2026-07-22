最強遺珠終摘星！晶華軒等8年首獲米其林一星 今年還有一大驚喜

被不少美食家年年評為「遺珠之憾」、「最強遺珠」的台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」，終於等到米其林星星！《台灣米其林指南2026》昨（21）日公布完整榜單，晶華軒首度獲得米其林一星，成為今年最受矚目的新晉星級餐廳之一。

2026年《台灣米其林指南》共收錄434家餐廳，61家摘星，包括49家一星、9家二星及3家三星餐廳；其中晶華軒首度摘下一星，與鮨安、MUME、Nibbon、予島、山与、掬、Restaurant 12及Habu等餐廳同列新晉一星名單。

晶華軒過去多年一直是台北高端粵菜代表之一，昨日米其林名單公布後，不少饕客直呼「終於還它公道」。

晶華軒今年可說是「雙喜臨門」：3月首度進入「亞洲50最佳餐廳」51至100名延伸榜單，拿下第64名；7月再首度獲《台灣米其林指南2026》評選為一星餐廳。

《米其林指南》過去對晶華軒的介紹，曾特別聚焦於中餐廚藝總監鄔海明對調味的講究，強調透過醬料與調味，放大食材本身的優點，提升菜色層次與生命力。這也成為晶華軒料理風格的重要特色。

相較於近年愈來愈多以創意、分子技法或現代化形式呈現的中菜，晶華軒的特色更在於從粵菜傳統技法與經典味型出發，透過食材選擇、火候與調味精準度，呈現高端粵菜的細緻度。