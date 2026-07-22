快訊

爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

2026米其林指南這3家淚點滿滿！ 掉星再摘星、打破魔咒、這家主廚抱照默哀淚灑現場

Pixel 11a內部代號曝光「與台灣有關」！傳升級Tensor G6晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

最強遺珠終摘星！晶華軒等8年首獲米其林一星 今年還有一大驚喜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
往年被美食家視為「最大遺珠」的晶華軒，今年終於摘星。記者沈昱嘉、林聰賢／攝影
往年被美食家視為「最大遺珠」的晶華軒，今年終於摘星。記者沈昱嘉、林聰賢／攝影

被不少美食家年年評為「遺珠之憾」、「最強遺珠」的台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」，終於等到米其林星星！《台灣米其林指南2026》昨（21）日公布完整榜單，晶華軒首度獲得米其林一星，成為今年最受矚目的新晉星級餐廳之一。

2026年《台灣米其林指南》共收錄434家餐廳，61家摘星，包括49家一星、9家二星及3家三星餐廳；其中晶華軒首度摘下一星，與鮨安、MUME、Nibbon、予島、山与、掬、Restaurant 12及Habu等餐廳同列新晉一星名單。

晶華軒過去多年一直是台北高端粵菜代表之一，昨日米其林名單公布後，不少饕客直呼「終於還它公道」。

晶華軒今年可說是「雙喜臨門」：3月首度進入「亞洲50最佳餐廳」51至100名延伸榜單，拿下第64名；7月再首度獲《台灣米其林指南2026》評選為一星餐廳。

《米其林指南》過去對晶華軒的介紹，曾特別聚焦於中餐廚藝總監鄔海明對調味的講究，強調透過醬料與調味，放大食材本身的優點，提升菜色層次與生命力。這也成為晶華軒料理風格的重要特色。

相較於近年愈來愈多以創意、分子技法或現代化形式呈現的中菜，晶華軒的特色更在於從粵菜傳統技法與經典味型出發，透過食材選擇、火候與調味精準度，呈現高端粵菜的細緻度。

晶華軒夏季新菜「糟香法國藍龍蝦」。圖/晶華酒店提供
晶華軒夏季新菜「糟香法國藍龍蝦」。圖/晶華酒店提供

米其林 台北 晶華 餐廳

延伸閱讀

米其林破框老店也摘星！葉怡蘭、Liz揭「摘星熱潮」下的挑戰與機會

米其林「全台61間餐廳」摘星 「鹽之華」、「巴黎廳」掉出榜單

星光閃耀！ 臺灣米其林 61家餐廳摘星

2026米其林星級餐廳公布 新竹縣「鮨安」、台南「予島」摘一星

相關新聞

最強遺珠終摘星！晶華軒等8年首獲米其林一星 今年還有一大驚喜

被不少美食家年年評為「遺珠之憾」、「最強遺珠」的台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」，終於等到米其林星星！《台灣米其林指南2026》昨（21）日公布完整榜單，晶華軒首度獲得米其林一星，成為今年最受矚目的新晉星級餐廳之一。

台灣設計師溫慶珠驚傳辭世享壽69歲 品牌公告發文證實

台灣知名服裝設計師溫慶珠21日晚間驚傳已離世，享壽69歲，同時品牌亦發表正式公告，表達哀悼之情，以及品牌持續經營的決心。

星光閃耀！ 臺灣米其林 61家餐廳摘星

「臺灣米其林指南二○二六」邁向第九屆，昨正式公布台北、台中、台南、高雄，以及新北市、新竹縣與新竹市，共七個城市的完整星級餐廳名單。今年全台共有六十一家餐廳星光閃耀，包括三家三星餐廳、七家二星餐廳、四十九家一星餐廳；此外，還有九家餐廳摘下綠星殊榮。

億萬年鑽石魅力！De Beers經典新風貌 原石與拋光鑽石碰撞對比之美

De Beers London擴展經典Talisman高級珠寶系列，推出手鐲、項鍊、耳環與戒指四款全新作品，以更大膽的比例與雕塑感輪廓，重新詮釋品牌最具代表性的珠寶系列。新作延續鑽石原石與拋光鑽石並置的設計語言，透過天然與精工、粗獷與細膩的鮮明對比，展現鑽石最真實且多層次的魅力。

搭華航台中-沖繩航線可獲雙倍里程 機上餐推寶可夢餐盒

中華航空即日起開航台中-沖繩航線，以A321neo機型執飛，為慶祝開航，華航推出華夏會員限時獨享活動，今年底前搭乘台中-沖繩航班，可獲雙倍里程，另機上餐也特別推出2款皮卡丘主題的「寶可夢雲端餐盒」、攜手藝人阿Ken創立的人氣品牌GooDonut推出的聯名鳳梨酥。

土肉桂法蘭酥明天上市 林業署台中分署、基金會與義美合作開發

林業及自然保育署台中分署再次攜手觀樹教育基金會及義美食品，運用台灣原生樹種土肉桂葉開發全新森林特色商品「土肉桂法蘭酥」，將森林植物的天然香氣融入點心，產品自明天起於大雪山、八仙山國家森林遊樂區、營林所台中出張所宿泊所及義美全台門市同步販售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。