韓星強碰頭 李帝勳陪DREAM PLAZA慶生、2PM張祐榮現身微風南山之夜

DREAM PLAZA迎接開幕一周年，將於7月24日至8月2日推出生日慶系列活動，更邀來主演「模範計程車」、「我是遺物整理師」、「Signal 信號」等之名作品的南韓人氣演員李帝勳現身DREAM NIGHT共同慶生。另外，「微風南山之夜」將於7月24日18:00至22:30登場，今年星光紅毯特別邀請韓國人氣男團2PM成員張祐榮現身，還有實力派演員王柏傑、新生代創作歌手KIRE凱爾、人氣啦啦隊賢姈、韓國人氣實境秀《天機試煉場》Pie老師等多位來賓參與。

李帝勳粉絲注意，7月24日李帝勳將擔任DREAM NIGHT嘉賓，晚間20:30於空中花園的見面會活動除了能近距離見到男神，幸運參與見面會的粉絲皆可享有合影，限量海報、限定小卡等珍藏好禮，並有眾多驚喜互動環節。見面會名額限400名，7月21日至7月23日百貨會員於DREAM PLAZA消費5,000元，即可獲得李帝勳小卡與見面會抽選資格，消費活動發票中，若含有博客來、 CupiCho丘彼巧、UNIKCY不限金額消費，更可再多獲得李帝勳小卡一張。

7月24日至8月2日生日慶檔期期間，結合韓星魅力、音樂、美食、體驗及消費優惠，打造一系列期間限定生日派對。DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店推出全館指定櫃滿5,000送1000，icash Pay滿8,000加送500，icash Pay綁定uniopen聯名卡滿8,000再送300，消費回饋最高達30%。另加碼DREAM PLAZA全館指定餐飲刷uniopen聯名卡再享15% OPENPOINT點數回饋，相當於用餐享8.5折優惠。

另外，博客來書店DREAM PLAZA旗艦店、星巴克典藏DREAM PLAZA台北同慶一周年生日慶，推出一系列精彩講座與主題活動。星巴克也與星宇航空攜手打造的聯名旅行收藏系列，推出限量聯名旅行箱、旅行收納袋、飛行熊公仔、飛行夥伴小熊盲盒等收藏商品。

星巴克與星宇航空攜手打造的聯名旅行收藏系列，推出限量聯名旅行箱、旅行收納袋、飛行熊公仔、飛行夥伴小熊盲盒等收藏商品。圖／DREAM PLAZA提供

星巴克與星宇航空攜手打造的聯名旅行收藏系列，推出限量聯名旅行箱、旅行收納袋、飛行熊公仔、飛行夥伴小熊盲盒等收藏商品。圖／DREAM PLAZA提供