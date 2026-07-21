致敬影史傳奇！百年靈 x Aston Martin聯名Top Time DB5表熱血上手

百年靈與Aston Martin再度攜手，把傳奇跑車精神帶上手腕，推出向007經典致敬的全新聯名計時碼表。新作不僅是兩大汽車、瑞士高級鐘表品牌的合作，更將英倫性能、電影記憶與高級製表工藝合而為一，為經典再續佳話。

Aston Martin之所以成為汽車史上傳奇，正因為在性能之外所呈現的優渥風格，尤其1963年問世的DB5，更與英倫GT跑車近乎畫上同義詞；更重要的是，DB5因與系列電影中007情報員James Bond一同躍上大銀幕而聲名大噪，更成為影迷與收藏家心中的雋永文化符碼。

百年靈自1960年代便以Top Time系列呼應年輕世代的速度美學，甚至曾在1965年電影《霹靂彈》（Thunderball）中與DB5同框登場，種下雙方跨界合作的深厚基礎。本次聯名的全新Top Time系列B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5腕表，因而把百年靈、瑞士天文台認證機芯、影史經典、英式傳奇悉數收納。新作透過豐富細節再現了DB5的工業設計之美，從41毫米表殼、木質內圈、棕色小牛皮表帶，以致帶有儀表板意象的小表盤，都讓腕表散發濃厚復古聯想。

Top Time系列B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5腕表將帶來三種限量配置：精鋼銀面款限量1022只、精鋼鉑金黑面款限量315只，以及18K紅金黑瑪瑙款限量250只，三款皆搭載百年靈B01自製機芯，通過COSC認證、具備導柱輪結構、垂直離合機制，以及約70小時的動力儲存，兼具1/4秒計時、30分鐘計時與100公尺防水，將收藏價值與實用性能發揮到極致，一如情報員在陰暗險峻環境中突圍、完美完成任務。

百年靈Top Time B01 Chronograph 41 Tribute Aston Martin DB5計時碼表，精鋼、鉑金表圈、木質內圈、百年靈自製01型自動上鍊計時碼表機芯，全球限量315只，51萬4,000元。圖／百年靈提供

百年靈自製的B01自動上鍊機芯，具備導柱輪與垂直離合機制，功能則可提供1/4秒與30分鐘的計時碼表功能。圖／百年靈提供

百年靈與Aston Martin再度攜手，將英倫性能、電影記憶與高級製表工藝合而為一，為經典再續佳話。圖／百年靈提供