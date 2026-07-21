運動器材也可以很有設計感 Technogym全新砂岩褐系列重塑頂級健身空間

健身設備也可以不只是單純的器材，而是能與空間品味相輔相成的設計一環。義大利頂級健身品牌Technogym在台發表全新「砂岩褐系列（Sand Stone Collection）」，以地中海砂岩的自然紋理與溫潤色調為靈感，顛覆傳統運動器材冷硬、陽剛的既定印象，重新定義現代健康空間的生活美學。

來自義大利、創立於1983年Technogym，是以義式美學與智慧科技打造的頂級商用與家用健身設備品牌，是國際飯店、跨國健身房、職業運動團隊、眾多世界冠軍運動員長期的合作夥伴，於2026冬季奧運第十次擔任奧運與帕運選手村訓練的官方供應商。

延續品牌一貫結合設計與科技的理念，Technogym專為家用市場打造Personal系列，特別邀請國際知名建築師Antonio Citterio操刀設計。這次推出的「砂岩褐系列」採用獨特的「斑點碎石（Speckled Stone）」設計，為健身器材外殼帶來材質創新，材料加入2%至3%的雲母石微粒，在光線反射下會呈現出閃爍光澤，營造出明暗交織的迷人斑點效果，全系列產品涵蓋全方位健康檢測站、有氧與重訓設備、智慧阻力訓練設備、啞鈴與壺鈴等重訓訓練器材，適合講究品味的居家健身空間、精品飯店及建案公設或商用健身房等場域。

另外，隨著皮拉提斯成為兼具核心訓練與身心平衡的運動趨勢，Technogym推出首款皮拉提斯核心床Technogym Reform，由多位世界級資深皮拉提斯導師共同參與研發，主打精準度與流暢操控體驗，其頭枕、肩墊、腳踏桿及阻力彈簧等配件皆可快速調節，在不同動作間流暢切換。Technogym Reform採用木材、鋁材與純素皮革等創新永續材質打造，提供「砂岩色」與「珍珠灰」兩款配色，精緻優雅的外觀自然融入美學空間。

Technogym有氧器材推出全新砂岩褐系列。圖／Technogym提供

Technogym是以義式美學與智慧科技打造的頂級商用與家用健身設備品牌。圖／Technogym提供

Technogym推出首款皮拉提斯核心床Technogym Reform。圖／Technogym提供