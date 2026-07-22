父親節、七夕約會吃什麼？高級鐵板燒TOP 10揭曉 和牛、龍蝦超誘人

八月父親節、七夕接連到來，聚餐與約會需求升溫，消費者在挑選餐廳時，除了重視料理品質，也越來越看重用餐氛圍與整體體驗。近年結合頂級食材、主廚現場料理技藝與精緻套餐設計的高級鐵板燒，成為節慶聚餐與重要場合的熱門選擇。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網路討論度高、晚餐套餐價格達1,800元以上的十大人氣高級鐵板燒品牌，揭曉哪些餐廳憑藉美味料理、細膩服務與良好口碑，成為網友推薦、值得再次造訪的高級鐵板燒餐廳，提供父親節、七夕約會或重要聚餐時的參考。

No.1 阪前鐵板燒

翻攝FB／阪前鉄板焼き

翻攝FB／阪前鉄板焼き

若想體驗結合料理、服務與氛圍的高級鐵板燒，「阪前」在網路討論中累積不少關注，拿下本次排行榜冠軍。身為王品集團旗下頂級鐵板燒品牌，阪前以日式鐵板料理精神為核心，更曾獲選為「款待系日式鐵板燒TOP 1」，結合精選食材、主廚技藝與細膩服務，打造兼具味覺與視覺體驗的高端餐飲享受，憑藉正向口碑累積不少饕客支持。

IG、Dcard與Threads上有網友稱讚，「真沒想到和牛可以做到外酥內嫩的口感，一片接著一片停不下來」、「好口福才吃得到，好幸福喔」、「感受到各種調味上的用心，很適合約會跟慶生」、「初訪、再訪都能探索不同的驚喜」、「朋友問我阪前鐵板燒如何，一律推薦」、「甜點不馬虎，黑森林舒芙蕾必點」，甚至有網友開玩笑說「舒芙蕾超好吃，阪前根本是被鐵板燒耽誤的甜點店」。

阪前以高價值感食材為核心，嚴選頂級日澳雙和牛、龍蝦二吃、南非活鮑魚、北海道干貝等精選食材，透過煎、燒、炙、燜等多元手法，展現主廚對鐵板火候的精準控制。今年3月升級推出2380元的御品套餐，以「五大主餐、五大盛宴」提供更多元的用餐選擇，讓饕客依照喜好享受不同層次的料理體驗。全新菜單《映序之宴》以日本香道「聞香」為靈感，將燻香技法融入鐵板料理之中，透過香草燻龍蝦、蘋果木煙燻鮭魚等創意料理，讓料理體驗從香氣層次延伸至味覺與視覺。其中，升級版「御品套餐」可品嚐日本A5黑樺牛老饕與紐西蘭LUMINA高地和羊；「極旨套餐」則提供稻燒日本A5黑毛和牛、1855美國Prime無骨牛小排、西班牙伊比利豬等經典主餐選擇。

近年持續拓展據點的阪前鐵板燒，今年進駐台北SOGO忠孝百貨，為東區帶來新的高端聚餐選擇。店內融合日式職人精神與現代日式美學，沉穩木質調搭配金屬元素，打造兼具質感與沉浸感的用餐空間。阪前透過精緻料理與細膩服務，呈現完整的板前料理體驗，也成為父親節、七夕等節慶聚餐時，不少網友推薦的高級鐵板燒選擇。

No.2 初魚 鐵板料亭

提到日式無菜單鐵板燒，相信許多人的口袋名單中都有「初魚」這個品牌。創立於2015年，從台北市大安區泰順街的一間小店起家；2024年底進駐台北101開設新店，為品牌發展寫下新的里程碑，母公司豊漁餐飲集團於2025年6月正式登錄興櫃。

初魚旗下無菜單料理分為「初魚鮨」與「初魚鐵板料亭」兩大體系，採全預約制，堅持選用日本空運來台的新鮮食材，將食材狀態視為料理的核心。其中，初魚鮨以精緻壽司展現職人技藝；初魚鐵板料亭則透過鐵板現場料理，堆疊火候、香氣與風味，打造兼具視覺與味覺的用餐體驗。

到訪過初魚鐵板料亭的網友提到，「黑鮪魚以塔皮方式呈現，裡頭塞滿黑鮪魚泥，上頭還有顆粒魚子醬點綴」、「龍蝦脆、彈、鮮、甜一次到位」、「佐醃漬茗荷的牡蠣好吃到超出了我的意料」。

No.3 旨醞鐵板料理

當鐵板上的料理香氣緩緩升起，窗外的台北城市景觀也同步展開，旨醞鐵板料理打造的不只是味覺饗宴，更是一場結合景觀、料理與氛圍的高空用餐體驗。兩間門市分別坐落於新莊宏匯i-Tower 38樓與台北微風信義45樓，將板前鐵板煎台搭配大面落地景觀窗，讓壯闊城市天際線成為最獨特的背景。新開幕的微風信義店，預計於跨年夜特別開放專屬戶外露臺，讓食客們能夠從高空視角欣賞101跨年煙火。

旨醞以「時間慢釀」為料理核心，從時令食材出發，透過細膩火候掌握料理的風味，並精心調製專屬醬汁，讓食材本身的鮮味與層次更加鮮明，搭配精選餐酒，將微醺氛圍融入鐵板料理之中。不少饕客分享用餐感受，對於窗外景觀與料理品質留下深刻印象，「風景真的美不勝收、美景盡收眼底」、「A5和牛肋眼非常滿意、超好吃，飛魚卵和牛筋炒飯也超喜歡」。

No.4 潼精緻鐵板料理

潼精緻鐵板料理以豐富海陸饗宴累積口碑，目前於雙北設有三間分店，主打頂級牛肉、現流海味與活體海鮮料理，將高級食材透過鐵板火候轉化為一道道細膩風味。無論是松葉蟹法式長棍麵包、松露蘑菇濃湯，或是紅條石斑、南非活鮑魚與波士頓活龍蝦，都展現餐廳對食材品質的講究，從開胃前菜到主餐，都展現不同料理層次。

其中，海鮮料理更是潼精緻鐵板料理的一大特色。活鮑魚與整隻波士頓龍蝦經由鐵板烹調，保留海味本身的鮮甜與彈嫩口感，也成為不少饕客造訪時的必點選擇。網友提到，「非常喜歡餐廳的品質跟原味烹調方式，海鮮都非常新鮮」、「氣氛好、服務好，東西豐富好吃」。

位於故宮店的寬敞空間，則進一步拓展了鐵板燒的用餐想像，設有大型電視與伴唱設備、提供包場服務，從商務宴請、生日聚會到大型聚餐皆能滿足需求。

No.5 Will's Teppanyaki

不只是將高級食材搬上鐵板，Will's Teppanyaki更試圖讓台灣飲食文化在鐵板料理中展現新的可能。創立於2020年的Will's Teppanyaki，目前於敦北、民權設有兩間門市，品牌於2025年底迎來創立五週年，並延續品牌初衷，將熟悉的台灣街頭滋味重新演繹。從棺材板、鼎邊趖到蝦仁飯等庶民美食，經過鐵板技法重新設計後，轉化為套餐中的特色料理，讓傳統風味以更精緻的形式呈現。

相較過往華麗堆疊的料理風格，如今品牌更強調「風味純化」，回歸食材本質；除了料理創新，Will's Teppanyaki也重視整體餐飲體驗，攜手世界冠軍侍酒師規劃餐酒搭配，透過酒款香氣與料理相互呼應，延伸每道菜色的層次。網友評價表示，「食材新鮮，風味也不錯」、「日式鐵板燒融合了西式和台式菜餚的創意組合，份量十足」、「牡蠣蒸蛋滑嫩鮮美、干貝玉米四重奏擺盤好看也好吃」。

No.6 Ukai-tei Kaohsiung

將日本頂級鐵板燒文化帶進台灣的Ukai-tei Kaohsiung，是日本UKAI餐飲集團首間海外分店，曾獲得米其林肯定。空間延續品牌一貫的簡約美學與藝術氛圍，僅設38席座位，採預約制。講究食材原味與擺盤美學，運用當令旬鮮食材結合精湛鐵板技法，也將綠色餐飲與永續理念融入菜單設計，在美味與環境之間取得平衡。

Ukai-tei Kaohsiung提供可選擇主餐的套餐設計，可依喜好挑選日本和牛不同部位與份量，特選和牛套餐還能加點鮑魚、澳洲龍蝦或波士頓龍蝦等海鮮料理，滿足海陸饗宴的期待。用餐尾聲，賓客還可移步至休憩區享用精緻甜點，從料理、服務到空間都相當注重細節，也讓這裡成為商務宴請、重要聚會的熱門選擇。

Google網友評論提到，「非常新鮮也很好吃，適合聚餐約會」、「餐點安排具有季節感，從菜單設計、器皿選擇到擺盤都看得出一定巧思」、「用心挑選食材，也不吝選用台灣當地優秀新鮮食材的一間餐廳」。

No.7 饗宴鐵板燒

遠離宜蘭市區的熱鬧街景，饗宴鐵板燒靜靜坐落於五結鄉，以沉穩悠閒的用餐氛圍迎接顧客，多次獲得聯合報系「500盤」肯定，也吸引不少政商名流與藝人專程造訪，成為宜蘭高級鐵板燒的代表名店。

饗宴強調「互動用餐」，主廚在鐵板前料理的同時，也會介紹當日食材、分享烹調方式，讓客人不只是品嚐美食，更能了解每一道料理背後的巧思。餐廳採無菜單形式，價差主要反映在主餐等級，像是2,890元可享用美國老饕牛，3,990元則升級為日本A5和牛，另提供依當日食材客製的時價套餐，讓消費者依照預算自由選擇。

海鮮是饗宴最具代表性的招牌之一，選用空運直送的漁獲，主打新鮮上桌，僅以簡單調味襯托食材本身的鮮甜，搭配主廚精準掌握火候，感受最自然、純粹的風味。Threads上有網友大力推薦，「食材新鮮、份量足，價格也實惠」、「物超所值，飽到不行卻又抵擋不了美食的誘惑」。

No.8 魚貫鐵板燒

每次造訪魚貫鐵板燒，都可能品嚐到不同菜色。位於台北市中山區林森北路的魚貫鐵板燒，以「當季旬食」為料理核心，採全預約制、僅收現金。店門口設有木作格柵，灰色的牆面點綴著幾隻金色的魚悠遊其中，增添店面辨識度。

由主廚依當日食材狀態規劃菜單，將日本A5和牛、鱈場蟹、活龍蝦、活鮑魚、北海道干貝等頂級食材，透過鐵板火候與料理手法，展現最純粹的鮮味。自2022年開幕以來，迅速在美食圈累積口碑，受到台灣人喜愛，也吸引不少港澳旅客專程來台朝聖。

社群平台上不少人分享「松露和牛煎餃」，以多汁和牛內餡結合松露香氣，外皮煎得酥脆，最後點綴金箔，視覺、嗅覺與味覺一次滿足。其他網友推薦必吃菜色還有「南非活鮑搭配澎湖絲瓜口感爽嫩鮮甜，汁多滿滿」、「鱈場蟹茶碗蒸有海鮮高湯的鮮甜，櫻麩Q彈中又保有軟綿」。

No.9 NEST巢Teppanyaki

在鐵板燒講究火候的基礎上，NEST巢Teppanyaki將季節創意融入每一道料理。餐廳充滿日式質感氛圍，套餐依午、晚餐時段規劃，另提供無菜單料理，訂位時須事先告知食材禁忌或需求。主廚會隨著季節更換菜色，搭配親自調製的特殊醬汁，帶來令人驚豔的滋味。

食客分享提到：「老少咸宜的人氣王是日本空運來台的海膽，搭配鮮紅欲滴的鮭魚，底部則是煎得微焦脆口的吐司，夾著海苔一口塞入」、「看到朋友們分享《松葉蟹饗宴》馬上訂位，以三種方法詮釋蟹的鮮美：生食的純粹、炭烤的焦香與天婦羅的酥脆」。

為了呈現完整的料理節奏，NEST巢Teppanyaki建議準時抵達。菜單約八成以海鮮料理為主，不接待完全不食海鮮的客人。除了提供兒童套餐外，也支援多元信用卡付款方式，若自行攜帶酒水則需酌收酒水服務費。

No.10 莫登鐵板燒

走進莫登鐵板燒，彷彿踏入一場結合料理與藝術的感官旅程，這間採預約制的無菜單鐵板燒品牌，目前於台中北屯與高雄左營設有兩間分店，餐廳以典雅設計打造沉浸式用餐空間，透過光影、陳設與細節安排，營造出低調而精緻的氛圍。

莫登秉持「專注當下、細火慢煎」的哲學，講究料理過程中的細節與平衡，餐點設計上融合創意手法與台灣飲食元素。其中，「西瓜綿海鮮湯」以西瓜綿獨特酸香搭配海鮮，特別的鮮味令網友印象深刻；此外，青醬小卷燉飯、澳洲龍蝦搭配櫻花蝦奶醬及香煎櫻桃鴨胸等料理，也都受到不少網友推薦，「擺盤很高級～每道菜都讚不絕口」、「餐點好吃、氣氛很好，服務員也很親切」、「會想再回訪」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年6月25日至2026年6月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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