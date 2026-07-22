土肉桂法蘭酥明天上市 林業署台中分署、基金會與義美合作開發

林業及自然保育署台中分署再次攜手觀樹教育基金會及義美食品，運用台灣原生樹種土肉桂葉開發全新森林特色商品「土肉桂法蘭酥」，將森林植物的天然香氣融入點心，產品自明天起於大雪山、八仙山國家森林遊樂區、營林所台中出張所宿泊所及義美全台門市同步販售。

林業保育署台中分署表示，土肉桂為台灣原生樹種，葉片富含天然肉桂香氣，兼具甘甜、辛香與溫潤的獨特風味，廣泛應用於食品、茶飲、精油及香氛等產品開發，深具市場潛力。台中分署近年來結合企業與民間團體，積極投入土肉桂優良品系培育、苗木繁殖、生產技術輔導及產品開發，逐步建構從森林培育、生產加工到市場推廣的完整產業鏈，持續帶動山村綠色經濟發展。

這次推出的新產品「土肉桂法蘭酥」，是林業保育署台中分署、觀樹教育基金會及義美食品繼土肉桂夾心酥、土肉桂牛奶餅後，再次合作推出的森林特色產品。選用台中分署出雲山苗圃培育的土肉桂葉，經乾燥、研磨等工序保留葉片天然香氣，再融入法蘭酥內餡。薄脆餅皮搭配香氣濃郁且口感細緻的土肉桂餡，帶有甘甜辛香與溫潤尾韻，呈現屬於台灣森林植物的獨特風味。

林業保育署台中分署表示，近年透過跨域合作推動土肉桂系列產品開發，提升森林資源附加價值，也希望建立消費者對台灣原生植物的認識與認同。土肉桂法蘭酥每盒售價55元，自7月23日起於大雪山、八仙山國家森林遊樂區及營林所台中出張所宿泊所同步上市。