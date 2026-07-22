中秋月餅大戰開打！香港美心、皇玥跨海推新品 TWG Tea跨界拼聯名

2026年中秋節將於9月25日登場，隨著節慶腳步接近，各大進口月餅與高端茶品聯名禮盒陸續開放預購，從經典港式雙黃白蓮蓉、流心奶黃，到開心果、純素、IP聯名及精品茶餅組合，今年中秋送禮市場再掀進口新品大戰。

香港美心70周年 Kuromi、團子月餅搶攻年輕客群

適逢美心集團成立70周年，香港美心今年以「經典傳承Ｘ創新演繹」為中秋主題，延續雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、東方之珠月餅等港式經典，同時推出Kuromi月餅禮盒、抱月團子流心月餅、盛意茶韻月餅等話題新品。

美心流心奶黃月餅保留品牌招牌的滑順流心口感；雙黃白蓮蓉月餅維持港式月餅經典的甜鹹平衡。偏好新鮮感，則可選擇人氣角色Kuromi聯名禮盒，或以可愛小兔造型打造的抱月團子流心月餅。此外，美心也推出通路限定的檸檬爆漿月餅與芒果熱情冰皮月餅，分別以明亮檸檬香氣與熱帶芒果風味，為傳統月餅加入更清爽的水果調性。

香港美心2026年中秋早鳥預購自即日起至8月16日，指定商品12盒一箱，單箱可享85折優惠，消費滿額還贈美心月餅絨毛掛飾；企業及大宗採購120盒以上則可洽詢專人服務。

皇玥「經典雙輝」八連霸最高金獎

香港皇玥今年則以多元口味搶攻中秋市場，其中「經典雙輝流心月餅」連續8年榮獲Monde Selection世界品質評鑑最高金獎，並主打流心奶黃與流心芝麻雙口味，成為品牌代表性產品。

今年皇玥也推出全新「軟心開心果月餅禮盒」，以伊朗A+頂級開心果製作滑順內餡，搭配開心果碎粒。健康取向則有「低糖奶黃月餅」，以麥芽糖醇取代白糖，主打糖分控制在5%以內；今年更首次推出通過國際清真認證的Vegan純素雙輝月餅，不含蛋、奶及動物性成分，以芝麻與陳皮紅豆沙組成，提供不同飲食需求的送禮選擇。

另有「金玥流心三色月餅」集結流心奶黃、流心芝麻與流心陳皮紅豆沙三種口味，9入禮盒售價1,788元，鎖定企業VIP與高端送禮市場。

不只月餅！CUPETIT首度攜手TWG Tea推法式茶餅禮盒

今年中秋另一大亮點，則是法式精品甜點品牌CUPETIT卡柏蒂首度與精品茶品牌TWG Tea合作，推出限量《層山月境》中秋禮盒，將兩大品牌的茶香與法式酥餅結合，顛覆傳統月餅禮盒形式。

聯名禮盒選用TWG Tea「1837紅茶」與「拿破崙探險茶」兩款經典茶品，搭配CUPETIT招牌布列塔尼酥餅，並推出兩款中秋限定風味，包括以鹹蛋黃結合法式鳳梨酥概念的「金沙鳳凰布列塔尼」，以及結合乳酪與柚香的「柚香乳酪布列塔尼」。

《層山月境》聯名系列共推出7入琥珀棕木盒、12入精裝盒及15入雙層木盒，售價分別為1,490元、1,590元及2,190元。即日起開放限量販售，8月11日前享超早鳥優惠85折起。

香港美心月餅今年話題款-Kuromi月餅禮盒。圖/香港美心提供

香港美心經典款-雙黃白蓮蓉月餅。圖/香港美心提供

CUPETIT卡柏蒂全新TWG Tea聯名款，嚴選兩大經典原裝茶罐「1837 紅茶」與「拿破崙探險茶」，重新定義中秋茶食禮盒的儀式感。圖/TWG Tea提供

TWG Tea聯名款禮盒加入兩款全新中秋限定風味：「金沙鳳凰布列塔尼」、「柚香乳酪布列塔尼」。圖/TWG Tea提供