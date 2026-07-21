米其林2026揭曉 晶華軒首摘一星補遺珠、頤宮三星九連霸

2026《台灣米其林指南》21日公布星級餐廳名單，台北晶華酒店旗下粵菜餐廳「晶華軒」首度摘下米其林一星，成為今年最受矚目的新晉星級餐廳之一，也為多年來被饕客視為「遺珠」畫下完美句點；君品酒店旗下「頤宮中餐廳」則再度蟬聯米其林三星，完成「九連霸」紀錄，持續穩坐台灣唯一自首屆《台灣米其林指南》以來連續獲得三星肯定的餐廳。

君品酒店表示，今年適逢米其林星級制度誕生100周年，頤宮能在這個深具歷史意義的時刻持續獲得國際評審肯定，格外具有意義。

君品指出，九年三星考驗的從來不是一道料理的驚艷，而是日復一日、始終如一的品質堅持。頤宮團隊始終以中華飲食文化為核心，融合東方美學與細膩款待精神，落實於每一道料理與每一項服務細節，才能持續站穩國際餐飲最高殿堂。

另一家備受市場矚目的則是晶華酒店旗下「晶華軒」，今年首度獲得米其林一星肯定，成功躋身星級餐廳之列。晶華集團對於獲獎表達感謝，並表示，這項榮耀是對團隊多年來持續精進料理與服務品質的最大肯定。

晶華軒融合中國傳統書法藝術、現代燈光設計與玻璃空間美學，營造古典與現代交融的用餐氛圍，長年被視為台灣頂級粵菜餐廳代表之一。

由餐飲總監鄔海明領軍的廚藝團隊，以深厚且正統的粵菜功底聞名，除了招牌「片皮鴨二吃」深受饕客喜愛外，老饕必點的「西施泡飯」等，擅長運用台灣在地食材結合傳統粵菜技法，賦予經典料理嶄新風味，歷經多年累積口碑後，今年終於成功摘下米其林一星，也為外界口中的「遺珠」正式正名。