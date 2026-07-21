快訊

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

盤後鉅額交易驚見4家金控「三漲停一跌停」 亮綠燈暗藏法人節稅玄機

美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭！中情局前分析師：給北京上了3課

聽新聞
0:00 / 0:00

致敬影史傳奇！百年靈 x Aston Martin聯名Top Time DB5表熱血上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Aston Martin之所以成為汽車史上傳奇，正因為在性能之外所呈現的英式優渥、古典風格。圖／百年靈提供
Aston Martin之所以成為汽車史上傳奇，正因為在性能之外所呈現的英式優渥、古典風格。圖／百年靈提供

百年靈與Aston Martin再度攜手，把傳奇跑車精神帶上手腕，推出向007經典致敬的全新聯名計時碼表。新作不僅是兩大汽車、瑞士高級鐘表品牌的合作，更將英倫性能、電影記憶與高級製表工藝合而為一，為經典再續佳話。

Aston Martin之所以成為汽車史上傳奇，正因為在性能之外所呈現的優渥風格，尤其1963年問世的DB5，更與英倫GT跑車近乎畫上同義詞；更重要的是，DB5因與系列電影中007情報員James Bond一同躍上大銀幕而聲名大噪，更成為影迷與收藏家心中的雋永文化符碼。

百年靈自1960年代便以Top Time系列呼應年輕世代的速度美學，甚至曾在1965年電影《霹靂彈》（Thunderball）中與DB5同框登場，種下雙方跨界合作的深厚基礎。本次聯名的全新Top Time系列B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5腕表，因而把百年靈、瑞士天文台認證機芯、影史經典、英式傳奇悉數收納。新作透過豐富細節再現了DB5的工業設計之美，從41毫米表殼、木質內圈、棕色小牛皮表帶，以致帶有儀表板意象的小表盤，都讓腕表散發濃厚復古聯想。

Top Time系列B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5腕表將帶來三種限量配置：精鋼銀面款限量1022只、精鋼鉑金黑面款限量315只，以及18K紅金黑瑪瑙款限量250只，三款皆搭載百年靈B01自製機芯，通過COSC認證、具備導柱輪結構、垂直離合機制，以及約70小時的動力儲存，兼具1/4秒計時、30分鐘計時與100公尺防水，將收藏價值與實用性能發揮到極致，一如情報員在陰暗險峻環境中突圍、完美完成任務。

百年靈Top Time B01 Chronograph 41 Tribute Aston Martin DB5計時碼表，精鋼、鉑金表圈、木質內圈、百年靈自製01型自動上鍊計時碼表機芯，全球限量315只，51萬4,000元。圖／百年靈提供
百年靈Top Time B01 Chronograph 41 Tribute Aston Martin DB5計時碼表，精鋼、鉑金表圈、木質內圈、百年靈自製01型自動上鍊計時碼表機芯，全球限量315只，51萬4,000元。圖／百年靈提供

百年靈自製的B01自動上鍊機芯，具備導柱輪與垂直離合機制，功能則可提供1/4秒與30分鐘的計時碼表功能。圖／百年靈提供
百年靈自製的B01自動上鍊機芯，具備導柱輪與垂直離合機制，功能則可提供1/4秒與30分鐘的計時碼表功能。圖／百年靈提供

百年靈與Aston Martin再度攜手，將英倫性能、電影記憶與高級製表工藝合而為一，為經典再續佳話。圖／百年靈提供
百年靈與Aston Martin再度攜手，將英倫性能、電影記憶與高級製表工藝合而為一，為經典再續佳話。圖／百年靈提供

百年靈Top Time系列B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5腕表將帶來精鋼銀面款、精鋼鉑金黑面款、18K紅金黑瑪瑙款，三款皆為限量。圖／百年靈提供
百年靈Top Time系列B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5腕表將帶來精鋼銀面款、精鋼鉑金黑面款、18K紅金黑瑪瑙款，三款皆為限量。圖／百年靈提供

延伸閱讀

梵克雅寶Signature高級珠寶 台中展出極致工藝

中職／桃猿辣年糕趴再公布5組藝人 NC恐龍啦啦隊也助陣

BTS柾國把巴黎變主場 Balenciaga、HUBLOT上身 演唱會變伸展台

世足賽／大力金盃也住豪宅！LV五度打造FIFA世界盃官方獎盃硬箱 還有限量系列

相關新聞

新竹、台南「米其林星星」首度破蛋 鮨安主廚：新竹不是美食沙漠

新竹也有米其林星級餐廳了！2026台灣米其林指南於今日（7月21日）正式公佈，全台共計有61間餐廳摘星，434間餐廳上榜。其中位於新竹縣的「鮨安」成功摘下一星，同時並獲「年輕主廚獎」，讓新竹星星名單成功破蛋；至於台南的「予島」則是一次拿下一星、綠星等三項大獎...

米其林「全台61間餐廳」摘星 「鹽之華」、「巴黎廳」掉出榜單

2026米其林指南已經於今日（7月21日）正式公佈，全台共計有61間餐廳摘星，434間餐廳上榜，更有多間新入榜的餐廳成功摘星。不過在今年的榜單中，位於台中的一星餐廳「鹽之華」以及台北的「巴黎廳1930x高山英紀」未能順利蟬聯，掉出摘星名單。

米其林2026揭曉 晶華軒首摘一星補遺珠、頤宮三星九連霸

2026《台灣米其林指南》21日公布星級餐廳名單，台北晶華酒店旗下粵菜餐廳「晶華軒」首度摘下米其林一星，成為今年最受矚目的新晉星級餐廳之一，也為多年來被饕客視為「遺珠」畫下完美句點；君品酒店旗下「頤宮中餐廳」則再度蟬聯米其林三星，完成「九連霸」紀錄，持續穩坐台灣唯一自首屆《台灣米其林指南》以來連續獲得三星肯定的餐廳。

致敬影史傳奇！百年靈 x Aston Martin聯名Top Time DB5表熱血上手

百年靈與Aston Martin再度攜手，把傳奇跑車精神帶上手腕，推出向007經典致敬的全新聯名計時碼表。新作不僅是兩大汽車、瑞士高級鐘表品牌的合作，更將英倫性能、電影記憶與高級製表工藝合而為一，為經典再續佳話。

台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳 連續九年蟬聯米其林一星殊榮

有「紅色美食聖經」之稱的《米其林指南》（The Michelin Guide）21日公布《臺灣米其林指南2026》星級餐廳名單。台北文華東方酒店旗下「雅閣」中餐廳憑藉穩定且精湛的粵菜表現，再度榮獲米其林一星殊榮，締造連續九年摘星紀錄，持續穩居台灣頂級粵菜餐廳代表之一。

米其林破框老店也摘星！葉怡蘭、Liz揭「摘星熱潮」下的挑戰與機會

《台灣米其林指南2026》今天公布最新榜單，傳統中菜老店摘星、星級版圖朝台灣多個城市擴張，以及獨立小餐廳獲得肯定，成為今年榜單三大亮點。飲食作家葉怡蘭與美食家Liz（高琹雯）分析，米其林今年不僅打破過去偏愛新餐廳與「中菜西吃」的印象，也顯示台灣餐飲評鑑仍在擴張期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。