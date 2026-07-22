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慟！台灣設計師溫慶珠驚傳辭世享壽69歲 品牌公告發文證實

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
ISABELLE WEN發出品牌公告，證實溫慶珠離世一事。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN發出品牌公告，證實溫慶珠離世一事。圖／ISABELLE WEN提供

台灣知名服裝設計師溫慶珠晚間驚傳已離世，享壽69歲，同時品牌亦發表正式公告，表達哀悼之情，以及品牌持續經營的決心。

設計師溫慶珠於1989年創立ISABELLE WEN至今，目前在全台擁有多間專櫃門市，同時2010年並於仁愛路開設FiFi茶酒沙龍，2019年原址三樓開設ISA HOUSE伊莎閣樓餐酒館，跨足餐飲業，一時成為台北社交與餐飲圈時髦熱點。

並非服裝設計本科系出身的她，但將藝術、繪畫的熱情轉化為服裝設計，愛用蕾絲、雪紡洋裝搭配骨董包、牛仔靴、西裝，讓女性展現剛柔並濟的自信與波西米亞式的熱情。目前ISABELLE WEN旗下並有包含大安流行實驗室、SOGO台北復興館（BR4）、誠品生活松菸店、新光三越台北南西店一館、Mega City板橋大遠百、桃園大遠百等多專櫃，另包含天母衣藏、華泰名品城兩間Outlet門市。

在品牌聲明中提及，「溫慶珠流行事業以無限哀痛之心......溫慶珠女士已於日前安詳辭世......溫慶珠女士一生致力於台灣時尚的創作與經營，充滿著對藝術及設計的熱愛，並以身為台灣的女性時尚設計師為榮。」同時聲明中也描述，「在我們哀悼此一痛失的同時，品牌仍將延續總裁溫慶珠女士的設計精神和風格，持續穩健、全力以赴向前發展。」

創立服裝品牌ISABELLE WEN的台灣設計師溫慶珠，展現出獨立、浪漫、自信的女性風格，剛柔並濟、獨樹一格。圖／翻攝自ISABELLE WEN官方網站
創立服裝品牌ISABELLE WEN的台灣設計師溫慶珠，展現出獨立、浪漫、自信的女性風格，剛柔並濟、獨樹一格。圖／翻攝自ISABELLE WEN官方網站

設計師 台北 女性

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