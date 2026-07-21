博客來旗艦書店生日慶登場！首度引進Jellycat絨毛玩偶、柯達復古相機

全台首家博客來旗艦書店生日慶，7月24日至8月2日以「跨越世代的想像共同體」為主題，聚焦文學閱讀、IP潮流、跨界文化、親子同樂等4大話題，推出多元書展、講座活動、質感選物專區，更首度引進Jellycat、noodoll絨毛玩偶 、hellolulu旅行包袋、柯達復古相機等熱銷商品，特別推薦全台搶先曝光義大利文具精品MOLESKINE超過10款愛麗絲夢遊仙境聯名手帳周邊，還有寶可夢最新卡牌搭配體驗教學會，活動期間消費滿額還能擁有BOOK YOUR LIFE獨家設計的限量禮品，送完為止。

全台首家博客來旗艦書店於2025年7月25日以24小時營業模式，正式進駐台北信義區DREAM PLAZA 6樓，經營一年來觀察到，平日以上班族居多，商業、文學及設計類書籍最受歡迎；假日則以家庭客群為主，尤其閱讀綠境更是親子閱讀與兒童選書的熱門空間。生日慶活動期間特別規劃15場精彩活動，包含文學大師講座、跨界文化對談、親子互動體驗、華文漫畫創作等4大類別，邀請文學家白先勇、推理作家紀蔚然、小說家張國立、華文愛情暢銷作家晨羽、美食旅遊作家韓良憶、飲食旅遊生活作家葉怡蘭、影評人膝關節、米其林一星餐廳主廚Nobu Lee等重量級講者齊聚，打造兼具知識深度與生活美學的城市文化平台。

慶祝博客來旗艦書店生日慶，獨家攜手知名文具品牌Pentel、MOLESKINE等推出品牌專屬滿額禮，7月24日至8月2日於店內消費單筆滿699元即送BOOK YOUR LIFE書寫筆，滿1,200元送BOOK YOUR LIFE閱讀提袋，滿2,800元送義大利MOLESKINE迷你筆記本掛飾或OKAPI立體絨毛玩偶icash卡，活動期間還可搭配文化幣折抵、週末博客來會員消費滿888元享OPENPOINT點數5倍送等優惠；此外，活動首日7月24日加碼，消費滿899元即享9折再加贈生日慶限定拍貼一張，名額有限、送完為止。

博客來旗艦書店持續關注年輕潮流趨勢，陸續跨海與美國、日本、澳洲等國家知名國際文具品牌合作，如今年6月與義大利MOLESKINE擴大合作設立期間限定專區，引進高人氣的手帳、筆記本、素描組、後背包等超過200款選擇，還有魔戒、愛麗絲夢遊仙境聯名新品。

時下療癒系IP當道，博客來旗艦書店即日起引進英國品牌Jellycat、noodoll等超過60款絨毛玩偶系列，同步開賣最新「盛夏出遊去」系列款式。復古攝影文藝復興再起，現貨開賣美國品牌柯達相機經典的M35底片相機，底片獨特的色調及顆粒感，讓按下快門捕捉美好瞬間的意義更加深遠，書店同時販售「Kodak Charmera迷你數位相機鑰匙圈盲盒」，用拇指大小的相機拍出多種濾鏡風采。還有香港品牌hellolulu逾20多款多功能包袋，以及寶可夢專區8月7日同步上市限量集換式卡牌—綠寶石風暴，現貨開賣、售完為止。

此外，「CupiCho 丘彼巧全球精品巧克力專門店」同慶進駐DREAM PLAZA一週年，7月24日至8月2日限時10天推出多重優惠與驚喜好禮，包含天天皆有精選一款話題商品優惠價、全店消費不限金額享88折；消費滿888元抽品牌週邊好禮、滿1,500元送折扣優惠券、滿3,600元再送日本刺繡包一個（款式隨機，數量有限送完為止），活動期間週五、六、日的「巧開心扉日」還可享有85折限定優惠。推薦售價1,200元的「限量超值福袋」（價值3,635元），精選3款質感巧克力禮盒，送禮或自用皆宜。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

「CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店」7月24日至8月2日同慶進駐DREAM PLAZA一週年，推薦「限量超值福袋」。圖／統一超商提供

博客來旗艦書店引進香港品牌Hellolulu逾20多款多功能包袋。圖／統一超商提供

noodoll絨毛玩偶進駐博客來旗艦書店。圖／統一超商提供

博客來旗艦書店推薦全台搶先曝光義大利文具精品MOLESKINE超過10款愛麗絲夢遊仙境聯名手帳周邊。圖／統一超商提供

博客來旗艦書店進駐柯達專區。圖／統一超商提供

博客來旗艦書店生日慶，聚焦4大話題滿足跨越世代文化體驗。圖／統一超商提供