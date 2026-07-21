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姓名有「西班牙」同音任一字 吃馬辣「4人同行1人免費」、加送大龍蝦

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣、新馬辣、新馬辣plus等品牌，推出「4人同行1人免費」優惠。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣、新馬辣plus等品牌，推出「4人同行1人免費」優惠。圖／馬辣提供

隨著西班牙在全球足球賽事中拿下冠軍，馬辣集團集結旗下10大品牌，自即日起推出限時優惠，凡姓名中有「西、班、牙」任一字（同音可），即可享「4人同行1免費」、「免費野生大龍蝦」等不同優惠。

即日起至7月21日期間，凡姓名中有「西、班、牙」任一字（同音可），並符合各個品牌的消費條件，即可獲得不同優惠。凡至「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一、夯下去、狗一下-忠孝店」，符合條件與消費門檻者，可享「4人同行1人免費」。

2成人以上同行至「肉之間、椒朋友」，符合指定消費餐點及金額消費， 每桌贈送「野生大龍蝦」，價值1,580元。2成人以上同行至「燒肉Cha Cha」且符合指定消費餐點及金額消費，每桌贈送「夢幻三大和牛盛合」，價值890元。至「狗一下」則可獲贈「鮭魚毛毛蟲壽司」，價值380元。

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