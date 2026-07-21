IKEA期間限定「小龍蝦派對」歡樂回歸！加碼推韓系風味「牽絲起司餅」

源自瑞典8月傳統的「小龍蝦趴」派對又將在IKEA期間限定回歸！IKEA自7月23日至9月30日限時推出小龍蝦系列與多款美食新品，除了經典的「蒜香小龍蝦」、「金黃小龍蝦餃」，今年更推出多款料理，包含海鮮鮮味與濃郁奶香交織的「小龍蝦墨魚麵」、話題十足的「香菜小龍蝦沙拉」。此外，同一期間再加碼推出韓系風味的「植物烤牛肉泡菜炒飯」、「白柚蜂蜜霜淇淋」與「牽絲起司餅」。實際販售以各店為準。

IKEA「小龍蝦趴」派對將於7月31日、8月7日、8月14日、8月21日及8月28日限定登場，開放宜家卡卡友預約，每組4人、派對餐卡友價1,999元（原價2,600元），包含蒜香小龍蝦、焗烤小龍蝦麋鹿麵、煙燻鮭魚沙拉、12粒瑞典肉丸／雞肉丸、4個金黃小龍蝦餃、4份野莓起司蛋糕及冷飲無限暢飲，現場還提供小龍蝦圍兜兜與派對帽。

好評回歸的「蒜香小龍蝦」以嚴選小龍蝦搭配蒜頭、蔥、薑，以及多種辛香料拌炒，濃郁蒜香緊緊包裹Q彈蝦肉，鹹香夠味；如果想更有飽足感，推薦全新推出的「小龍蝦墨魚麵」，Q彈帶勁的墨魚義大利麵搭配鮮甜小龍蝦仁，淋上由鮮奶油、乾酪及培根香氣調和而成的卡邦尼白醬，醬香濃郁不膩口。

今年首度推出的「香菜小龍蝦沙拉」，新鮮脆口的綜合生菜搭配鮮甜小龍蝦仁，鋪上滿滿香菜，再淋上特製香菜風味沙拉醬，大膽碰撞出全新風味，香菜控絕對不能錯過！另外還有「金黃小龍蝦餃」，外皮炸至金黃酥脆，內餡包入小龍蝦仁、洋蔥、乾酪與番茄，並以九層塔、胡椒及香料調味，外酥內鮮。

除了人氣小龍蝦系列外，IKEA同步推出多道美食新品，其中「鮮蔥肋眼牛排」將肋眼牛排高溫烘烤鎖住飽滿肉汁，搭配滿滿新鮮蔥花及奶香蔥花醬；「黃金海鮮拼盤」集結外酥內嫩的福氣魚、酥脆天婦羅蝦、蝦米花等3款人氣海鮮，搭配塔塔醬及清新檸檬，一次品嘗多層次的鮮美海味；「奶油培根千層麵」以層層麵皮搭配培根、洋蔥與蘑菇炒製而成的香濃內餡，再加入奶香白醬及起司絲焗烤至金黃，口感滑順濃郁；「植物烤牛肉泡菜炒飯」首度採用台灣IKEA全新推出的植物烤牛肉，搭配酸辣帶勁的韓式泡菜炒飯；「鷹嘴豆丸咖哩飯」則以鷹嘴豆、櫛瓜及洋蔥製成鷹嘴豆丸，加入孜然、大蒜與生薑等香料調味，搭配印度咖哩醬、蛋炒飯與綜合蔬菜，交織出溫潤順口的異國風味。

甜點是許多人的療癒來源，「黑可可奶霜蛋糕」以馬斯卡邦起司與鮮奶油調製香濃滑順的奶霜，搭配鬆軟可可蛋糕，表面再撒上黑可可脆餅碎粒，讓綿密、鬆軟與酥脆口感層層交錯，帶來令人回味的甜蜜享受。

IKEA美食小站也吹起韓風，「白柚蜂蜜霜淇淋」將蜂蜜柚子風味融入霜淇淋，散發清新柚香與淡雅蜜香；另有「柚香蜂蜜粉角聖代」，以白柚蜂蜜霜淇淋為基底，搭配紅葡萄柚果肉與Q彈滑嫩的粉角，一口就能同時享受沁涼霜淇淋、清爽果肉與彈牙粉角的滋味。鹹甜控則首推韓國人氣美食「牽絲起司餅」，金黃餅皮包裹莫札瑞拉起司與起司白醬，熱騰騰剝開便能拉出誘人起司絲，為美食時光幸福收尾。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

IKEA自7月23日至9月30日推出「牽絲起司餅」，售價99元。圖／IKEA提供

IKEA自7月23日至9月30日推出「白柚蜂蜜霜淇淋」，售價20元。圖／IKEA提供

IKEA自7月23日至9月30日推出「香菜小龍蝦沙拉」（嘉義店無販售），售價149元。圖／IKEA提供