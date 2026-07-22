星光閃耀！ 臺灣米其林 61家餐廳摘星

「臺灣米其林指南二○二六」邁向第九屆，昨正式公布台北、台中、台南、高雄，以及新北市、新竹縣與新竹市，共七個城市的完整星級餐廳名單。今年全台共有六十一家餐廳星光閃耀，包括三家三星餐廳、七家二星餐廳、四十九家一星餐廳；此外，還有九家餐廳摘下綠星殊榮。

今年一星餐廳名單變動不小，由去年的四十三家，增加為四十九家。本屆有九家新科一星餐廳（包括「新進榜」與「新晉升」）誕生，分別是「鮨安」、「予島」、「晶華軒」、「山与」、「Nibbon」、「掬」、「Mume」與「Restaurant 12」、「Hābu」。其中新竹縣的「鮨安」與台南的「予島」，都是當地首家星級餐廳。

在二星餐廳方面，除法料餐廳「NOBUO」由一星晉升、日料餐廳「Mizue」新進榜即一舉拿下二星外，還有「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」，以及「彧割烹」、「盈科」與「A」共七家餐廳蟬聯二星榮耀。

今年的三星餐廳名單依舊沒有改變，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」連莊，完成「九連霸」外；台中的時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，與台北的時尚台灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，皆四度蟬聯三星寶座。

今年共有九家餐廳獲頒米其林綠星，其中「澀Sur-」與台南漁光島的「予島」為新入選綠星餐廳。值得一提的是，「予島」不僅以永續理念首度摘下綠星，更憑藉鮮明的餐飲概念脫穎而出，獲頒「米其林指南年度開業大獎」。餐廳精選台灣在地食材，結合細膩料理技法，並將來自全台各地的工藝作品融入空間設計，串聯土地、文化與飲食，展現兼具風土特色與當代美學的餐飲體驗。

在摘星餐廳的地域分布分面，六十一家一、二、三星餐廳有四十七家在台北，六家在台中、一家在新竹縣、一家在台南、六家在高雄。九家綠星餐廳有五家在台北，兩家在台中、台南與高雄各有一家。新北市與新竹市，皆未有餐廳獲得星級與綠星肯定。

在個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是「Li.nu」的邱雯琪，她是台灣第三位獲此殊榮的女性侍酒師。為鼓勵餐飲業技巧純熟的專業服務人員而設立的「米其林指南服務大獎」，由「Circum-」的蔡欣宜獲得。今年卅歲的「鮨安」主廚許劉安，則拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。