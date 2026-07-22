米其林榜單亮點 老店摘星、版圖南移

「臺灣米其林指南二○二六」昨公布最新榜單，傳統中菜老店摘星、星級版圖朝台灣多個城市擴張，以及獨立小餐廳獲得肯定，成為今年榜單三大亮點。飲食作家葉怡蘭與美食家Liz（高琹雯）分析，米其林今年不僅打破過去偏愛新餐廳與「中菜西吃」的印象，也顯示台灣餐飲評鑑仍在擴張期；然而當星級餐廳愈來愈多，摘星後如何留住客人，將是餐廳下一個階段面臨的挑戰。

葉怡蘭以「變」與「不變」概括今年榜單。她認為，最值得肯定的變化，是晶華軒與山与兩家本格中菜摘下一星，打破近年米其林在中菜類別多偏愛位上套餐、融合西式技法呈現的趨勢。尤其年年被視為「最大遺珠」的晶華軒始終堅守自己的路以及中菜的本質核心，多年來不隨評鑑風向而改變，今年終於摘星，「算是守得雲開見月明」。

她指出，過去米其林常被認為偏好一年內開幕的新餐廳，但今年除了晶華軒摘星，MUME重回榜單，以及NIBBON、鮨安等經營多年的餐廳進榜，也顯示評審角度不再只聚焦於新開店。

Liz也認為晶華軒摘星意義非凡。她指出，晶華軒經過多年經營與等待後獲得肯定，打破餐廳必須在開幕初期「快速摘星」的速度感，也鼓舞了長期堅持的餐飲人。

今年星級版圖也持續向外延伸。葉怡蘭指出，新增星級餐廳不再集中台北，新竹、台中、台南與高雄均有亮點，新竹與台南也終於告別星級掛零。Liz認為，台南加入米其林評鑑多年後終於迎來星級餐廳，將有助提升城市國際能見度。

其中，台南「予島」獲得Liz高度評價。她認為，主廚Nick獨立經營後的作品更加成熟，從台灣風土的詮釋、餐桌體驗，到從產地到餐桌的永續理念，都展現了完整且細緻的餐飲思考。

升上二星的NOBUO，也讓Liz印象深刻。她指出，NOBUO位於住宅區，是一間規模不大、氣氛溫馨的獨立餐廳，米其林摘星肯定無疑是一劑強心針。

不過，葉怡蘭認為，今年米其林榜單仍有其「不變」之處。法式Fine Dining審美標準依舊強勢，台菜及其他異國料理摘星相對困難；而「在地語彙」也仍是評鑑的重要課題。